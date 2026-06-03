Megjött a bejelentés, amitől sokan féltek: folytatódik Trump vámháborúja - Az EU és Kanada kapja az első pofont

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR) kedden este tette közzé az 1974-es kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján indított vizsgálat eredményeit. A dokumentum hatvan kereskedelmi partner esetében mérte fel, mennyire hatékonyan lépnek fel a kényszermunkával előállított áruk importjával szemben. Ez a vizsgálat egyike annak a két átfogó kereskedelmi eljárásnak, amelyet a washingtoni adminisztráció idén tavasszal indított el, miután a Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisítette Donald Trump korábbi globális vámintézkedéseit.
A jelentés név szerint említ hat országot és entitást – Kanadát, Ecuadort, az Európai Uniót, Indonéziát, Mexikót és Pakisztánt –, amelyek a megállapítások szerint nem érvényesítik megfelelően a kényszermunkával készült termékek tilalmára vonatkozó jogszabályaikat.
A hivatal rájuk tízszázalékos vám kivetését javasolja. Ugyanez a vámtétel sújthat kilenc olyan országot is, amelyek ugyan kényszermunka elleni kötelezettséget vállaltak az Egyesült Államokkal kötött kétoldalú kereskedelmi megállapodásaikban, ám azt nem tartják be, valamint az Egyesült Királyságot is, amely eddig csak részleges szabályozást vezetett be.
A fennmaradó 44 vizsgált országra – köztük olyan kulcsfontosságú partnerekre, mint Japán és Dél-Korea – 12,5 százalékos vámtételt szabnának ki.
Ez a mérték ugyan némileg elmarad a Trump által tavaly a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) alapján bevezetett tarifáktól, de meghaladja a jelenleg érvényben lévő, ideiglenes 10 százalékos globális vámszintet, amelyet a Legfelsőbb Bíróság ítélete után vezettek be. Ez az átmeneti vám július végén lejár, a kormányzat pedig már a kezdetektől egyértelművé tette, hogy azt csupán áthidaló megoldásnak szánta a 301-es vizsgálatok lezárásáig.
A javaslat kényes időpontban látott napvilágot, hiszen az Európai Unió még ebben a hónapban szavaz az amerikai termékekre kivetett vámok mérsékléséről a tavaly júliusban rögzített megállapodás értelmében. Kanada és Mexikó számára ugyanakkor könnyebbséget jelenthet, hogy elkerülték a magasabb vámkategóriát, miközben gőzerővel folynak az egyeztetések az észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény (USMCA) idén esedékes, kötelező felülvizsgálatáról.
A kényszermunkára fókuszáló eljárás mellett az USTR további 15 ország, többek között Kína, Japán, az Európai Unió, Vietnám és Mexikó esetében vizsgálja a túlzott gyártókapacitásokat is. A hivatal július 6-ig várja az írásbeli észrevételeket, július 7-én pedig nyilvános meghallgatást tart a kérdésben.
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