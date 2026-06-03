Elvesztegetett milliárdok? Ennyit nyerhet az ország, ha több nő ül a döntéshozók között

A Parlamentben idén látványosan nőtt a női képviselők aránya: 15,6%-ról 27,6%-ra ugrott, ilyen magas női arány a rendszerváltás óta még nem volt. De vajon lesz-e ennek hatása a gazdaságra is? Új normává válik-e a női jelenlét a döntéshozatalban, és feljebb tolja-e a boardok, tulajdonosok és vezérigazgatók elvárásait a női vezetők arányát illetően? Többek között erről kérdeztük Heal Edinát, az Egyenlítő Alapítvány alapítóját és vezetőjét, a Google Magyarország korábbi ügyvezető igazgatóját. Szerinte a kvóták rövid távon ajtót nyithatnak, de az arányszámok önmagukban keveset mondanak: tartós változáshoz a szervezetek működésének kell megváltoznia és ez, mint szinte minden, az oktatásnál és nevelésnél kezdődik.

Az idei országgyűlési választások után a Parlamentben látványosan nőtt a női képviselők aránya, 15,5 százalékról 27,6-ra, ez kiemelkedő ugrás. Ön szerint ez átgyűrűzik a vállalati világba is afféle társadalmi jelzésként, új normaként? Emeli a boardok, tulajdonosok, vezérigazgatók elvárásait a nők vezetői arányával kapcsolatban?

Mindenképp előremutató a 27,6%, de még mindig az európai átlag alatt vagyunk: Eurostat-adatok alapján 2025-ben az EU-ban 33,6% volt a női parlamenti képviselők aránya. A skandináv országok több helyen 40% felett járnak, miközben több állam tartósan lemarad. Magyarország korábban a sereghajtók között volt, ezért már az is jó hír, hogy elmozdultunk erről a pontról, de a különbség továbbra is jelzi, tudatosan formált intézményi és kulturális változásra van szükség.

Az esélyegyenlőség iránt elkötelezett új kormányzati fókusz zöld lámpát adott a változásnak, de a döntő meccset a vállalatok játsszák le. Nagyon fontos a láthatóság és a példaképek ereje. Ha egy gyerek azt látja, hogy nők is lehetnek döntéshozók, idővel természetesebbé válik számára, hogy ő maga is oda tartozhat, és ez hosszú távon visszahat arra, kik mernek egyáltalán vezetői pályában gondolkodni.

Mit gondol, belátható időn belül milyen gyakorlati lépések hoznának gyors előrelépést?

Következetes kormányzati elköteleződés kell. Ennek minimuma egy kifejezetten a női egyenlőségre fókuszáló, valódi súllyal bíró államtitkárság lenne, például nőügyi vagy esélyegyenlőségi területen. De fontos, hogy ezt nem lehet egy minisztériumra "rábízni", a szemléletnek át kell hatnia a kormányzati döntéseket a költségvetéstől az egészségügyön át az oktatásig.

Kulcs lenne az is, hogy minden nagyobb döntésnél mérlegeljék, kire milyen hatással van. A nemzetközi gyakorlat ezt gender budgetingnek nevezi: nemcsak a GDP- vagy adóhatást nézzük, hanem azt is, hogy kik profitálnak belőle, nők vagy férfiak, mely társadalmi csoportok, kinek nyílik valós előrelépés.

Mit vár az uniós ‘Women on Boards’ irányelv hazai hatásaitól, amely a nagy, tőzsdén jegyzett cégeknél azt célozza, hogy legkésőbb 2026. június 30-ig a nem ügyvezető igazgatósági helyek 40%-át vagy az összes igazgatói pozíció 33%-át az alulreprezentált nem, vagyis jellemzően nők töltsék be? A magyar vállalatok vajon valódi, gyors felzárkózással és utánpótlásépítéssel reagálnak majd, vagy inkább a minimum formális megfelelésre törekednek kultúraváltás nélkül?

Az a veszély, hogy a változást sokan "papíron" akarják ezt letudni. Létre lehet hozni egy jól hangzó felsővezetői pozíciót úgy, hogy közben nincs mögötte csapat, költségvetés vagy valódi döntési jogkör. Így a statisztikában megjelenik egy új női vezető, de a női nézőpont nem kerül be a döntéshozatalba. A rubrika kipipálva, a lényeg mégis elmarad.

Pedig egy vállalat eredményessége végső soron a vezetésen múlik: a people managerek választják ki az embereket, alakítják a működést, rajtuk áll vagy bukik, mennyire hatékony a szervezet. Ehhez képest Magyarországon a női tehetség még mindig nincs arányosan jelen a döntéshozói szinteken.

