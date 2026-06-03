Súlyos örökséget kapott az új magyar kormány, az Európai Bizottság veszélyes gondokat lát a költségvetésben és a gazdasági modellben

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Az Európai Bizottság egyelőre nem lépteti tovább Magyarországot a túlzottdeficit-eljárásban, ám a szerdán kiadott országjelentés az egyik legsúlyosabb uniós kockázati térképet rajzolja ki a magyar államháztartásról. A Bizottság szerint a költségvetési hiány 2025-ben 4,7 százalék volt, 2026-ban 6,2 százalékra emelkedhet, miközben az államadósság 76,8 százalékra nőhet 2027-re, a nettó kiadási pályától való kumulált eltérés pedig meghaladhatja a 2800 milliárd forintot. A brüsszeli dokumentum az Orbán-kormány örökségeként azonosítja a torzító adórendszert, az ad hoc ár- és kamatplafonokat, a gyenge fiskális intézményrendszert és a fenntarthatatlan nyugdíjpályát, amelyek korrekciójának terhe már Magyar Péter kabinetjére hárul. Az Európai Bizottság mostani döntése így nem felmentés, hanem feltételes próbaidő az új kormány számára.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A magyar költségvetési pálya nem azért kapott haladékot Brüsszeltől a tavaszi szemeszterben kiadott, a túlzottdeficit-eljáráshoz (EDP) kapcsolódó, most kiadott értékelésben, mert rendeződött volna a helyzet, hanem azért, mert az Európai Bizottság egyelőre úgy ítélte meg, hogy Magyarország a EDP során formálisan már tett hatékony lépéseket, de a kockázatok még megmaradtak, sőt felerősödtek.

A most kiadott országspecifikus jelentés adatai a magyar államháztartás egyik legsúlyosabb uniós kockázati térképét rajzolják ki.

Valdis Dombrovskis, a gazdasági ügyekért felelős uniós biztos a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Magyarország esetében a nettó kiadásnövekedés üteme az idei évben várhatóan a Tanács ajánlásainak érdemi megsértésének kockázatát veti fel.

Hozzátette, hogy ez egyértelműen annak kockázatát jelenti, hogy Magyarország nem tesz hatékony intézkedéseket az idei évben, ami később a túlzottdeficit-eljárás szigorítását is szükségessé teheti.

Dombrovskis jelezte, hogy az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és ősszel újraértékeli azt.

A költségvetési hiány 2025-ben még 4,7 százalék volt, 2026-ban viszont 6,2 százalékra nőhet, 2027-ben pedig 5,8 százalékra várják, vagyis Magyarország nemhogy nem közelít érdemben a 3 százalékos maastrichti küszöbhöz, hanem az idei évben távolabb kerül tőle – áll a dokumentumban.

A számok kapcsán fontos kiemelni, hogy azok még nem a Magyar Péter vezette kabinet munkájára reflektálnak, nem a kormányzati terveket vizsgálták, a jelentésben még az áprilisban leváltott Orbán Viktor által vezetett kormány gazdasági döntéseinek lenyomata látszik. A korrekció terhe azonban már Kármán András pénzügyminiszterre hárul.

Brüsszel a túlzottdeficit-eljárást most még nem lépteti tovább Magyarországgal szemben, ahogy Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia esetében sem javasol újabb eljárási lépést.

Az Európai Bizottság szerint ezek az országok eddig hatékony intézkedéseket tettek a túlzott hiány korrekciója felé. Máltánál a túlzottdeficit-eljárás megszüntetését javasolják, Bulgáriánál viszont a hiánykritérium megsértése miatt indokoltnak tartják az eljárás megindítását. Magyarország esetében ez a döntés inkább időnyerés, mint felmentés: a Bizottság most nem szigorít, de a magyar fejezetből az derül ki, hogy a költségvetési pálya, az adósságdinamika, az állami beavatkozások kiszámíthatatlansága és a középtávú fiskális keret gyengesége egyszerre korlátozza az új kormány mozgásterét.

Lesz növekedés, ami nagyon is kell

A magyar gazdaság három évnyi stagnálás után ugyan újra növekedhet, de a Bizottság most kiadott jelentése szerint ez nem egy erős, beruházás- és termelékenységvezérelt kilábalás, hanem törékeny belső keresleti élénkülés. A GDP 2025-ben mindössze 0,5 százalékkal nőtt,

míg a várkozások szerint 2026-ban 1,8, 2027-ben 2,1 százalékos bővülést várnak.

