Tavaly is nagy üzlet volt a dohánykoncesszió

Az Országos Dohányboltellátó Kft. tavalyi bevétele 1 143 milliárd forint volt, amely 1,8 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A cég forgalma azért ekkora, mert minden - a trafikokba kerülő - dohánytermék "keresztülfolyik" rajta. A kiadások nagy részét az eladott áruk beszerzési értéke adja, amely 1 102 milliárd forint volt.
A cég 2025-ben 3,5 milliárd forint koncessziós díjat fizetett az államnak, amely kevesebb, mint az előző évi 8,4 milliárd, a 2023-asnál (12,3 milliárd) pedig sokkal kisebb összeg.
Bonyolult számítás
Ennek oka, hogy a számítási metódus nagyon bonyolult és nem is minden tételt lehet kiszűrni a beszámolókból. A vonatkozó kormányrendelet ugyanis nem egyszerűen az árbevételhez vagy a nyereséghez köti a fizetendő összeget, hanem egy többlépcsős képletet alkalmaz. Ennek során először meghatározzák a dohánytermékek értékesítésén keletkező árréstömeget, majd kiszámítják az úgynevezett „előzetes üzemi eredményt”, amelyből a dohánytermékek forgalmazásához kapcsolódó közvetlen és közvetett költségek széles körét – a bérektől és logisztikai kiadásoktól kezdve a szoftverhasználaton, biztonságtechnikán és biztosításokon át egészen a társadalmi felelősségvállalási költségekig – figyelembe kell venni.
A cég a beszámolójában hangsúlyozza, hogy a kormányrendelet alapján megfizetett Koncessziós díj 35,5 milliárd forinttal több volt az elmúlt 10 évben, mint amennyit a szerződés minimálisan előír. Az alábbi táblázatban a minimális díj és a valóban befizetett összeg szerepel évekre lebontva.
|Az ODBE által megfizetett koncessziós díjak
|Év
|Koncessziós szerződés szerinti díj (millió Ft)
|Megfizetett koncessziós díj (millió Ft)
|2015
|10
|10
|2016
|100
|148
|2017
|200
|200
|2018
|300
|392
|2019
|400
|1 262
|2020
|500
|1 513
|2021
|600
|3 554
|2022
|600
|8 809
|2023
|600
|12 323
|2024
|600
|8 368
|2025
|600
|3 516
|4 510
|40 095
|Forrás: ODBE
A társaság szerint a 2025-ös koncessziós díj csökkenését több tényező együttes hatása okozta.
- Egyrészt jelentősen nőtt a dohánytermékekhez és más nikotintartalmú jövedéki termékekhez kapcsolódó illegális kereskedelem.
- Emellett a fogyasztók egyre nagyobb arányban térnek át a dohányt nem tartalmazó nikotintermékekre, amelyek értékesítése már nem tartozik az Országos Dohányboltellátó koncessziós monopóliuma alá.
- A koncessziós díjat tovább mérsékelte a kamatkörnyezet további lazulása, amely csökkentette a pénzügyi bevételeket,
- miközben a működéshez szükséges költségek emelkedtek.
A koncessziós díj csökkenése azonban nem jelentette, hogy a cégnek ne lett volna jelentős profitja és azt ne vették volna ki osztalékként. Utóbbi 11,4 milliárd forint volt tavaly.
Már 10 éve működik
Az Országos Dohányboltellátó Kft. története 2015-ben indult, amikor az állam a trafikok dohányáru-ellátását egy központi, kizárólagos szereplőhöz szervezte ki. A céget a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. és a Tabán Trafik Zrt. érdekeltségeként hozták létre; a Tabán Trafik 51, a BAT 49 százalékos tulajdonos lett. A koncessziós szerződés országos, kizárólagos nagykereskedelmi jogosultságot adott a vállalkozásnak a nemzeti dohányboltok ellátására.
A konstrukciót már a kezdetektől súlyos verseny- és korrupciós aggályok kísérték. A pályáztatásból kimaradó nagy dohánycégek — az Imperial Tobacco, a JTI és a Philip Morris — „átláthatatlan és diszkriminatív” eljárásról beszéltek, és azt állították, hogy a dohánytermékek nagykereskedelmének államosítása szükségtelen beavatkozás a működő piaci környezetbe. A Transparency International későbbi összefoglalója szerint volt olyan versenytárs, amely arról beszélt, hogy nem is tudott formális pályázatról, miközben az ODBE húsz évre kapta meg a dohány-kiskereskedelmi ellátási feladatokat.
A kritikusok szerint az ODBE nem egy piaci hiányt pótolt, hanem egy addig több szereplő által végzett nagykereskedelmi-logisztikai funkciót tett egyszereplőssé. Erre utal az is, hogy a kimaradt dohánycégek később versenysemlegesebb, független logisztikai szolgáltatóra épülő modellt és jóval magasabb — akár 6 milliárd forintig növekvő — koncessziós díjat ajánlottak, de az állam ezt nem fogadta el
A pénzügyi adatok aztán gyorsan igazolták, hogy a koncesszió rendkívül jövedelmező.
Már az első években, 2016-ban és 2017-ben is is komoly, 3 milliárd forint feletti nyereséget produkált a cég, 2016 és 2025 között pedig összesen 67,6 milliárd forintot.
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