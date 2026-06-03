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Olyan történt a kávé árával, amit 2024 óta nem láttunk
Gazdaság

Olyan történt a kávé árával, amit 2024 óta nem láttunk

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Az arabica kávé határidős ára fontonként 2,5 dollár körül mozog, utoljára 2024 novemberében járt itt az árfolyam. A jegyzés idén már több mint 20 százalékot esett, miután a piac rekordközeli termésre számít Brazíliában.

Az arabica kávé határidős jegyzése fontonként 2,54 dolláron alakul jelenleg,

ez 2024 novembere óta a legalacsonyabb szintet jelenti,

miután a piac kiugró termésre számít a világ legnagyobb kávétermesztőjének számító Brazíliában. Az árak idén már több mint 20 százalékkal estek, amit elsősorban az hajtott, hogy több vezető tanácsadó cég is javította a brazil termelésre vonatkozó előrejelzését a 2025-ös visszaesés után.

Bár egyes termőterületeken a betakarítás a hírek szerint lassan indult, a szezon eddig komolyabb fennakadások nélkül halad, és akár rekordközeli termést is hozhat, ami segíthet feltölteni a globális kávékészleteket. A brazil Conab nemrég 66,2 millió zsákról rekordmagas, 66,7 millió zsákra emelte a 2026/27-es kávétermésre vonatkozó prognózisát, ami 18 százalékos növekedést jelentene az előző szezonhoz képest.

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Az arabica termelését 45,8 millió zsákra várják, ami éves alapon 28 százalékos emelkedés lenne, és a valaha mért harmadik legnagyobb termésnek felelne meg. A kedvező kilátásokat a pozitív kétéves termelési ciklus és a támogató időjárási körülmények segítik. A Rabobank szerint, ha nem érkezik jelentősebb időjárási sokk, a piac fokozatosan egy nagy többlettel jellemezhető szakaszba léphet.

kávé
Forrás: tradingeconomics

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