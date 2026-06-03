Ötvenmilliárdos tartalékon ül a Pick Szeged, miközben a Pápai Hús megint súlyos veszteséget termelt

A Pápai Hús Kft. helyzete továbbra is aggasztó. Bár a korábbi 4,14 milliárd forintos mínuszhoz képest a 2025-ös, 2,44 milliárd forintos veszteség csökkenést mutat,

a cég az elmúlt négy évben így is több mint 14 milliárd forintos hiányt halmozott fel.

A vállalat negatív eredménytartaléka tovább romlott, és már meghaladja a mínusz 20,8 milliárd forintot. Némi bizakodásra adhat okot, hogy a nettó árbevétel a belföldi értékesítés bővülésének köszönhetően 25,39 milliárdról 26,74 milliárd forintra nőtt, miközben az export némileg visszaesett. A tartósan gyenge eredmények miatt tavaly áprilisban vezetőváltásra is sor került, így Szappanos Péter helyét Vékássy Alexander vette át az ügyvezetői székben, akitől a vállalat pénzügyi stabilizálását várják.

Ezzel szemben a Pick Szeged Zrt. stabilan és hatékonyan működik. A vállalat nettó árbevétele egymilliárd forinttal, 86,18 milliárd forintra nőtt, amit elsősorban a belföldi eladások húztak fel, miközben az export kismértékben visszaesett. A sikeres költségoptimalizálásnak köszönhetően az üzemi eredmény 2,8 milliárdról 3,9 milliárd forintra ugrott, az adózott nyereség pedig alig változott, némi csökkenés után és 6,47 milliárd forinton zárt. A cég leglátványosabb mutatója az eredménytartalék több mint 20 milliárd forintos növekedése,

amellyel a Pick immár 50 milliárdos bázissal vághat neki a jövőbeli fejlesztéseknek és beruházásoknak.

A Kometa 99 Zrt. jövedelmezősége szintén megmaradt, noha az értékesítési volumen visszaesett. A kaposvári vállalat adózott eredménye 2,13 milliárdról 1,93 milliárd forintra mérséklődött. A belföldi és az exportárbevétel egyaránt csökkent – összesen mintegy 5 milliárd forinttal –, az üzemi eredmény pedig 2,76 milliárd forintot tett ki. A visszaesés ellenére a Kometa továbbra is az ágazat egyik legaktívabb exportőre, hiszen a külföldi értékesítés a bevételek közel felét adja, ráadásul a cég több mint 600 millió forinttal növelte az eredménytartalékát is.

A korábban nehéz időszakot megélt Gyulahús Kft. számára az elmúlt év a piaci pozíciók megőrzéséről szólt. A vállalat belföldön és külföldön is veszített a lendületéből, így a nettó árbevétele 13 milliárdról 11,98 milliárd forintra esett vissza. Az adózott eredmény a korábbi 480 millióról 245 millió forintra csökkent, ám a társaság a szűkülő piacon is - szerény mértékben - nyereséges tudott maradni, sőt, közel félmilliárd forinttal még az eredménytartalékát is gyarapította.

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