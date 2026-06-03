Nagy változások jönnek a magyar pszichiátriai ellátásban: komoly lépéseket jelentett be a miniszter

Szerda reggel a Pszichiátriai Társaság elnökével és két alelnökével, Wernigg Róberttel, Slezák Adriennel és Szekeres Györggyel egyeztetett Hegedűs Zsolt a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátriai ellátás jelenlegi helyzetéről, számolt be Facebook-bejegyzésében a politikus. Az egészségügyi miniszter szerint az elmúlt hetekben már komoly szakmai munka zajlott:
feltérképezték a sürgős és halaszthatatlan beavatkozási pontokat, valamint áttekintették a közép- és hosszú távú terveket és a lehetséges megoldásokat is.
Hegedűs azt írta, hogy a szakma képviselőit őszinte és nyílt párbeszédre kérte, és a tárcánál arra számítanak, hogy a szakemberek feltárják a hibákat, beszélnek a problémákról, és bemutatják a jól működő gyakorlatokat is, mert szerinte csak így lehet valódi, szakmai alapokon nyugvó változást elérni.
A minisztérium munkáját a jövőben miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztésében, az akut ellátás megerősítésében és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételében.
Konkrét lépésként Hegedűs jelezte, hogy kiírják az OPAI főigazgatói pályázatát, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőkkel erősítenék a rendszer működését.
A bejegyzés szerint a mentális egészség ügye nem szűkíthető le a pszichiátriára, mert a megelőzés, a korai felismerés, az alapellátás, a gyermek- és ifjúsági ellátás, az akut beavatkozás, a rehabilitáció és a társadalmi együttműködés is része. Hegedűs szerint új szemléletre van szükség, amely őszinteségre, transzparenciára és szakmaiságra épül, a cél pedig egy biztonságosabb, kiszámíthatóbb és minden érintett számára elérhetőbb mentális egészségügyi ellátás Magyarországon.
Címlapkép forrása: Hegedűs Zsolt Facebook-oldala
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