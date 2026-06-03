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Rendkívüli döntés a Belügyminisztériumban: egymás után váltják le a biztonsági szervek csúcsvezetőit
Gazdaság

Rendkívüli döntés a Belügyminisztériumban: egymás után váltják le a biztonsági szervek csúcsvezetőit

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Pósfai Gábor belügyminiszter két nap alatt három kulcsfontosságú rendvédelmi vezetőt váltott le. Keddi hatállyal felmentette Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot a Budapesti Rendőr-főkapitányság éléről, a BRFK vezetésével Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest bízta meg. Egy nappal korábban Góra Zoltán katasztrófavédelmi főigazgató és Tóth Tamás büntetés-végrehajtási országos parancsnok is távozott posztjáról. Helyükre Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, illetve Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy lép.

Újabb vezetőcsere történt a rendvédelmi szerveknél:

Pósfai Gábor belügyminiszter keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét

– közölte szerdán a Belügyminisztérium az MTI-vel. A tárcavezető szerdai hatállyal Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest bízta meg a BRFK vezetésével.

A döntés egy nappal azután vált ismertté, hogy a belügyminiszter már két másik rendvédelmi csúcsvezető leváltásáról is határozott. Június 2-i hatállyal távozott posztjáról Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a katasztrófavédelem eddigi főigazgatója, valamint Tóth Tamás büntetés-végrehajtási altábornagy, országos parancsnok.

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Az új vezetők június 3-i hatállyal lépnek hivatalba:

  • az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányítását Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok veszi át,
  • míg a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy lesz.

Varga Ferenc korábban a főváros tűzoltóparancsnokaként dolgozott, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, 2023 óta pedig a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatói feladatait is ellátja. Schmehl János több mint három évtizede szolgál a büntetés-végrehajtásnál, több intézet vezetőjeként is dolgozott, 2013 óta pedig az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese volt.

A belügyi tárca közlése alapján így két nap alatt három jelentős rendvédelmi vezetői poszton történt személycsere: új vezetőt kapott a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás is.

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