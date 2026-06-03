Három megyei jogú városnak már idén pénzügyi segítség kellhet

Sajtótájékoztatót tartott
- Karácsony Gergely főpolgármester,
- Gémesi György, Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) társelnöke és
- Nemény András, Szombathely polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének társelnöke
miután Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek az önkormányzatiság jövőjéről és a kormánnyal való kapcsolatukról.
Gémesi György elmondása szerint a találkozó egyfajta ismerkedés volt, ahol az önkormányzatok képviselői átadták javaslattervüket a kormánynak, valamint megegyeztek arról, hogy a hónap második felében hivatalosan is egyeztetnek a kormánnyal konkrét napirendi pontokban. A miniszter célja a mostani egyeztetéssel az volt, hogy kontrasztot képezzen az előző kormányzattal, és megmutassa, hogy ők partnerként tekintenek az önkormányzatokra. Ez volt a fő üzenete Lőrincz Viktória posztjának is az eseményről.
Karácsony Gergely főpolgármester szerint az új hozzáállás első kézzelfogható megjelenése a törvénytervezet, ami visszaadja az önkormányzatoknak a lehetőséget arra, hogy nagyobb beleszólásuk legyen az óriásplakátok elhelyezésébe. Újságírói kérdésre a főpolgármester azt is elmondta, hogy Budapest pénzügyi helyzetét illetően zajlanak az egyeztetések a pénzügyminisztériummal, elismerte, hogy a határidő szűkös.
Ez valóban így van, hiszen június közepén lejár egy 37 milliárd forintnyi fizetési haladék, amit a főváros a szolidaritási hozzájárulás egyik részletének megfizetésére kapott. Az eddigiek alapján ezt azonban nem tudja miből kifizetni az önkormányzat, így valamilyen gyors megoldást kell találni a problémára.
Az nem fordulhat elő, hogy a főváros túlélte az elmúlt 6 évet, és a kormányváltás után ne tudná megőrizni a működőképességét. [...] Hogy tudunk-e megoldást találni június 16-áig vagy egy újabb haladékot kap a főváros, szerintem mindkettő lehetséges megoldás
– mondta Karácsony.
A fővároson kívül több más város is rossz helyzetben van. Nemény András elmondta, hogy
Még idén több önkormányzatnak is gyakorlatilag azonnali anyagi segítségre és támogatásra lesz szüksége.
"Én a Megyei Jogú Városok Szövetségének társelnökeként a Megyei Jogú Városokat ismerem, és itt is látom azt, hogy több olyan település van, mondjuk például Érd, aki többször is már a sajtóban is ezt közölte, de úgy gondolom, hogy Salgótarján is hasonló helyzetben lehet, vagy akár Miskolc is, akiknek már ebben az évben segítségre van szükségük, de valamennyi megy jogú városnak szüksége lenne egyébként többletforrásra, hiszen jelen pillanatban a működési költségeinket is csak nagyon nehezen tudjuk finanszírozni. És hogyha valami nem várt probléma adódik, mint például Szombathelyen az azbeszthelyzet, akkor nincsen hova nyúlnunk, hitelt kell felvenni, éven belüli hitelt. A mostani törvények alapján pedig év végéig vissza kell tenni. De ha nincs miből visszatenni, akkor nem tudjuk" – tette hozzá.
Rossz ötlet a polgármesteri bérek csökkentése
Erről beszélt legalábbis Gémesi György. "Mi nem az államigazgatás része vagyunk, mi a helyi és a területi közigazgatás részei vagyunk, mi köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal dolgozunk, ez százezres nagyságrendű munkatárs, és nyilván ennek a bérhierarchia részeként képzeljük el, vagy gondoljuk el, mint korábban egyébként volt, a polgármesteri béreket."
Az nem fordulhat elő, hogy a hivatalban a munkatársak bére adott esetben vagy a közalkalmazottak és a köztisztviselők bére megelőzze a polgármesterét. Ez is teljesen logikus
– vélekedett. Később ezt úgy egészítette ki: "tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez egy más bérstruktúra, egy más bértárgyalást igényel, jóval több embert érintőt, és ezt szeretnénk kibontani, hogy akkor mi a kormányzati szándék, és ahhoz fogjuk nyilván kiigazítani, vagy hozzáigazítani a szövetségnek a véleményét."
Karácsony Gergelyt az előrehozott önkormányzati választásokról is kérdezték.
Az, hogy a parlament feloszlassa az önkormányzatokat és rendkívüli választás legyen, ez nagyon súlyosan sérti az európai alapjogokat
– mondta a főpolgármester, ő azonban nem gondolta, hogy ez egy olyan javaslat lenne, ami komolyan felmerült.
Karácsony végül azt is elárulta a napokban nagy port kavaró óbudai korrupciós ügy kapcsán, hogy a fővárosi önkormányzat az utóbbi 4 évben fokozatosan kivezette a céghálózattal fennálló szerződéseit, éppen azért, mert látták, hogy itt egy összefonódás és nem valódi piaci verseny van. Ennek érdekében jelentősen növelték a fővárosi közműcég, a BKM munkavállalóinak számát is, hogy ne kelljen a gyanú szerint korrupt vállalatok szolgáltatásait igénybe venni, és így már egyetlen szerződésük sem maradt velük.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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