A gyenge elmúlt évi teljesítményeket főként a beruházások meredek visszaesése, a bizonytalan üzleti és gazdaságpolitikai környezet, valamint a gyenge külső kereslet magyarázta. A fogyasztás a jelentés szerint továbbra is támaszt ad a növekedésnek, részben a jelentős béremelések, a 11 százalékos minimálbér-emelés, a közszférában végrehajtott béremelések és az expanzív fiskális politika miatt, az export pedig az autóipari összeszerelő kapacitások indulása révén javulhat, de a globális ellátási láncok gyengeségei továbbra is lefelé mutató kockázatot jelentenek.

A magyar GDP-növekedés szerkezete. A sárga a fogyasztás, a kék a beruházások, a narancs a készletek, a szürke az export, a fekete vonal a reál-GDP-növekedés szintjét jelzi.

A növekedési szerkezet azért kellemetlen költségvetési szempontból a testület értékelése alapján, mert a belső keresletet támogató intézkedések rövid távon segíthetik a GDP-adatot, de közben növelhetik a hiányt és fenntarthatják az inflációs nyomást. A magánfogyasztás 2026-ban 2,9 százalékkal, 2027-ben 1,9 százalékkal nőhet, az állami fogyasztás viszont 1,7 százalékról 0,4 százalékra lassulhat, miközben a beruházások a 2025-ös 2,8 százalékos visszaesés után 2026-ban csak 1,3 százalékkal, 2027-ben pedig 3,9 százalékkal bővülhetnek.

A nettó export 2026-ban még 0,4 százalékponttal visszafoghatja a növekedést, és csak 2027-ben adhat 0,2 százalékpontos pozitív hozzájárulást. A magyar gazdaság tehát nem recesszióban van, de nem is termel ki olyan erős növekedési többletet, amely önmagában képes lenne eltüntetni a költségvetési túllövést – állapítják meg az uniós értékelésben.

A költségvetési helyzet romlásának leglátványosabb eleme, hogy az Európai Bizottság szerint a 2025-ös 4,7 százalékos hiány már eleve meghaladta az eredetileg bejelentett 3,7 százalékos célt, majd 2026-ban 6,2 százalékra emelkedhet, 2027-ben pedig 5,8 százalékon ragadhat, ha nem történnek korrekciós intézkedések.

Ahogy arra később részletesen kitérünk, az uniós dokumentum ezt a gyermeket vállaló nőknek járó személyi jövedelemadó-csökkentésekkel, a közszféra béremeléseivel, a 14. havi nyugdíjjal és a bőkezű lakhatási támogatásokkal magyarázza.

Az elsődleges egyenleg, vagyis a kamatkiadások nélküli költségvetési pozíció 2025-ben mínusz 0,9 százalék volt, 2026-ban mínusz 2,3, 2027-ben mínusz 2,1 százalék lehet, ami azt jelenti, hogy a magyar állam nemcsak a magas kamatkiadások miatt deficites, hanem az elsődleges költségvetési szerkezet is tartósan laza marad.

Ez lényegében külső megerősítése annak, hogy az előző kormány a választások előtt nem pusztán egyszeri, kampányszerű osztogatással rontotta el a költségvetési pályát, hanem olyan tartós kiadásnövelő és bevételcsökkentő döntésekkel is, amelyek szembementek az uniós fiskális elvárásokkal, és hosszabb időre gyengítették a költségvetési fegyelmet.

A nettó kiadásnövekedési szabály szerinti eltérés különösen fontos, mert az új uniós fiskális keretben már nemcsak a nominális hiányt nézik, hanem azt is, hogy a nemzeti finanszírozású elsődleges kiadások hogyan alakulnak a jóváhagyott középtávú pályához képest.

Magyarország esetében a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által leadott tervekben 2025-re 4,3 százalékos, 2026-ra 4,0 százalékos, 2027-re 3,9 százalékos ajánlott maximális nettó kiadásnövekedés szerepelt,

ehhez képest a tényleges, illetve előre jelzett növekedés 2025-ben 8,1 százalék, 2026-ban 9,7 százalék, 2027-ben pedig 3,7 százalék.

