OECD: a fizikai valóság fojthatja meg a mesterséges intelligenciát

A mesterséges intelligencia (AI) térnyerése és az adatközpontok exponenciális növekedése mögött eddig egy ki nem mondott, de kritikus feltételezés állt: a korlátlan és olcsó villamos energia, valamint a zavartalan globális ellátási láncok. Az OECD legújabb kitekintésében azonban arra figyelmeztet, hogy a közel-keleti geopolitikai feszültségek és az abból fakadó energiársokk közvetlen fenyegetést jelentenek a globális technológiai infrastruktúrára.

Ha az iráni konfliktus elhúzódik, a mesterséges intelligencia nemcsak drágábbá válhat,

de fizikai korlátokba is ütközhet a fejlődése

- állítja a tanulmány.

A világ gazdasága robusztus növekedéssel és az AI-infrastruktúrába áramló masszív beruházások hátán lépett be a 2026-os évbe. Úgy tűnt, a technológiai szektor növekedési motorja megállíthatatlan. A Perzsa-öbölben zajló konfliktus azonban egy csapásra új helyzetet teremtettek.

Az OECD legfrissebb elemzésének egyik különálló fejezete rávilágít arra, hogy a szektor rendkívül sebezhető.

Elszálló adatközpont-üzemeltetési költségek

Az AI-modellek betanítása és futtatása elképesztő mennyiségű áramot igényel. Az OECD adatai szerint

a villamos energia teszi ki az adatközpontok teljes működési költségének (OPEX) mintegy 60 százalékát.

Azokban az országokban és régiókban, amelyek villamosenergia-hálózata nagymértékben támaszkodik az importált fosszilis tüzelőanyagokra, a kőolaj- és földgázárak megugrása azonnal és közvetlenül csapódik le a technológiai szektorban. Az áramárak emelkedése drasztikusan rontja az új adatközpont-beruházások megtérülési mutatóit (ROI), ami a technológiai óriásokat a kapacitásbővítések elhalasztására vagy a szolgáltatási díjak radikális emelésére kényszerítheti.

Nagyon sok erőforrás kell

A mesterséges intelligencia mögött álló fizikai infrastruktúra (GPU-k, chipek, szerverek) előállítása a világ egyik leginkább energiaigényes ipari folyamata. A legmodernebb litográfiai eljárások, a tiszta terek (clean rooms) folyamatos hűtése és a precíziós gyártósorok üzemeltetése gigantikus mennyiségű stabil energiát követel meg.

Másrészt a szükséges hardverek és félvezetők gyártása alapvetően függ olyan petrolkémiai és speciális ipari gázoktól, amelyeknek a Közel-Kelet a fő globális forrása. A katari LNG- és földgázkitermelés melléktermékeként nyert hélium például a globális export több mint 35%-át adja, és ez a gáz nélkülözhetetlen a chipgyártásban.

Tehát a Hormuzi-szoros lezárása önmagában is fizikai korlátot szabhat a fejlett chipek kínálatának.



Logisztikai és ellátási láncbeli bénultság

Az AI-hardverek komponensei (hálózati eszközök, chipek, kész szerverek) rendkívül összetett,

határokon átnyúló globális értékláncokban mozognak.

A közel-keleti geopolitikai feszültségek (így a Vörös-tengeri és Perzsa-öbölbeli szűk keresztmetszetek) miatt a tengeri és légi fuvarozási költségek kilőttek, a szállítási idők pedig jelentősen meghosszabbodtak. Ez közvetlenül drágítja az adatközpontok építéséhez szükséges alapanyagok és berendezések logisztikáját.

A közel-keleti ambíciók szertefoszlása?

Az energiapiaci dominanciájukat technológiai dominanciára váltani akaró öböl menti államok (különösen az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia) az elmúlt években gigantikus, több gigawattos adatközpont-kampuszokat terveztek, amelyeket állami szuverén alapokból finanszíroztak. Az OECD arra figyelmeztet, hogy

az elhúzódó konfliktus ezeket a projekteket teljesen leállíthatja vagy késleltetheti,



ami globális szinten veti vissza az AI számítási kapacitásának bővülését.

Ráadásul a fenyegetés már nemcsak elméleti: 2026 márciusában az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben működő webszolgáltatási központokat közvetlen dróntámadások érték, ami fizikai sérüléseket okozott az infrastruktúrában és átmenetileg megbénította a regionális felhőszolgáltatásokat2026 márciusában az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben működő webszolgáltatási központokat közvetlen dróntámadások érték.

Az OECD 2026-os jelentése tehát rávilágít arra, hogy

a mesterséges intelligencia ezer szállal kötődik a fizikai valósághoz

- tehát a nehéziparhoz, a globális logisztikához és mindenekelőtt a fosszilis energiahordozók piacához.

Amennyiben a döntéshozók és a technológiai vállalatok nem képesek gyorsított ütemben diverzifikálni az energiaellátást, növelni az adatközpontok energiahatékonyságát, és függetleníteni a kritikus hardvergyártási láncokat a geopolitikai csomópontoktól, úgy a közel-keleti energiaválság tartós gátat szabhat a digitális forradalomnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images