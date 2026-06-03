Megszólalt a szakértő: hatalmas bajba kerülhetnek a kisebb légitársaságok

Chereau az S&P Global Energy közel-keleti kőolaj- és gázipari konferenciáján rámutatott, hogy a kerozin finomítói árrésének – az úgynevezett crack spreadnek – a megugrása rendkívül kedvezőtlenül érintette az ágazatot.
Bár a komplexebb fedezeti stratégiákat alkalmazó légitársaságok kapnak némi mozgásteret,
az üzemanyagpiaci árkilengések hatása összességében súlyos teherként nehezedik az iparágra.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kisebb vagy tőkeszegényebb légitársaságok gyakran nem engedhetik meg maguknak a hatékony kockázatkezelést, így
teljesen kiszolgáltatottak a piaci volatilitásnak.
Ez a szakadék a fedezeti ügyleteket alkalmazó és az azokat nélkülözni kényszerülő szereplők között egyre mélyül, ami a légiközlekedési piac versenyegyensúlyát is torzíthatja.
Forrás: Reuters
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