A 2027-es éves ütem már beférne a plafon alá, de addigra a korábbi túlköltés felhalmozódik: a kumulált nettó kiadásnövekedés 2026-ra 22,0 százalékra, 2027-re 26,5 százalékra emelkedhet, miközben az ajánlott pálya 2026-ra 13,5, 2027-re 17,9 százalékot engedne.

A forintban mért eltérés azt mutatja meg igazán, mekkora korrekciós feladatot örökölt az új kormány, mert az Európai Bizottság számításai szerint a nettó kiadási pályától való éves eltérés 2025-ben 1293 milliárd forint volt, míg 2026-ban már 2092 milliárd forint lehet, a kumulált eltérés pedig 2026-ra 2793 milliárd forintra nőhet.

GDP-arányosan ez 2026-ban éves alapon 2,3 százalékos, kumuláltan 3,0 százalékos eltérést jelent idén.

A védelmi kiadásokra vonatkozó nemzeti mentesítési záradék valamennyit javít a képen, mert a nemzeti finanszírozású védelmi kiadások 2026-ban a GDP 2,1 százalékát tehetik ki, és ebből 1,1 százalékpontnyi rugalmasság számolható el, de a mentesítés után is 1,9 százalékos kumulált eltérés marad.

Az államadósság is érdemben emelkedhet

Az államadósság-pálya szintén rossz irányba mozdult, mert a GDP-arányos bruttó államadósság a 2025-ös 74,6 százalékról 2026-ban 75,1 százalékra, 2027-ben pedig 76,8 százalékra emelkedhet. A növekedési és inflációs hatás még valamelyest lefelé húzza az adósságrátát, de ezt nem tudja ellensúlyozni a tartós primer deficit. A kamatkiadások 2026-ban a GDP 3,9 százalékát, 2027-ben 3,7 százalékát vihetik el, vagyis önmagukban is a teljes maastrichti hiányküszöb felett vagy annak közelében vannak. Az uniós dokumentum különösen súlyos megállapítása, hogy Magyarország 2024-ben az EU legmagasabb kamatkiadási szintjét érte el, közel 5 százalékos GDP-arányos értékkel, ami gyorsan emelkedett a pandémia óta, és jól tükrözi a magyar állampapírok magas hozamát, illetve a fiskális fenntarthatósággal kapcsolatos befektetői kockázatokat.

Az Európai Bizottság jelentésének idevágó adatfelvétele május 1-én zárult, így a kormányváltás után a piacon a magyar állampapíroknál látott hozamcsökkenést még nem tudták teljesen számításba venni. Az adósságfinanszírozás költségeit az elmúlt időszakban, a kormányváltás óta látott forinterősödés is jelentősen csökkenthette, bár erre a kamatkiadási részben szintén nem tért ki a Bizottság.

A finanszírozási kockázat nemcsak a kamatszintből, hanem az adósságszerkezetből is következik, mert Magyarország 2026-ban a GDP mintegy 18 százalékára rúgó bruttó finanszírozási igénnyel nézhet szembe, miközben az államadósság közel harmada devizában van. A lakossági állampapírok magas aránya elvben stabil finanszírozási bázist jelenthetne, a Bizottság azonban arra figyelmeztet, hogy a magyar lakossági papírok bármikor visszaválthatók, és hozamemelkedéskor ténylegesen le is rövidíthetik az adósság átlagos futamidejét.

A jelentés szerint az Államadósság Kezelő Központ 2025 elején még a GDP 15 százalékára becsülte a bruttó finanszírozási igényt, amely végül 26 százalék lett.

A lakossági papírok 2025-ben 60–90 bázisponttal a piaci hozamok felett kínáltak kamatot, miközben a háztartások forrásadó-mentessége a GDP 0,4 százalékába, a bankok állampapír-vásárlást ösztönző adókedvezménye pedig további 0,1 százalékába került.

A magyar állam mérlegén kívüli és kvázi fiskális kockázatok is szaporodtak, mert az állami garanciák állománya 2019 óta jelentősen nőtt, és 2025-ben a GDP 13 százalékát érte el, ami jóval meghaladja a 7 százalékos uniós átlagot. A jelentés szerint ezek közé tartoznak egyes állami vállalatok és háztartások hitelfelvételeihez kapcsolódó garanciák, amelyek lehívás esetén közvetlenül növelnék a hiányt és az adósságot.

