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Megszólalt a szakértő: hatalmas bajba kerülhetnek a kisebb légitársaságok
Gazdaság

Megszólalt a szakértő: hatalmas bajba kerülhetnek a kisebb légitársaságok

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Daniel Chereau, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) üzemanyag-ügyekért felelős vezetője szerint a kerozin árának heves ingadozása komoly nehézségeket okoz a légitársaságoknak, mivel sok piaci szereplő nem képes fedezeti ügyletekkel védekezni a kockázatok ellen.

Chereau az S&P Global Energy közel-keleti kőolaj- és gázipari konferenciáján rámutatott, hogy a kerozin finomítói árrésének – az úgynevezett crack spreadnek – a megugrása rendkívül kedvezőtlenül érintette az ágazatot.

Bár a komplexebb fedezeti stratégiákat alkalmazó légitársaságok kapnak némi mozgásteret,

az üzemanyagpiaci árkilengések hatása összességében súlyos teherként nehezedik az iparágra.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kisebb vagy tőkeszegényebb légitársaságok gyakran nem engedhetik meg maguknak a hatékony kockázatkezelést, így

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teljesen kiszolgáltatottak a piaci volatilitásnak.

Ez a szakadék a fedezeti ügyleteket alkalmazó és az azokat nélkülözni kényszerülő szereplők között egyre mélyül, ami a légiközlekedési piac versenyegyensúlyát is torzíthatja.

Forrás: Reuters

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