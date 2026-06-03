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Parlament előtt a javaslat a Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántásáról
Gazdaság

Parlament előtt a javaslat a Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántásáról

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Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt országgyűlési képviselője benyújtotta az Országgyűlés elé a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot.

Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt politikusa, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság, valamint a Törvényalkotási Bizottság alelnöke törvényjavaslatában azonnali hatállyal, a jogszabály kiherdetésének és hatálybalépésének napján megszűnne a 2024-ben létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Ettől a naptól a hivatal már nem vállalhatna új kötelezettséget, a folyamatban lévő eljárásai megszűnnének, az elnök – így Lánczi Tamás – és az elnökhelyettesek megbízatása pedig automatikusan véget érne.

A hivatal általános jogutódja az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium lenne.

A javaslat nemcsak magát a hivatalt számolná fel, hanem kivezetné a jogrendszerből azokat a szabályokat is, amelyek a Szuverenitásvédelmi Hivatal működéséhez kapcsolódnak. Ez több törvényt is érintene, köztük a nemzetbiztonsági szolgálatokról, a minősített adat védelméről, az államháztartásról, az Országgyűlésről és az adózás rendjéről szóló jogszabályokat.

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A javaslat hatályon kívül helyezné a nemzeti szuverenitás védelméről szóló 2023-as törvényt is.

Az előterjesztés indokolása kifejezetten élesen fogalmaz: a szöveg szerint ”a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem lát el valódi közfeladatot”, létrehozása „politikai célt szolgált”, működése pedig nyomásgyakorlást jelentett állampolgárokkal, sajtótermékekkel, civil szervezetekkel és ellenzéki pártokkal szemben. A javaslat ezért a hivatal megszüntetését nem technikai átszervezésként, hanem a jogállam helyreállításának részeként mutatja be.

A benyújtott szöveg szerint az indítvány több része sarkalatosnak minősül, ezért az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata kellene hozzá, amely felhatalmazással a Tisza Párt rendelkezik.

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Címlapkép: Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke beszédet mond a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet A tét: Magyarország szuverenitása című konferenciáján Budapesten, a Márai Sándor Művelődési Házban 2026. március 16-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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