Az állam emellett a GDP több mint 5 százalékának megfelelő közpénzt helyezett magántőkealapokba és más alapokba, köztük közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (kekva) és jegybanki alapítványokhoz kapcsolódó struktúrákba, amelyek átláthatósági és kontrollmechanizmusai aggályokat vetnek fel.

Itt fontos megjegyezni, hogy a kekvák esetében Magyar Péter már bejelentette, hogy megszüntetik a legtöbb ilyen alapítványt, az egyetemeket felügyelő testületeknél 2027-ig tartó átalakítás jön a struktúrában.

A jegybank mintegy 2 százalékos GDP-arányos vesztesége további kockázat, még akkor is, ha azt a költségvetésnek csak fokozatosan kell fedeznie a friss jogszabályváltozások miatt.

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Az egész magyar költségvetési rendszert lesújtónak tartják

A nemzeti költségvetési keretrendszer gyengesége az uniós dokumentum egyik legerősebb intézményi kritikája, mert az Európai Bizottság szerint a 2020 óta fennálló veszélyhelyzet megszüntette a többéves költségvetési terv közzétételének kötelezettségét, ezzel rontva a középtávú tervezés és az elszámoltathatóság minőségét.

Itt is érdemes megjegyezni, hogy a Magyar Péter vezette kormány egyik első intézkedése volt a veszélyhelyzeti kormányzat megszüntetése.

Magyarország 2024-ben a Bizottság fiskális kormányzási adatbázisa szerint az EU második leggyengébb helyén állt mind a középtávú költségvetési keret ereje, mind a nemzeti fiskális szabályok kialakítása alapján. Az államadósság-ráta éves csökkentését előíró hazai adósságszabály 2024-ben és 2025-ben sem teljesült, a kormány pedig már azt is bejelentette, hogy 2026-ban sem fog teljesülni. A Költségvetési Tanács mandátuma továbbra is szűk, a 2023–2024-ben elvégzett kiadási felülvizsgálatok eredményeit pedig nem tették közzé, és nem is építették be a költségvetési tervezésbe.

A költségvetés politikai menedzselése azért is hitelességi probléma, mert a jelentés szerint a 2025-ös költségvetést 46 alkalommal módosították, a 2026-os büdzsét pedig már 2025 júniusában elfogadták, így az a végrehajtás kezdetére gyorsan elavulttá vált mind makrogazdasági feltételezéseiben, mind a közben bejelentett gazdaságpolitikai intézkedésekhez képest. Ez a gyakorlat az Orbán-kormány alatt nemcsak technikai rugalmasságot jelentett, hanem a fiskális célok hitelességének erózióját is. Magyar Péter kabinetjének ezért nem pusztán kiadásokat kell visszafognia, hanem helyre kell állítania azt a költségvetési menetrendet és intézményi fegyelmet is, amely nélkül Brüsszel és a piacok sem fogják elhinni a következő hiánycélokat.

Felmerül a nyugdíjak fenntarthatósága és az adórendszer is

A nyugdíjrendszerben az Európai Bizottság két egymást erősítő problémát lát: a hosszú távú fenntarthatóság romlását és a nyugdíjak közötti egyenlőtlenségek növekedését. A dokumentum szerint a nyugdíjkiadások GDP-arányos szintje 2025 és 2070 között 4,1 százalékponttal emelkedhet, ami az egyik legnagyobb növekedés az EU-ban, és ha az öregedéssel kapcsolatos kiadások változatlanul maradnak, a magyar államadósság a következő évtizedben 100 százalék fölé emelkedhet. A rendszer igazságossági gondjait az okozza, hogy az új nyugdíjak az aktuális bérekhez kapcsolódnak, miközben a már megállapított nyugdíjakat csak inflációval indexálják, így az azonos pályát befutó, de eltérő időpontban nyugdíjba vonuló emberek között nagy különbségek alakulnak ki.

A 65 év felettiek körében a jövedelmi egyenlőtlenség mutatója 2010 és 2024 között 2,6-ról 4-re nőtt, miközben a cseh, lengyel és szlovák összehasonlító országokban 2,7 körül stagnált.

