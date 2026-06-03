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OECD: érkeznek a sokkok, lassú növekedés vár Magyarországra
Gazdaság

OECD: érkeznek a sokkok, lassú növekedés vár Magyarországra

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A magyar GDP növekedése 2026-ban várhatóan 1,6%, 2027-ben pedig 2% lesz - áll az OECD friss elemzésében.
  • Az energiaár-sokk és az üzemanyagár-stopok kivezetése miatt a lakossági fogyasztás növekedése átmenetileg lassulni fog, annak ellenére, hogy a nominális bérek erőteljesen emelkednek, és személyi jövedelemadó-csökkentések léptek életbe, írja az OECD.
  • Az elemzés szerint a 2022 és 2025 között 16%-kal visszaesett beruházások várhatóan ismét növekedésnek indulnak.
  • Az exportot 2026-ban még visszafogja az euróövezet gyenge gazdasági növekedése, majd 2027-ben élénkülés várható.
  • A vártnál erősebb energiaár-sokk ronthatja a növekedési és költségvetési kilátásokat,
  • ugyanakkor a befagyasztott uniós forrásokról szóló tárgyalások előrelépése javíthatja a bizalmat és ösztönözheti a beruházásokat.
  • A bizonytalan környezet és a magasabb energiaárak miatt a jegybank várhatóan változatlanul hagyja az alapkamatot 2026-ban, majd 2027-ben ismét kamatcsökkentésbe kezd.

A jegybanki kamat alakulására vonatkozó OECD-előrejelzés szembemegy az elemzői konszenzussal. A legtöbb közgazdász azt várja, hogy Magyarország kockázati megítélésének javulása, az alacsonyabb kötvényhozamok és a forint erősödése miatt az MNB kamatvágási ciklusba kezd a következő hónapokban.

Az OECD azzal érvel, hogy Magyarország a kőolajszükségletének több mint 80%-át, a földgázfogyasztásának pedig több mint 70%-át importból fedezi, ami sérülékennyé teszi az országot az energiaellátási sokkokkal szemben. A szervezet úgy véli, hogy a megemelkedő infláció miatt nincs tere rövid távon a vágásnak.

OECDhunelorejelzes

Az infláció 2026 vége felé ismét 5% fölé emelkedik, majd 2027 negyedik negyedévére 1,7%-ra mérséklődik, elsősorban az energiaárak ingadozásának hatására. A szabályozott villamosenergia- és földgázárak, valamint az üzemanyagokra vonatkozó árstopok jelenleg védelmet nyújtanak a háztartások számára az energiaár-sokkal szemben, azonban az üzemanyagárstopok várhatóan kivezetésre kerülnek a hatályos jogszabályokkal összhangban - áll az OECD anyagában.

Ennek következtében a lakossági fogyasztás növekedése várhatóan átmenetileg lassul 2026 második felében, majd 2027-ben ismét felgyorsul az erőteljes reáljövedelem-növekedés hatására.

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- írja a jelentés. Ugyanakkor megjegyzik, hogy a vártnál erősebb energiaár-sokk az üzemanyagárstopok meghosszabbításához vezethet. Ez átmenetileg támogathatná a fogyasztást és mérsékelhetné az inflációt, ugyanakkor jelentős terhet róna a közpénzügyekre.

A hazai üzemanyagpiacon a védett áras rendszer fennmaradásáról és kivezetésének feltételeiről korábban már tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a Mol vezetésével. Ezt követően azt közölték, hogy egyelőre határozatlan ideig velünk marad az intézkedés, a kivezetését pedig az olajár alakulásától és a forint teljesítményétől tették függővé. Mindkét esetben kedvezően alakulnak egyébként a dolgok, erről ebben az elemzésben írtunk részletesen: "Régóta nem láttunk olyat a benzinkutakon, mint ami holnap jön". Az elmúlt napok meredek árcsökkenését követően a benzin és a dízel kumulált árkülönbsége a védett árakhoz képest olyan alacsonyra csökkent, mint amit már március közepe óta nem láttunk. Ha például most engednél el az ársapkát, akkor kevesebb mint 50 forinttal nőne a literenkénti ár.

benyadizel

Az Európai Unióval folytatott tárgyalásokban elért előrelépés lehetővé teheti Magyarország számára a befagyasztott uniós forrásokhoz való újbóli hozzáférést, ami erősítheti a befektetői bizalmat, és a jelenlegi előrejelzésben szereplőnél nagyobb beruházásokat eredményezhet.

Az új ipari termelőkapacitások rendelkezésre állása további lendületet adhat az exportnak, ugyanakkor a feldolgozóipari kapacitások jelenlegi alacsony kihasználtsága miatt az új gyárak csak akkor működhetnek teljes kapacitással, ha a külső kereslet jelentősen megerősödik.

Mindezek fényében az OECD szerint a GDP várhatóan 1,6%-kal növekszik 2026-ban és 2%-kal 2027-ben.

Ha nem számolnak költségvetési kiigazító intézkedésekkel, akkor a költségvetési hiány a GDP 4,7%-áról várhatóan 6,1%-ra emelkedik 2026-ban, majd 2027-ben 5,4%-ra csökken. A hiány növekedésében szerepet játszanak a személyi jövedelemadó-csökkentések és az egyszeri közszférabeli bérprémiumok, ugyanakkor a közberuházások visszafogása, valamint az adósságszolgálati költségek GDP-arányos csökkenése részben ellensúlyozza ezeket a hatásokat.

További részletek hamarosan.

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