Időjárás: megérkezett a csapadék, ez várható csütörtök estig

Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik a felhőzet Magyarország felett, csütörtökön már napos idő várható nyugat felől érkező fátyol- és főképp keleten gomolyfelhőkkel - közölte a HungaroMet.

Időjárási helyzet Európában

Ciklon örvénylik középpontjával a Norvég-tenger felett, amelynek hosszan elnyúló, hullámzó frontrendszere a Skandináv-félsziget déli részétől Németországon át egészen az Alpokig húzódik. A front mentén felhős az ég, és az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulnak, hidegfrontja mögött több fokkal visszaesik a hőmérséklet, és erősen viharos széllökések is előfordulnak.

Szintén légörvény található a Brit-szigetektől nyugatra, amelynek melegfrontja Írország térsége felett okoz borult égboltot és esős időt.

Kontinensünk többi részének időjárását anticiklonok alakítják, jellemzően napos, száraz időt okozva. Csapadékot csak lokálisan jelentenek, a korábbi frontok maradványfelhőzetéből, illetve a helyenként kialakuló záporokból.

A legmelegebb továbbra is a Földközi-tenger partvidékén van, ahol általában 30 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, míg másutt jellemzően 20, 25 fokot mérnek, de Nagy-Britanniában, a Skandináv-félszigeten és a Kelet-európai-síkság területén helyenként alacsonyabb értékeket is regisztrálnak.

A Kárpát-medence időjárását szerdán az említett ciklon hullámzó frontrendszerének hidegfrontja alakítja, így sokfelé megnövekvő felhőzetre, záporokra és zivatarokra, illetve esőre is számíthatunk, majd csütörtökön ismét napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig

Szerdán nyugat felől vastagszik a felhőzet, a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég - de keleten még helyenként napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is egyre több lesz a felhő. Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik a felhőzet, csütörtökön már napos idő várható nyugat felől érkező fátyol- és főképp keleten gomolyfelhőkkel. Szerdán az említett vastagabb felhőzet csapadékzónájából a záporok és zivatarok mellett a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható.

Éjszaka is számíthatunk szórványosan az eső mellett záporokra, zivatarokra,

csütörtökön viszont már csak a keleti, északkeleti megyékben fordulhatnak elő konvektív csapadékgócok. A zivatarokat kiemelten a középső országrészben felhőszakadás is kísérheti.

Szerdán az északi, északnyugati szelet egyre nagyobb területen élénk, főképp az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik, de a záporok, zivatarok környezetében is lehetnek erős, akár viharos széllökések. A keleti tájakon a délies szél élénkül meg. Csütörtökön az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli, délnyugati irányba fordul a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható,

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.

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