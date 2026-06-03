Kezd újraéledni az amerikai munkaerőpiac

Az amerikai ADP munkaerőpiaci felmérése szerint májusban a foglalkoztatottság 122 ezer fővel emelkedett az előző havi 109 ezer fő után, miközben a várakozás 117 ezer fős növekedésre várt.
Ugyan az adat nagyjából a konszenzussal egyezik, de mégis jó hírnek tekinthető. Hónapokon keresztül az amerikai munkaerőpiac lényegében teljesen befagyott. Az elbocsátások és a munkaerőfelvételek is lecsökkentek és összességébe a foglalkoztatottság bővülése szinte teljesne megállt.
Ilyen helyzetben sokan amiatt aggódtak, hogyha a munkaerőpiac lefordul, akkor az a fogyasztásra átütve a növekedést és érdemben csökkentheti. Egyelőre nem ez történik, hanem éppen ennek az ellenkezője.
De az adatot ne csak önmagában nézzük. A hétfőn érkezett ISM feldolgozóipari beszerzésimenedszer-index kifejezetten erős lett. Javult a foglalkoztatottsági komponens és nagyon erős lett az új megrendeléseket követő alindex is.
Reálgazdasági oldalról egyelőre nincs nyoma az iráni háborúnak, hanem az jelenleg még csak ároldalon érhető tetten.
Az ISM beszerzési árak mutatója nagyon magasak van, a termelői árindex 6%, az infláció 3,8%.
Nemsokára pedig amerikai kamatdöntés, ami két szempontból is kulcsfontosságú lesz. Ez lesz az első kamatdöntés az új jegybankelnökkel és a Fed közzéteszi a frissített előrejelzését, azaz kiderül, hogy az iráni és az AI forradalom fényében hogyan látja a növekedése, de főleg az inflációs kilátásokat.
A mai adat afelé mutat, hogy a munkaerőpiac rendben van, az inflációra kell nagyon figyelnie a Fednek, ott meg az lesz a kulcskérdés, hogy mennyire teheti meg a jegybank, hogy áttekint az infláción.
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