A 2026-ban bevezetett univerzális 14. havi nyugdíj a Bizottság értékelése szerint éppen azért nem válasz a nyugdíjrendszer szerkezeti problémáira, mert emeli ugyan az átlagos nyugdíjszintet, de nem célzott, nem kezeli a jövedelmi egyenlőtlenségeket, és nem javítja a közpénzügyi fenntarthatóságot. A kormány korábban az OECD-t kérte fel reformjavaslatok kidolgozására, a jelentés szerint azonban a publikált anyag után nem történt további érdemi lépés.

A Portfolio kérdésére uniós tisztviselők egy a tavaszi szemeszter jelentéseiről szóló szerdai háttérbeszélgetésen ezzel összhangban jelezték, hogy a Bizottság továbbra is a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának javítását várja Magyarországtól, de úgy, hogy közben a nyugdíjak megfelelősége is megmaradjon, különösen az egyenlőtlenségek mérséklésével, amely része a helyreállítási és ellenállóképességi tervnek is, amelyet még az Orbán-kormány dolgozott ki.

Az adórendszer a jelentés szerint egyszerre lett bevételi, növekedési és igazságossági probléma, mert az adóbevételek GDP-arányos szintje 2016 óta 39 százalékról 35 százalék körüli szintre csökkent, miközben az uniós átlag stabil maradt. A 2017 és 2022 közötti szociális hozzájárulásiadó-csökkentések, az anyák személyi jövedelemadó-mentességének 2025–2029 közötti fokozatos kiterjesztése és a családi adókedvezmény növelése rontja a bevételi pályát, a pénzügyi, energetikai és kiskereskedelmi szektorokra kivetett különadók 2026-os meghosszabbítása pedig nem elég ezek ellensúlyozására.

A magyar adórendszerben 2025-ben 54 adónem volt, a szektorspecifikus adók bevétele a GDP 2,1 százalékát érte el, miközben a társasági adó mindössze 1,2 százalékot hozott.

A különadók a jelentés szerint a bruttó hozzáadott érték mindössze mintegy 10 százalékát előállító vállalati körre koncentrálódnak, az érintett ágazatokban 30–100 százalékos effektív adókulcsot eredményezhetnek, és drágítják az építőipar, az energia és a szolgáltatások működését.

A magyar adórendszer igazságossági kritikája sem mellékes, mert az ország erősen támaszkodik a fogyasztási adókra, amelyek arányosan nagyobb terhet rónak az alacsony jövedelműekre, miközben a személyi jövedelemadó egykulcsos maradt. Az Európai Bizottság szerint Magyarország azon kevés tagállamok közé tartozik, amelyek a munkajövedelmekre egykulcsos (flat tax) rendszert alkalmaznak, az alacsony keresetűek adóéke pedig az egyik legmagasabb az EU-ban. Ez abból a szempontból különösen fontos, hogy a kormány egyszerre szeretne növekedést, beruházást és költségvetési konszolidációt, de az adórendszer mai szerkezete egyszerre rontja a versenyképességet, szűkíti a bevételi bázist és erősíti az egyenlőtlenségeket.

Az államnak vissza kell vonulni a piaci verseny befolyásolásából

Az állami beavatkozások az Európai Bizottság szerint nemcsak drágák, hanem kiszámíthatatlanná is teszik az üzleti környezetet. A Tanács 2025-ben már azt javasolta Magyarországnak, hogy hangolja össze hatékonyabban a makrogazdasági politikáit, és vezesse ki a fennmaradó ár- és kamatplafonokat, illetve ezekkel egyenértékű intézkedéseket, de a jelentés szerint ezen a téren nem történt előrelépés. Az Orbán-kormány közben új árplafonokat vezetett be, meghosszabbította a kamatplafonokat, a kötelező akciók kivezetése után árkontrollt alkalmazott egyes élelmiszerekre és iparcikkekre, 2026 januárjában csökkentette a szabályozott rezsiárakat, márciusban pedig az iráni–amerikai háború nyomán kialakult energiapiaci sokkra hivatkozva üzemanyagár-plafont vezetett be. A jelzáloghitelek kamatplafonját 2026 júniusáig meghosszabbították, az érintett hitelek kamatát a 2021. októberi szinten fagyasztva be.

