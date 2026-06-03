Magyar Péter az ukrán aranykonvoj ügyéről: Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a hatóságokat, vállalnia kell a felelősséget

Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktornak felelősséget kell vállalnia a bűnüldöző és titkosszolgálati szervek korábbi kézi vezérléséért. Az ügy előzménye, amire a miniszterelnök utalt, hogy a Telex több forrásra hivatkozva azt állítja, hogy az ukrán "aranykonvoj" elleni március 5-i rajtaütés időzítéséről nem a végrehajtó hatóságok, hanem a kormányzat – végső soron Orbán Viktor akkori miniszterelnök – döntött. A lap értesüléseit a hatóságok annyiban erősítették meg, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárságán született a döntés.

Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktornak felelősséget kell vállalnia azért, ahogyan volt kormányfőként a bűnüldöző és titkosszolgálati szervek munkáját irányította. Magyar szerda reggeli Facebook-bejegyzésében azt írta:

Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját. Maga dönthetett rajtaütésekről, vagy épp eljárások elhúzásáról. Vállalnia kell a felelősséget!

A miniszterelnök ezzel a Telex szerda reggeli részletes cikkére utalt – amelyet a bejegyzése alatti kommentekben meg is osztott –, amelyben a lap arról írt, hogy az ukrán „aranykonvoj” március 5-i feltartóztatására több, az ügyre rálátó vagy abban érintett forrással folytatott háttérbeszélgetés alapján Orbán Viktor akkori miniszterelnök dönthetett.

A Telex a cikkében a néha egymásnak is ellentmondó források beszámolója alapján azt is megjegyzi, hogy a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta.

Az ügy március 5-én robbant ki, amikor az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállító furgonokat az alacskai pihenőhelynél megállították. A szállítmány a Raiffeisen Banktól tartott az ukrán állami Oscsadbank központja felé egy ismert tranzitútvonalon. A helyszínen a TEK kommandósai várták az ukrán pénzszállítókat, a NAV pedig lefoglalta a furgonokban talált, összesen mintegy 27 milliárd forintnyi készpénzt és befektetési aranyat.

Az ukrán állampolgárságú pénzszállítókat órákkal később elengedték, de kiutasították őket Magyarországról.

A korábbi Orbán-kormány akkor látványos bűnüldözési akcióként kommunikálta az ügyet, a kormány hivatalos Facebook-oldalán is megosztották a TEK videóját, miközben a kormányzati megszólalások azt sugallták, hogy az ukránok illegálisan szállították a pénzt és az aranyat.

Kijev ezzel szemben úgy értékelte az esetet, hogy Magyarország elvette az ukrán állam pénzét. Lázár János akkori építési és közlekedési miniszter később azt mondta: „nem tudjuk, ki és miért küldte ezt a lóvét, vissza nem adjuk”, Orbán Viktor pedig rendeletben írta elő, hogy Ukrajna két hónapig biztosan nem kaphatja vissza a lefoglalt vagyont.

A Telex cikke szerint az eljárás hivatalos alapja az volt, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentést tett pénzmosás gyanúja miatt. Az AH a lapnak elismerte, hogy a feljelentést a rajtaütés előtti napon tette meg, és azt is megerősítette, hogy nem saját információkra, hanem az Információs Hivatal által gyűjtött adatokra támaszkodott. A lap által megszólaltatott források ugyanakkor több ponton egymásnak ellentmondó magyarázatokat adtak arról, miért az AH és nem az IH vitte jogi útra az ügyet. Egyes magyarázatok szerint idegenrendészeti eljárás miatt került képbe az AH, mások szerint az IH nem akarta vállalni a gyenge lábakon álló pénzmosási gyanút.

A Telex legfontosabb állítása az, hogy a rajtaütés időpontjáról nem a végrehajtó hatóságok döntöttek. A lap szerint több forrás is arról beszélt, hogy március elején a kormányzat részéről érkezett utasítás az akció időzítésére.

Az AH a lapnak küldött válaszában közölte:

március elején a Miniszterelnöki Kabinetiroda Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat Felügyelő Államtitkársága irányából jött a döntés, miszerint »a pénzszállító autókon történő rajtaütésnek március 5. napján kell megtörténnie«.

A Legfőbb Ügyészség a Telexnek azt közölte, hogy az AH feljelentése a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozta meg, ezért az ügyészség a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának küldte meg az ügyet, és a NAV-ot jelölte ki nyomozó hatóságként. Fazekas Géza szóvivő szerint „a NAV a nyomozást a feljelentés alapján elrendelte”, a rajtaütésről viszont az ügyészség nem tudott előre, arról csak utólag szerzett tudomást.

A TEK szerepét a hivatalos válasz szerint a NAV felkérése alapozta meg, míg a Terrorelhárítási Központ a Telexnek azt írta, hogy jogszabály alapján bizonyos esetekben kizárólagos hatáskörrel végzi a bűncselekménnyel gyanúsítható személyek elfogását és előállítását a felkérő szervek részére. A lap nevük elhallgatását kérő forrásai szerint ugyanakkor politikai szempont is szerepet játszhatott abban, hogy nem a NAV saját bevetési egységét, hanem a látványosabb fellépésre alkalmas TEK-et vetették be.

Az ügyészség ezzel szemben tagadta, hogy az akció megszervezésével kapcsolatban bármilyen kormányzati információt kapott volna.

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