Óriási próbatétel előtt áll Európa hálózata

A japán technológiai óriásvállalat SoftBank a franciaországi Hauts-de-France régióban, Dunkerque, Bosquel és Bouchain településeken épít összesen 3,1 gigawatt kapacitású, mesterségesintelligencia-adatközpontokat 2031-ig,
a beruházások értéke 75 milliárd euró.
Franciaország rendkívül vonzó célpont az ilyen energiaigényes beruházások számára, mivel villamosenergia-termelésének több mint 60 százalékát atomerőművek biztosítják. Ez komoly versenyelőnyt jelent egy olyan kontinensen, ahol az energiaintenzív ágazatok áramárai tavaly átlagosan a duplájára rúgtak az amerikai áraknak, és mintegy 50 százalékkal haladták meg a kínai, valamint az indiai szintet a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint.
Az elemzők szerint komoly érvek szólnak amellett, hogy az atomenergia nagyobb szerephez jusson az európai országok energiastratégiájában az adatközpontok növekvő igényeinek kielégítésére. Európa teljes energiaszerkezetében az atomenergia aránya 2025-ben mindössze 11,8 százalékot tett ki, miközben a kőolaj és a földgáz együttesen továbbra is a szükségletek egyharmadát fedezte az Eurostat adatai alapján.
Az úgynevezett kis moduláris reaktorok (SMR) egyre nagyobb figyelmet kapnak a technológiai óriáscégektől. Az Amazon már 2024-ben megállapodást kötött a Dominion Energy vállalattal az SMR-fejlesztések lehetőségeinek vizsgálatáról, míg a Google 2025-ben írt alá hasonló megállapodást a Kairos Powerrel és a Tennessee Valley Authorityvel új atomerőművek létesítésére. Ezek az üzemekben előregyártott, jellemzően 300 megawatt alatti teljesítményű kis reaktorok gyorsabban és költséghatékonyabban telepíthetők, mint a hagyományos atomerőművek, amelyek építése gyakran több mint egy évtizedet vesz igénybe. További előnyük, hogy akár a villamosenergia-hálózattól függetlenül, szigetüzemben is működhetnek.
A kis moduláris reaktorok tömeges elterjedése előtt azonban még komoly akadályok állnak. A Baker McKenzie ügyvédi iroda energetikai csoportjának szakértője, Tania Arora rámutatott, hogy egyetlen adatközpont-üzemeltető sem vállalja szívesen az első generációs technológiával járó kockázatokat, különösen úgy, hogy Kínán és Oroszországon kívül jelenleg sehol a világon nem működik kereskedelmi üzemben ilyen típusú reaktor.
A biztonságos energiaellátás mellett
a képzett munkaerő jelenléte is döntő szempont a nagy technológiai vállalatok európai terjeszkedése során.
London ebből a szempontból kiemelten vonzó célpontnak számít, hiszen az Nvidia által támogatott Runway nemrég jelentette be, hogy a brit fővárosban nyitja meg európai központját, de az Anthropic, az OpenAI és a Google is új londoni irodák kialakítását tervezi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kitilthatják a hangos motorosokat a szomszédos ország közkedvelt hegyvidékéről
A hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket terveznek.
Szorongatják az oroszok Kosztjantinyivkát - Fogy a levegő az ukrán erődváros körül
Egyre mélyebb az orosz betörés.
Kiszivárgott: történelmi lépésre készül Elon Musk, sosem látott összegért viheti tőzsdére az űrvállalatát
1750 milliárd dolláros cégértékkel számolnak.
Hamarosan szavaznak arról, lezárják-e a határokat a gazdag európai országban
Közeleg a népszavazás.
Hatalmas befektetést kap a kínai AI-startup, több mint 50 milliárd dollárt érhet
7,4 milliárd dollárnyi tőkét szerezhet a DeepSekk.
Megjött a bejelentés, amitől sokan féltek: folytatódik Trump vámháborúja - Az EU és Kanada kapja az első pofont
Érdekes indokkal álltak elő.
Megtámadták Szentpétervárt: lángokban áll Oroszország gazdasági bástyája
Különösen rossz időpontban jött a csapás.
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
2027-től érkezik az új KATA: 5 kérdés, ami eldönti, valóban jó lesz-e az új rendszer
2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válik a KATA a kormányzati bejelentés alapján. Ez sok mikrovállalkozónak, önfoglalkoztatónak és mellékállásban dolgozó vállalkozónak is jó
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.