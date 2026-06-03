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Szárnyal az amerikai szolgáltatószektor
Gazdaság

Szárnyal az amerikai szolgáltatószektor

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Kirobbanó formában van az amerikai szolgáltatószektor. Az egyetlen szépséghiba, hogy az árnyomás nagyon erős.

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe 53,6 pontról 54,5 pontra nőtt, ami még az elemzői konszenzust is megahaladta. Ezen belül az üzleti aktivitás (jelenlegi helyzet) 55,9 pontról 57,7 pontra, míg az új megrendelések (jövőbeli helyzet) 53,5 pontról 57,3 pontra emelkedett. A foglalkoztatottsági komponens lényegében változatlan maradt, 47,9 ponton áll jelenleg. A beszerési árak komponense viszont 70,7 pontról 71,3 pontra nőttek.

A bejövő adatok egy éppen gyorsulú amerikai gazdaságot mutatnak be, ami lassan minden ponton javulást mutat. Az ADP megerősítette a munkaerőpiac gyúgyulását, miközben a hétfői feldolgozóipari ISM bmi is nagyon erős lett.

Jelenleg az amerikai gazdaság egyre inkább emlékeztett egy túlfűtött gazdaságra, ahol a Fednek lépnie kellene. Két hét múlva kamatdöntés,

sordöntő esemény lesz.

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