A támogatott hitelprogramok Brüsszel szerint tovább torzítják a bankrendszer működését és a monetáris transzmissziót, mert a lakáshitelekhez és a kis- és középvállalkozásokhoz kapcsolódó konstrukciók 3 százalékos kamatot kínálnak, miközben ez jóval elmarad a jegybanki kamatszinttől és a piaci referenciahozamoktól.

A 10 éves magyar állampapírhozam 2025-ben átlagosan 6,9 százalék volt, ehhez képest a támogatott hitelek jelentős kamattámogatást tartalmaznak, ráadásul az állam garanciát is vállal rájuk.

Az uniós dokumentum szerint ezek a konstrukciók torzítják a hitelpiacot, költségvetési terhet jelentenek, gyengítik a monetáris politika hatását, és rossz tőkeallokációhoz vezethetnek, mert alacsony megtérülésű beruházásokat is olcsón finanszírozhatóvá tesznek.

Az állami kiadások szerkezetében is jelentős átrendezési tér lenne, mert Magyarország keveset költ egészségügyre, közoktatásra és kutatás-fejlesztésre, miközben a gazdasági ügyekre fordított kiadások az uniós átlag felett vannak az állam fokozott gazdasági szerepvállalása és a vállalati támogatások miatt.

A jelentés szerint 2022 és 2024 között a közigazgatásra, sportra, médiára és egyházakra fordított kiadások a GDP 6 százalékát érték el, ami a legmagasabb arány volt az EU-ban, és jóval meghaladta a 3 százalékos uniós átlagot.

A közkiadások hatékonyságával is gond van a brüsszeli értékelés szerint: az Európai Bizottság úgy látja, a végrehajtó közigazgatásra fordított magas kiadások ellenére az intézményi minőség és a kormányzati hatékonyság az EU legalacsonyabbjai közé tartozik, részben a túlárazott közbeszerzések, az alacsony átláthatóság és a gyenge elszámoltathatóság miatt.

A magyar közkiadások szerkezete, a közkiadások, a sport és közmédiára fordított kiadások láthatók az első oszlopban, a második oszlopban a gazdaságélénkítésre, az egészségügyre (3.) és oktatásra (4. oszlop) ráfordításai látszódnak. A piros a magyar kiadásokat, a kék az uniós átlagot jelöli. Forrás: Eurostat, Európai Bizottság.

A növekedési modell elérte a határait

A magyar növekedési modell hosszabb távú korlátait a jelentés abban látja, hogy a felzárkózás az EU-csatlakozás után inkább a foglalkoztatás bővülésére, nem pedig a készségek és a termelékenység javulására épült. A Bizottság szerint a magyar munkatermelékenység az EU-átlaghoz képest nagyjából ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt, miközben a régiós versenytársak gyorsabb termelékenységnövekedést értek el. A munkaképes korú népesség évente mintegy 30 ezer fővel csökken, ezért a jövőbeni növekedés már aligha származhat a foglalkoztatás további nagyarányú bővüléséből.

A termelékenységi fordulathoz innovációra, magasabb hozzáadott értékű beruházásokra, jobb oktatásra és kiszámíthatóbb üzleti környezetre lenne szükség, miközben Magyarországon a regionális különbségek az EU legmagasabbjai közé tartoznak, a helyi önkormányzatok pénzügyi mozgástere és fiskális autonómiája pedig szűkült.

Az energiafüggőség és az alacsony erőforrás-hatékonyság a Bizottság szerint gazdaságbiztonsági kockázatot is jelent, mert Magyarország 2024-ben energiájának 50 százalékát importálta, ami közel van az uniós átlaghoz, de a gazdaság energiaintenzitása az EU egyik legmagasabbja. A magyar gazdaság 70 százalékkal több energiát használ egy egységnyi hozzáadott érték előállításához, mint az uniós átlag, miközben 2025-ben a nettó energiaimport a GDP 2,6 százalékát tette ki, ami a harmadik legmagasabb érték volt az EU-ban. A jelentés szerint a kormány olyan erőforrás-igényes iparágakat is ösztönöz, például az akkumulátorgyártást, amelyek sok energiát, vizet és munkaerőt igényelnek, ami tovább növelheti a sérülékenységet.