Heal Edina, az Egyenlítő Alapítvány alapítója és vezetője

A kötelező kvóták akkor nem jelentenek valódi megoldást?

A kvóta lehet gyors, átmeneti eszköz, segíthet ellensúlyozni a berögzült, sokszor láthatatlan kiválasztási torzításokat, és ideiglenesen "kinyitni az ajtót", de önmagában nem végállomás. Akkor működik jól, ha közben a szervezet a kiválasztási és előléptetési gyakorlatokat, a munka-magánélet kereteit és az utánpótlásépítést is átalakítja úgy, hogy a kvóta idővel akár kivezethető legyen, mert a rendszer már magától is igazságosabban termeli ki a vezetői merítést. Üzletileg is megéri: nemcsak nemi, hanem etnikai és kulturális értelemben is.

A McKinsey 2019-es kutatása szerint a diverzebb vezetői csapatoknál nagyobb eséllyel jelenik meg az átlag feletti profitabilitás (a nemi diverzitásnáln25%, etnikai/kulturális diverzitásnáln36%nelőny a legkevésbé diverzekhez képest).

De a reprezentáció növelése önmagában nem elég, valódi teljesítményelőny akkor lesz, ha a diverzitás mellé inklúzió is társul, vagyis mérhető, tudatosan épített szervezeti gyakorlatok, ahol a különböző hátterű emberek tényleg hatni és dönteni tudnak.

Sok vezető még mindig kockázatként látja a kisgyermekes anyák előléptetését. Hogyan lehet ezt átkeretezni?

Az anyaság nem "kompatibilitási kockázat", hanem sok esetben kifejezetten vezetői készségeket erősít: rugalmasságot, priorizálást, konfliktuskezelést.

A cégek jelentős része mégis hiányként árazza ezt be, nem értékként, és ezzel saját magukat korlátozzák, miközben a modern vezetésben az együttműködés, a kommunikáció és az érzelmi intelligencia egyre nagyobb érték.

Hogy látja, hol tartanak ma a magyarországi vállalatok a diverzitás és inklúzió terén? Mennyire jellemző, hogy a vezetőket tudatosan képzik ezekben a témákban, és ezek a programok tényleges szemlélet- és működésbeli változást hoznak, vagy inkább továbbra is "compliance" jellegű, kötelezően letudandó tréningek?

Vannak cégek, főleg nemzetközi hátterű vállalatok, ahol ezek a vezetőképzések és gyakorlatok beépültek, mert a központi kultúrában már megtanulták, és sokszor az eredményeiket is látták. Magyar nagyvállalatoknál is napirendre került a kérdés, de gyakran nem jut el a legfelső szintre: lehet, hogy HR-en vagy középvezetői szinten van igény, a csúcsvezetés viszont sokszor nem érzi, hogy neki is dolga lenne vele. És sokan csak akkor keresnek segítséget, amikor "kiborul a bili", tipikusan zaklatási vagy diszkriminációs ügyeknél.

Pedig egy fél napos workshop a rejtett előítéletekről, antidiszkriminációról, inkluzív vezetésről nem nagy befektetés, de képes megváltoztatni a menedzsment látásmódját: legalább egyszer megértik, hogy ez nem "egy-egy rossz ember" problémája, hanem kultúráé és működésé.

Mi kellene ahhoz, hogy valódi, rendszerszintű változás induljon el?

A fiatalabb generációk európai térben gondolkodnak, nyelveket beszélnek, rugalmasak. Ha itthon nem kapnak kiszámíthatóbb, egyenlőbb feltételeket, továbbállnak. Az EU-ban sok bevált megoldás és irányelv készen van, nem kell feltalálni a spanyolviaszt, "csak" át kell ültetni a magyar jogba, és be is kell tartatni.

Mert hiába van törvény, ha nincs végrehajtás, ellenőrzés, és nincs olyan környezet, ahol az emberek mernek kiállni magukért vagy egymásért. Következmények és bizalom kell: hogy a fellépésnek ne megtorlás, hanem eredmény legyen a vége.

A hosszú távú megoldás pedig nem csak jogszabály: szemléletváltás, amit a legkorábban, már óvodás kortól érdemes elkezdeni. Amíg a rendszert nem alakítjuk át – otthon, az oktatásban, a munkahelyen és a döntéshozásban –, addig mindig újratermeljük a hátrányokat.

Címlapkép forrása: Portfolio/Kaiser Ákos

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.