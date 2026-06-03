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Nyilvánossá tette a mérési adatokat a gödi akkumulátorgyár, rendszeres adatközlést ígérnek
Gazdaság

Nyilvánossá tette a mérési adatokat a gödi akkumulátorgyár, rendszeres adatközlést ígérnek

Portfolio
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A Samsung SDI Hungary rendszeresen nyilvánosságra hozza a gödi akkumulátorgyár független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeit. A legelső, már közzétett adatok szerint az üzem zajkibocsátása a megengedett határérték alatt maradt – jelentette az MTI.

A vállalat a Göd-ÉRT Egyesület által szervezett lakossági fórumon ígéretet tett arra, hogy folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel, és átláthatóvá teszi a környezeti adatokat.

A cég ezentúl a Facebook-oldalán, a későbbiekben pedig egy hamarosan induló új honlapon is megosztja a mérési eredményeket.

Az elsőként publikált zajméréseket május 26-án éjszaka végezték a gyárhoz legközelebbi lakóövezetben, a Zrínyi utca mentén. Ahhoz, hogy az üzem tényleges zajterhelését pontosan megállapítsák, a szakértők az M2-es autóút gépjárműforgalmának szüneteiben végezték a vizsgálatokat.

A már online is elérhető dokumentáció megerősíti, hogy a Samsung SDI létesítményéből származó zaj a mérési pontokon nem lépte túl a jogszabályi határértéket, és az alapzajtól függetlenül nem is volt meghatározható.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

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