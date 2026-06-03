Hamarosan szavaznak arról, lezárják-e a határokat a gazdag európai országban

A június 14-re kitűzött népszavazásra bocsátott kezdeményezés
előírná, hogy Svájc állandó lakossága 2050 előtt ne léphesse túl a tízmilliós határt, továbbá az ország mondja fel a személyek szabad áramlásáról szóló kétoldalú megállapodását az Európai Unióval.
A dinamikus népességnövekedés kérdése valós aggodalmakat vet fel, hiszen míg Svájc lakossága 2002-ben még 7,3 millió fő volt, tavaly már meghaladta a 9,1 milliót.
A gfs.bern közvélemény-kutató intézet az SRG közszolgálati médiatársaság megbízásából május 19. és 27. között végzett felmérése során 19 400 embert kérdezett meg. A válaszadók 52 százaléka elutasítaná a javaslatot, miközben 45 százalékuk támogatná azt, a többiek pedig bizonytalanok. Az április végi kutatásban a két tábor még teljesen kiegyenlített volt, egyaránt 47-47 százalékos aránnyal.
A kezdeményezést a jobboldali Svájci Néppárt indította el. A támogatók érvelése szerint a bevándorlás jelentős növekedése túlterheli a hazai infrastruktúrát, különösen az ingatlanpiacot, a közlekedési hálózatot, valamint az oktatási és egészségügyi intézményeket. Érveik között a környezetvédelem és a bűnözés visszaszorítása is szerepel.
A svájci szövetségi kormány határozottan ellenzi a javaslatot, mivel az súlyosan sértené az ország legfőbb kereskedelmi partnerével, az Európai Unióval folytatott együttműködést, ezáltal pedig komoly gazdasági károkat okozna. Az ellenzők emellett hangsúlyozzák, hogy a svájci gazdaságnak égető szüksége van a külföldi szakképzett munkaerőre.
Forrás: Reuters
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