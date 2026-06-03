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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

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Holnap nem várható árcsökkenés és emelkedés sem a hazai piaci nagykereskedelmi üzemanyagárakban, írja a holtankoljak. Ez a fogyasztói árakat amúgy sem érintené, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

Csütörtökön sem készülhetünk a benzin és a gázolaj beszerzési árának változására a maihoz hasonlóan.

2026.06.03-án a hazai kutakon az alábbi átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 646 Ft/liter
  • Gázolaj: 665 Ft/liter
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