Az EU-pénzek sokat hozhatnak

Az uniós források szerepe ettől még meghatározó marad, mert a magyar helyreállítási terv teljes beruházási kerete 10,4 milliárd euró, ami a GDP 5,3 százalékának felel meg, miközben a kohéziós politika 2021–2027 között 19,6 milliárd euró uniós forrást biztosít Magyarországnak, nemzeti társfinanszírozással együtt pedig 24,3 milliárd eurós keretet jelent. A helyreállítási terv végrehajtása azonban lassú: 2026. május 1-jéig Magyarország egyetlen kifizetési kérelmet sem nyújtott be, miközben csak néhány reform és beruházás hozott kézzelfogható eredményt.

A kohéziós forrásoknál 2026 márciusáig a kiválasztott projektek értéke a teljes allokáció 58,8 százalékát érte el, 5,5 milliárd euró jut kutatásra, innovációra, kkv-versenyképességre és digitalizációra, 6,1 milliárd euró tiszta átállási projektekre, köztük 865 millió euró vízgazdálkodásra és szennyvízkezelésre, 985 millió euró energiahatékonyságra.

Mindkét forráskészletnél jöhet: Magyar Péter kormánya május 29-én pénteken – vagyis a jelentés adatzárása előtt – politikai megállapodást kötött Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, hogy 16,4 milliárd eurónyi helyreállítási és kohéziós forrás nyílhat meg Magyarország számára.

A Portfolio kérdésére a Bizottság uniós tisztviselői a szerdai háttérbeszélgetésen azt is megerősítették, hogy Brüsszel már egyeztetett a magyar kormánnyal a nemzeti középtávú költségvetési-strukturális terv módosításáról, miközben a magyar helyreállítási terv módosítására vonatkozó hivatalos kérelmet is várják a következő napokban, hetekben. A két folyamat külön eszköz, de a Bizottság szerint össze kell őket illeszteni egy koherens keretbe. Ez azért lényeges, mert Magyarország esetében az RRF-ben vállalt reformok, köztük az adórendszer egyszerűsítése és a nyugdíjrendszer fenntarthatóbbá tétele közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, hogy a magyar állam képes-e tartósan csökkenteni a hiányt.

Az uniós tisztviselők szerint a Bizottság továbbra is ugyanabba az irányba ösztönzi Magyarországot: erősebb középtávú költségvetési keretet, jobb költségvetés-előkészítési menetrendet, kiadási felülvizsgálatokat, szigorúbb végrehajtási fegyelmet, fenntarthatóbb nyugdíjrendszert, valamint az ár- és kamatplafonok kivezetését várja.

A szerdai csomag ezért kettős üzenetet küld Budapestre: a Bizottság most nem büntet, de a magyar költségvetésről szóló diagnózis szigorúbb, mint amit a formális döntés sugall. Az Orbán-kormány gazdaságpolitikájának öröksége a 6 százalék feletti hiányban, az emelkedő adósságban, a több ezer milliárd forintos kiadási túlfutásban, az ad hoc ár- és kamatplafonokban, a támogatott hitelekben, a bonyolult és torzító adórendszerben, valamint a gyenge fiskális intézményrendszerben egyszerre jelenik meg. Magyar Péter kabinetje ezért nem egyszerűen egy rosszul teljesülő éves költségvetést vesz át, hanem egy olyan gazdaságpolitikai szerkezetet, amelyben a növekedést sokáig állami beavatkozásokkal, kedvezményekkel, támogatott hitelekkel és halasztott korrekciókkal próbálták fenntartani.

A költségvetési egyensúly megtalálása akkor lesz hiteles, ha az új kormány egyszerre tudja visszafogni a nettó kiadásokat, átalakítani a torzító adó- és támogatási rendszert, kezelni a nyugdíjpálya hosszú távú kockázatait, visszaépíteni a költségvetési tervezés intézményi fegyelmét, és közben nem fojtja meg a beruházási fordulatot. Az Európai Bizottság mostani döntése adott némi időt ehhez, de a jelentés adatai alapján ez az idő nem kényelmes politikai mozgástér, hanem feltételes próbaidő. Magyarország első nagy európai gazdaságpolitikai vizsgája így nemcsak az lesz, hogy sikerül-e hazahozni az uniós forrásokat, hanem az is, hogy az új kabinet képes-e az előző kormány által hátrahagyott fiskális pályát olyan irányba fordítani, amelyben a hiány, az adósság és a gazdaságpolitikai kiszámíthatatlanság egyszerre kezd csökkenni.

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