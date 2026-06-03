Rendkívüli döntés a Belügyminisztériumban: egymás után váltják le a biztonsági szervek csúcsvezetőit

Újabb vezetőcsere történt a rendvédelmi szerveknél:
Pósfai Gábor belügyminiszter keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét
– közölte szerdán a Belügyminisztérium az MTI-vel. A tárcavezető szerdai hatállyal Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest bízta meg a BRFK vezetésével.
A döntés egy nappal azután vált ismertté, hogy a belügyminiszter már két másik rendvédelmi csúcsvezető leváltásáról is határozott. Június 2-i hatállyal távozott posztjáról Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a katasztrófavédelem eddigi főigazgatója, valamint Tóth Tamás büntetés-végrehajtási altábornagy, országos parancsnok.
Az új vezetők június 3-i hatállyal lépnek hivatalba:
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányítását Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok veszi át,
- míg a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy lesz.
Varga Ferenc korábban a főváros tűzoltóparancsnokaként dolgozott, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, 2023 óta pedig a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatói feladatait is ellátja. Schmehl János több mint három évtizede szolgál a büntetés-végrehajtásnál, több intézet vezetőjeként is dolgozott, 2013 óta pedig az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese volt.
A belügyi tárca közlése alapján így két nap alatt három jelentős rendvédelmi vezetői poszton történt személycsere: új vezetőt kapott a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás is.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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