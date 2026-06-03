Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is keményen odaszólt a tervezett bérplafon miatt Magyar Péternek

Magyar Péter kormányfő javaslatot tett a polgármesteri illetmények csökkentésére és a betölthető ciklusok számának korlátozására, ami komoly vitát váltott ki a hazai politikában. Karácsony Gergely jelképes elvonást még elfogadna, de a cikluskorlátozást elutasítja, míg Márki-Zay Péter olcsó populizmusnak tartja a felvetést. A hódmezővásárhelyi polgármester arra figyelmeztet, hogy a polgármesteri bérplafon csökkentése az egész önkormányzati intézményrendszerben bércsökkenést okozna. Szakértők szerint a lépés rövid távon ugyan népszerű lehet, ám hosszú távon kontraszelekcióhoz, működési zavarokhoz és a korrupciós kockázat növekedéséhez vezethet.

Komoly vitát váltott ki a hazai politikai életben Magyar Péter kormányfő javaslata, amely a polgármesteri illetmények csökkentését, valamint a betölthető ciklusok számának korlátozását célozza.

Miközben Karácsony Gergely egy jelképes mértékű elvonást még elfogadhatónak tartana, Márki-Zay Péter olcsó populizmusról és hatalmi törekvésekről beszél.

Szakértők szerint a lépés rövid távon ugyan népszerű lehet, ám hosszú távon működési zavarokat és kontraszelekciót okozhat, miközben devalválja az önkormányzati tisztségeket - derül ki a 24.hu cikkéből, amely több városvezetőt is megszólaltott az ügyben.

Karácsony Gergely főpolgármester alapvetően bulvárosnak tartja a témát, de egy szerény, jelképes illetménycsökkentésben partner lenne. Arra ugyanakkor figyelmeztetett, hogy

a fővárosban korábban is komoly bérfeszültséget okozott, amikor a jelentős költségvetéssel gazdálkodó önkormányzati vállalatok vezetői többet kerestek a főpolgármesternél.

Kiemelte, hogy a fizetések helyett inkább az önkormányzatiság helyreállításáról kellene beszélni, egyúttal elutasította a tisztségben tölthető ciklusok számának korlátozását is, mivel szerinte meg kell őrizni a települések választási szabadságát.

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester élesen ellenzi az indítványt, mivel véleménye szerint a tiszteletdíjak megkurtítása rombolja a helyi közéleti munka megbecsülését, és elriasztja a rátermett szakembereket a politikai pályától. Rámutatott, hogy

mivel az önkormányzatoknál a polgármesteri illetményhez igazítják a köztisztviselők fizetését is, a felső bérplafon csökkentése a teljes intézményrendszerben bércsökkenést vonna maga után.

Úgy véli, a felvetés mögött valójában az a politikai szándék húzódik meg, hogy a jelenlegi városvezetők kiszorításával, egypárti alapon foglalják el az önkormányzati rendszert.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere jelezte, hogy számára a város szolgálata hivatás, így az esetleges illetménycsökkentéstől függetlenül is kitölti a 2029-ig szóló mandátumát, és a jogszabályi keretek között a jövőben is újraindul a tisztségért.

László Róbert, a Political Capital elemzője szerint a javaslat minden szinten komoly problémákat okozhat.

Ha az önkormányzati tisztségek anyagilag elveszítik a vonzerejüket a versenyszférából érkező vezetők számára, az kontraszelekcióhoz és a hivatalok kevésbé hatékony működéséhez vezethet, különösen a nagyvárosokban. A szakértő hangsúlyozta, hogy bár az illetmények megvágása rövid távon népszerű intézkedés és látszólagos megtakarítást eredményez, a választott tisztségviselők tisztes megélhetésének hiánya hosszú távon növelheti a korrupció kockázatát.

Hozzátette, a lépés valódi politikai célja a hivatalban lévő polgármesterek ellehetetlenítése lehet, ráadásul a jövedelmek csökkentése megnehezíti a független jelöltek helyzetét is, akik gyakran saját megtakarításaikból finanszírozzák a kampányukat.

Címlapkép: Márki-Zay Péter, Hódmezõvásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapító elnöke (k) és Karácsony Gergely fõpolgármester (j) érkezik az Országház elõtt tartott sajtótájékoztatójukra 2021. október 8-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán