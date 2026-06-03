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Kitilthatják a hangos motorosokat a szomszédos ország közkedvelt hegyvidékéről
Gazdaság

Kitilthatják a hangos motorosokat a szomszédos ország közkedvelt hegyvidékéről

MTI
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Egyre komolyabb problémát jelentenek a túl hangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, és ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget az ilyen járművek behajtásának korlátozására - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A kialakult helyzettel kapcsolatban Jozef Stefanák, Magastátra (Vysoké Tatry) polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és mivel azonfelül, hogy nemzeti parkról van szó, számos lakossági panaszt is kaptak az ügyben, úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igényel. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselői, a közlekedési felügyelet, a rendőrség, a Tátrai Nemzeti Park felügyelete és a Közegészségügyi Hivatal képviselői közös egyeztetést tartottak, amelyen konkrét lépések megtételéről is megállapodás született.

Ezek közül az első, hogy

a nyári szezonban rendkívüli ellenőrzéseket vezetnek be a hangszennyezést okozó járművek kiszűrésére.

Mint mondták, mivel a jelenleg hatályos szabályozások keretében már mindent megtettek a helyzet orvoslására, ezért ezenfelül a környező településekkel együttműködve az ügyben illetékes környezetvédelmi és közlekedési tárcáknál a vonatkozó jogszabályok módosítását fogják kezdeményezni abból a célból, hogy

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korlátozhassák az ilyen problémákat okozó gépjárművek behajtását a régióba.

Ezzel kapcsolatban arra mutattak rá, hogy kezdeményezésük nem egyedülálló, hiszen az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások.

Örömmel fogadunk minden vendéget, de ha valakinek kipufogó helyett kályhacső van a gépjárművén, és így zajong, akkor legfőbb ideje, hogy közbelépjünk

- hangoztatta a város polgármestere.

A jelenleg hatályos szlovákiai szabályozás szerint a motorkerékpárok okozta maximális megengedett zajszint 95 decibel, bár bizonyos korlátozott esetekben a törvény ennél magasabb értéket is megenged.

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