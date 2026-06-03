Hatalmas beruházási hullám indult: új török energiafolyosó írhatja át Magyarország ellátását

A globális energiapiacok fokozódó geopolitikai bizonytalansága és a kínálati sokkok közepette rendezték meg a 2026-os Baku Energy Weeket. A régió legjelentősebb nemzetközi iparági platformja idén nemcsak a dekarbonizációs célokról szólt, hanem kőkemény ellátásbiztonsági, infrastrukturális és technológiai megállapodások színhelyévé vált: a háromnapos rendezvényen mintegy 7,5-8 milliárd dollár pénzügyi értékű szerződéscsomagot írtak alá a résztvevők. Ráadásul a fosszilis energiahordozók mellett egy vadonatúj, kontinenseken átívelő zöldáram-folyosó terve is formát öntött.

A június 1-3. között zajló eseménysorozat - amely magában foglalta a 31. Caspian Oil & Gas kiállítást, a Caspian Power zöldenergia-fórumot, valamint a Baku Energy Forumot - több mint 46 országból több mint 270 vállalatot, minisztereket és nemzetközi befektetőket vonzott az azeri fővárosba.

A rendezvény fókuszában

a földgáz- és áramellátás hosszú távú biztosítása és a nemzetközi szállítási folyosók megerősítése volt.

15 éves gázpaktum: biztonság Törökországnak és Európának

A rendezvény legnagyobb volumenű kereskedelmi bejelentése a kaszpi-tengeri mélytengeri Absheron gáz- és kondenzátummező második fázisának teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódik - írta meg az Interfax.

Az azeri állami SOCAR, a francia TotalEnergies, az Egyesült Arab Emírségek-beli ADNOC nemzetközi befektetési ága (XRG), valamint a török állami BOTAS

egy 15 éves gázvásárlási keretmegállapodást írt alá.

A megállapodás értelmében a mező kitermelésének 50 százalékát - amely a tervek szerint összesen 33 milliárd köbméter földgázt jelent - a török piacon, illetve Törökországon keresztül az európai piacokon értékesítik, amely szállítások 2029-ben indulnak meg tervezetten.

TotalEnergies tájékoztatása szerint a mező teljes körű fejlesztési munkálatai már 2026 végén megkezdődnek, a végső beruházási döntés (FID) pedig a következő hónapokban várható.

Formálódik az árampiaci TANAP

Az esemény egy másik fontos mozzanata a villamosenergia-hálózatok összekapcsolásáról szóló bejelentés volt - írta meg a BGEN. Alparslan Bayraktar török energiaügyi és természeti erőforrásokért felelős miniszter Bakuban hivatalosan is bemutatta azt az

új áramhálózati projektet, amely Azerbajdzsán, Grúzia, Törökország és Bulgária villamosenergia-hálózatait kötné össze



A tervek szerint ezt az útvonalat a megújulókból megtermelt zöldáram szállítására használnák, amely kezdeményezést Bayraktar a TANAP földgázvezeték villamosenergia-ágazati megfelelőjeként jellemzett.

A projekt főbb paraméterei és geopolitikai hatásai:

A cél érdekében Törökország a következő évtizedben egy 30 milliárd dolláros gigantikus beruházási programmal fejleszti átviteli és elosztóhálózatát . Ez közvetlenül szolgálja az Azerbajdzsánnal, Grúziával és Bulgáriával való összeköttetési (interkonnektor) kapacitások radikális növelését.

török tárcavezető kiemelte, hogy a projektet idővel Közép-Ázsiára is kiterjeszthetik , ami új dimenziót nyitna a regionális energiabiztonságban.

Ez a szárazföldi, Törökországon áthaladó útvonal kőkemény közvetlen konkurense a Románia, Grúzia, Azerbajdzsán és Magyarország által korábban indított kezdeményezésnek. Utóbbi projekt lényege, hogy egy tenger alatti, nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) kábelt fektetnének le a Fekete-tenger medrében, hogy az azeri zöldáramot közvetlenül a délkelet-európai uniós hálózatba csatornázzák be.

Amerikai tőke a régióban

De meg kell említeni az azeri-amerikai gazdasági kapcsolatok szintugrását is, ugyanis

stratégiai megállapodást írt alá a SOCAR és az amerikai Apollo Global Management magántőke-alap



- írta meg az azeri 1news.

Az egyezség értelmében az Apollo kisebbségi részesedést szerez abban a holdingvállalatban, amely a TANAP projekt 7 százalékos SOCAR-tulajdonrészét birtokolja, ezzel jelentős likviditást biztosítva a gázfolyosó további bővítéséhez.

Másrészt Mikayil Jabbarov azeri gazdasági miniszter és az USA delegációja keretmegállapodást írt alá a kritikus ásványok és ritkaföldfémek bányászatának, feldolgozásának és ellátási láncainak biztonságáról. A lépés célja a tiszta technológiákhoz és chipgyártáshoz szükséges alapanyagok diverzifikációja - tették hozzá.

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