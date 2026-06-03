Óriási próbatétel előtt áll Európa hálózata

A japán technológiai óriásvállalat SoftBank a franciaországi Hauts-de-France régióban, Dunkerque, Bosquel és Bouchain településeken épít összesen 3,1 gigawatt kapacitású, mesterségesintelligencia-adatközpontokat 2031-ig,

a beruházások értéke 75 milliárd euró.

Franciaország rendkívül vonzó célpont az ilyen energiaigényes beruházások számára, mivel villamosenergia-termelésének több mint 60 százalékát atomerőművek biztosítják. Ez komoly versenyelőnyt jelent egy olyan kontinensen, ahol az energiaintenzív ágazatok áramárai tavaly átlagosan a duplájára rúgtak az amerikai áraknak, és mintegy 50 százalékkal haladták meg a kínai, valamint az indiai szintet a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint.

Az elemzők szerint komoly érvek szólnak amellett, hogy az atomenergia nagyobb szerephez jusson az európai országok energiastratégiájában az adatközpontok növekvő igényeinek kielégítésére. Európa teljes energiaszerkezetében az atomenergia aránya 2025-ben mindössze 11,8 százalékot tett ki, miközben a kőolaj és a földgáz együttesen továbbra is a szükségletek egyharmadát fedezte az Eurostat adatai alapján.

Az úgynevezett kis moduláris reaktorok (SMR) egyre nagyobb figyelmet kapnak a technológiai óriáscégektől. Az Amazon már 2024-ben megállapodást kötött a Dominion Energy vállalattal az SMR-fejlesztések lehetőségeinek vizsgálatáról, míg a Google 2025-ben írt alá hasonló megállapodást a Kairos Powerrel és a Tennessee Valley Authorityvel új atomerőművek létesítésére. Ezek az üzemekben előregyártott, jellemzően 300 megawatt alatti teljesítményű kis reaktorok gyorsabban és költséghatékonyabban telepíthetők, mint a hagyományos atomerőművek, amelyek építése gyakran több mint egy évtizedet vesz igénybe. További előnyük, hogy akár a villamosenergia-hálózattól függetlenül, szigetüzemben is működhetnek.

A kis moduláris reaktorok tömeges elterjedése előtt azonban még komoly akadályok állnak. A Baker McKenzie ügyvédi iroda energetikai csoportjának szakértője, Tania Arora rámutatott, hogy egyetlen adatközpont-üzemeltető sem vállalja szívesen az első generációs technológiával járó kockázatokat, különösen úgy, hogy Kínán és Oroszországon kívül jelenleg sehol a világon nem működik kereskedelmi üzemben ilyen típusú reaktor.

A biztonságos energiaellátás mellett

a képzett munkaerő jelenléte is döntő szempont a nagy technológiai vállalatok európai terjeszkedése során.

London ebből a szempontból kiemelten vonzó célpontnak számít, hiszen az Nvidia által támogatott Runway nemrég jelentette be, hogy a brit fővárosban nyitja meg európai központját, de az Anthropic, az OpenAI és a Google is új londoni irodák kialakítását tervezi.

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