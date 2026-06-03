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Kezd újraéledni az amerikai munkaerőpiac
Gazdaság

Kezd újraéledni az amerikai munkaerőpiac

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Erős munkaerőpiacról árulkodik a májusi ADP foglalkoztatottsági adat, miközben a hétfői ISM feldolgozóipari beszerzésimenedszer-index nagyon erős lesz. Ilyen helyzetben a Fednek inkább az inflációra kell figyelnie. Két hét múlva amerikai kamatdöntés, az előjelek a kamatvárakozások feljebb tolódása irányába mutatnak.

Az amerikai ADP munkaerőpiaci felmérése szerint májusban a foglalkoztatottság 122 ezer fővel emelkedett az előző havi 109 ezer fő után, miközben a várakozás 117 ezer fős növekedésre várt.

Ugyan az adat nagyjából a konszenzussal egyezik, de mégis jó hírnek tekinthető. Hónapokon keresztül az amerikai munkaerőpiac lényegében teljesen befagyott. Az elbocsátások és a munkaerőfelvételek is lecsökkentek és összességébe a foglalkoztatottság bővülése szinte teljesne megállt.

Ilyen helyzetben sokan amiatt aggódtak, hogyha a munkaerőpiac lefordul, akkor az a fogyasztásra átütve a növekedést és érdemben csökkentheti. Egyelőre nem ez történik, hanem éppen ennek az ellenkezője.

De az adatot ne csak önmagában nézzük. A hétfőn érkezett ISM feldolgozóipari beszerzésimenedszer-index kifejezetten erős lett. Javult a foglalkoztatottsági komponens és nagyon erős lett az új megrendeléseket követő alindex is.

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Reálgazdasági oldalról egyelőre nincs nyoma az iráni háborúnak, hanem az jelenleg még csak ároldalon érhető tetten.

Az ISM beszerzési árak mutatója nagyon magasak van, a termelői árindex 6%, az infláció 3,8%.

Nemsokára pedig amerikai kamatdöntés, ami két szempontból is kulcsfontosságú lesz. Ez lesz az első kamatdöntés az új jegybankelnökkel és a Fed közzéteszi a frissített előrejelzését, azaz kiderül, hogy az iráni és az AI forradalom fényében hogyan látja a növekedése, de főleg az inflációs kilátásokat.

A mai adat afelé mutat, hogy a munkaerőpiac rendben van, az inflációra kell nagyon figyelnie a Fednek, ott meg az lesz a kulcskérdés, hogy mennyire teheti meg a jegybank, hogy áttekint az infláción.

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