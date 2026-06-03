Küszöbön az ezermilliárd dolláros robbanás: ők vehetik át az emberek munkáját

A SoftBank vezérigazgatója, Szon Maszajosi a héten úgy fogalmazott a CNBC-nek, hogy

a fizikai mesterséges intelligencia és a robotika területéről várja a következő ezermilliárd dolláros vállalat megjelenését.

Nem áll ezzel egyedül, a Barclays "AI Gets Physical" című, ebben a hónapban megjelent jelentésének társszerzője, Zornica Todorova szerint ugyanis

ez a robotok évtizede,

a humanoid robotika pedig meredeken felfelé ívelő pályán halad.

A jelentés a humanoid robotokat az "automatizálás 3.0" szakaszának nevezi. Az elöregedő társadalmak, az urbanizáció és a változó munkavállalói preferenciák miatt

egyre több "piszkos, unalmas és veszélyes" munkahelyet kell betölteni,

amelyekre rendkívül nehéz embert találni. Todorova szerint a gépek már most egyszerű, jól meghatározott feladatokat látnak el – például dobozokat emelnek, vagy alkatrészeket válogatnak a futószalagon –, de a technológia rendkívül gyorsan érik, és hamarosan a szolgáltatói szektorban is megjelenhetnek.

A Barclays két telepítési hullámot vázol fel. Az első, amely jelenleg is zajlik és várhatóan 2030-ig tart, a gyártást, a logisztikát, a mezőgazdaságot és az építőipart érinti. A második szakasz 2030 után az egészségügyben, az idősgondozásban, az oktatásban és a vendéglátásban hozhat áttörést. A nyugati gazdaságok számára a szolgáltatási szektorba való betörés jelentheti az igazi fordulatot, mivel ezek az ágazatok adják a GDP-növekedés döntő többségét.

Kína már most egyértelmű előnyben van, hiszen a világ ipari robotjainak nagyjából felét ott telepítik.

Ez évente közel 300 ezer darabot jelent, szemben az Egyesült Államok 34 ezer gépével. A robotsűrűség a távol-keleti országban 2016 óta 600 százalékkal nőtt, így tízezer munkavállalóra már közel 500 robot jut. A humanoid robotok gyártásában és telepítésében is Kína dominál, miután tavaly a telepítések 85 százaléka ott történt, a gyártási költség pedig a nyugati versenytársakénak nagyjából a fele, jellemzően 50 ezer dollár körül alakul.

A piaci szereplők komoly téteket tesznek erre a trendre. Jason Pidcock, a Jupiter Asset Management 3,69 milliárd dolláros ázsiai alapjának kezelője szerint tíz év múlva humanoid robotok dolgoznak majd a gyárakban, a hadseregben, a közigazgatásban és akár az otthonokban is, Ázsia pedig az eszközök első számú beszállítójává válik. Pidcock a fogyasztói szektorban rejlő lehetőségeket is a technológiai szektoron keresztül igyekszik kihasználni, arra számítva, hogy a háztartások a közeljövőben egyre többet költenek majd technológiai termékekre, akár az első saját humanoid robotjukra is. Alapja az elmúlt egy évben 49,2 százalékos hozamot ért el, portfóliójában pedig olyan ázsiai félvezető- és technológiai óriások szerepelnek, mint a TSMC, a Samsung és a Foxconn.

Dan Ives, a Wedbush Securities vezető részvényelemzője szerint a humanoid robotok

a mesterségesintelligencia-forradalom egyik legnagyobb piaci lehetőségét

jelenthetik,

és ezermilliárd dolláros piacot vizionál a következő évtizedben.

Ives ugyanakkor hozzátette, hogy a szektor meghatározó vállalatai jelenleg még nem tőzsdén jegyzett cégek, és figyelmeztetett arra is, hogy a robotokkal járó kockázatokat az iparágnak és a kormányoknak egyaránt gondosan mérlegelniük kell.

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