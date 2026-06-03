Tavaly is nagy üzlet volt a dohánykoncesszió

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Az Országos Dohányboltellátó Kft. tavaly 1 143 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben az államnak fizetett koncessziós díj 3,5 milliárd forintra csökkent – ezt az illegális kereskedelem terjedésével, az alternatív termékekre való átállással és a kamatkörnyezet lazulásával magyarázzák. A cég tulajdonosai ennek ellenére 11,4 milliárd forint osztalékot vettek ki. A tíz éve működő, a BAT Pécsi Dohánygyár és a Tabán Trafik tulajdonában álló társaság fennállása óta összesen 67,6 milliárd forint nyereséget termelt.

Az Országos Dohányboltellátó Kft. tavalyi bevétele 1 143 milliárd forint volt, amely 1,8 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A cég forgalma azért ekkora, mert minden - a trafikokba kerülő - dohánytermék "keresztülfolyik" rajta. A kiadások nagy részét az eladott áruk beszerzési értéke adja, amely 1 102 milliárd forint volt.

A cég 2025-ben 3,5 milliárd forint koncessziós díjat fizetett az államnak, amely kevesebb, mint az előző évi 8,4 milliárd, a 2023-asnál (12,3 milliárd) pedig sokkal kisebb összeg.

Bonyolult számítás

Ennek oka, hogy a számítási metódus nagyon bonyolult és nem is minden tételt lehet kiszűrni a beszámolókból. A vonatkozó kormányrendelet ugyanis nem egyszerűen az árbevételhez vagy a nyereséghez köti a fizetendő összeget, hanem egy többlépcsős képletet alkalmaz. Ennek során először meghatározzák a dohánytermékek értékesítésén keletkező árréstömeget, majd kiszámítják az úgynevezett „előzetes üzemi eredményt”, amelyből a dohánytermékek forgalmazásához kapcsolódó közvetlen és közvetett költségek széles körét – a bérektől és logisztikai kiadásoktól kezdve a szoftverhasználaton, biztonságtechnikán és biztosításokon át egészen a társadalmi felelősségvállalási költségekig – figyelembe kell venni.

A cég a beszámolójában hangsúlyozza, hogy a kormányrendelet alapján megfizetett Koncessziós díj 35,5 milliárd forinttal több volt az elmúlt 10 évben, mint amennyit a szerződés minimálisan előír. Az alábbi táblázatban a minimális díj és a valóban befizetett összeg szerepel évekre lebontva.

Az ODBE által megfizetett koncessziós díjak Év Koncessziós szerződés szerinti díj (millió Ft) Megfizetett koncessziós díj (millió Ft) 2015 10 10 2016 100 148 2017 200 200 2018 300 392 2019 400 1 262 2020 500 1 513 2021 600 3 554 2022 600 8 809 2023 600 12 323 2024 600 8 368 2025 600 3 516 4 510 40 095 Forrás: ODBE

A társaság szerint a 2025-ös koncessziós díj csökkenését több tényező együttes hatása okozta.

Egyrészt jelentősen nőtt a dohánytermékekhez és más nikotintartalmú jövedéki termékekhez kapcsolódó illegális kereskedelem.

Emellett a fogyasztók egyre nagyobb arányban térnek át a dohányt nem tartalmazó nikotintermékekre, amelyek értékesítése már nem tartozik az Országos Dohányboltellátó koncessziós monopóliuma alá.

A koncessziós díjat tovább mérsékelte a kamatkörnyezet további lazulása, amely csökkentette a pénzügyi bevételeket,

miközben a működéshez szükséges költségek emelkedtek.

A koncessziós díj csökkenése azonban nem jelentette, hogy a cégnek ne lett volna jelentős profitja és azt ne vették volna ki osztalékként. Utóbbi 11,4 milliárd forint volt tavaly.

Már 10 éve működik

Az Országos Dohányboltellátó Kft. története 2015-ben indult, amikor az állam a trafikok dohányáru-ellátását egy központi, kizárólagos szereplőhöz szervezte ki. A céget a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. és a Tabán Trafik Zrt. érdekeltségeként hozták létre; a Tabán Trafik 51, a BAT 49 százalékos tulajdonos lett. A koncessziós szerződés országos, kizárólagos nagykereskedelmi jogosultságot adott a vállalkozásnak a nemzeti dohányboltok ellátására.

A konstrukciót már a kezdetektől súlyos verseny- és korrupciós aggályok kísérték. A pályáztatásból kimaradó nagy dohánycégek — az Imperial Tobacco, a JTI és a Philip Morris — „átláthatatlan és diszkriminatív” eljárásról beszéltek, és azt állították, hogy a dohánytermékek nagykereskedelmének államosítása szükségtelen beavatkozás a működő piaci környezetbe. A Transparency International későbbi összefoglalója szerint volt olyan versenytárs, amely arról beszélt, hogy nem is tudott formális pályázatról, miközben az ODBE húsz évre kapta meg a dohány-kiskereskedelmi ellátási feladatokat.

A kritikusok szerint az ODBE nem egy piaci hiányt pótolt, hanem egy addig több szereplő által végzett nagykereskedelmi-logisztikai funkciót tett egyszereplőssé. Erre utal az is, hogy a kimaradt dohánycégek később versenysemlegesebb, független logisztikai szolgáltatóra épülő modellt és jóval magasabb — akár 6 milliárd forintig növekvő — koncessziós díjat ajánlottak, de az állam ezt nem fogadta el

A pénzügyi adatok aztán gyorsan igazolták, hogy a koncesszió rendkívül jövedelmező.

Már az első években, 2016-ban és 2017-ben is is komoly, 3 milliárd forint feletti nyereséget produkált a cég, 2016 és 2025 között pedig összesen 67,6 milliárd forintot.

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