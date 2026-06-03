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Tekerj a jó ügyért! Elstartolt a Portfolio X-Cycling Day
Gazdaság

Tekerj a jó ügyért! Elstartolt a Portfolio X-Cycling Day

Portfolio
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Ismét elrajtolt a Portfolio X-Cycling Day, amely negyedik alkalommal egyesíti a sport, a fenntarthatóság és a karitatív célok támogatását! A közel 150 kilométeres út az Anna Grand Hotel Balatonfüreden végződik, útba ejtve a legendás Budapest-Balaton kerékpárút ikonikus pontjait. A rendezvényen 150, a hazai gazdaság különböző szektoraiban jelentős döntéshozó vesz részt, a túra a fenntarthatóság, a sport, a longevity, az ESG, a kötetlen networking és a valódi kihívás jegyében telik el idén is. Percről percre tudósítunk az eseményről.
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Adamcsik Judit, az Adamcsik Ingatlan képviseletében vásárolta meg a helyszíni liciten a Grinta mezt. A darab különlegességét nemcsak az adja, hogy Valter Attila, a legismertebb hazai férfi kerékpáros dedikálta, hanem az is, hogy a licit a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány támogatását szolgálja. Így a felajánlás egyszerre képvisel komoly sportértéket és járul hozzá egy fontos ügyhöz.

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Egyre többen érkeznek az Anna Grand Hotelbe, ahol frissítő nyújtás, energiadús falatok, buborékos hidratálás várja a bringásokat.

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Van, aki már célba ért az Anna Grand Hotelnél, és folyamatosan érkeznek a többiek is. Folyamatosan bővülő képgalériánkat ide kattintva lehet megnézni.

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Csopakon is zajlik a Portfolio üzleti padelkupa, a Padel X Network Cup, a Beach Aréna pályáin a résztvevők az iO Partners és a Hold támogatásával mérhették össze tudásukat, miközben a program a közösségi élményről és a networkingről is szólt.

A rendezvény a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat támogatását is szolgálta, így a játék mellett az adományozás is fontos szerepet kapott.

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Nem mindennapi kitérő az e-bike-osoknál

Az e-bike-os csapat épp Balatonakarattyára tartott, amikor Sukorónál, a bicikliúton egy balesetet szenvedett tanárnőre és a vele lévő kisiskolás csoportra találtak. Miután megvárták a mentőt, a bringások vállalták, hogy visszakísérik a gyerekeket Agárdra, ahonnan az iskolás csapat korábban útnak indult.

A segítségnyújtás komoly kitérőt jelentett: nagyjából 30 kilométerrel hosszabbodik meg az útjuk. A hős e-bike-osok ezekben a percekben indulnak Agárdról a balatonakarattyai magaspartra, a Rusty kávézóba.

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Megérkeztek az első befutók a balatonakarattyai magaspartra, a Rusty kávézóhoz, ahol egy rövid frissítés után vágnak neki az utolsó szakasznak.
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Zajlik az első Portfolio üzleti padelkupa Csopakon: sport, kapcsolatépítés és jótékony összefogás a festői környezetben lévő csopaki Beach Arénában.
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Az e-bike mezőny éppen most rajtolt el Nadapról.
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Ahogy a térképen is látható, a sport kategória bringásai haladnak Székesfehérvár térségében, a tour és gravel mezőny már megérkezett a nadapi Bakos Borbárba, hogy kicsit felfrissüljenek, eközben az e-bike-osok jelenleg Gyúrónál tekernek.
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A sport és gravel kategóriában induló csapatok előőrse befutott a következő állomásra, a nadapi Bakos Borbár gyönyörű panorámájú teraszára.

Portfolio X-Cycling Day

Az e-bike-osok a térképen látható középső csapat, Gyúró magasságában tekernek, a tour kategória pedig még gyűjti az erőt az etyeki állomáson.

Portfolio X-Cycling Day
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Megérdemelt frissítők az első szakasz végén, Etyeken. A folyamatosan bővülő képgalériát ide kattintva lehet megnézni.

Portfolio X-Cycling Day
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A Portfolio kerékpáros napja a fenntarthatóság, a sport, a longevity, az ESG, a kötetlen networking és a valódi kihívás jegyében telik, az alábbi videó jól visszaadja a fesztelen hangulatot.

A Portfolio idén is az X-Cycling Day teljes jegybevételét, vagyis a 15 ezer forintos regisztrációs díjakat (a résztvevők számától függetlenül) a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak ajánlja fel, melyet a CPI - az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere -, idén egy duplázó támogatással egészít ki!

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A leggyorsabbak már elérték az első frissítőpontot, az etyeki Pörkölő kávézót.

Portfolio X-Cycling Day
Szükség lesz az energiára, az etyeki frissítőpont után meredek kaptató vár a bringásokra.
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Portfolio X-Cycling Day
Kollégánk, Gulyás Veronika, az egyik túra vezetőjeként Etyek környékén jár. Mögötte a csapat többi bringása is jó tempóban halad – együtt fedezik fel a gyönyörű etyeki tájat két keréken. ‍️
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A sport és tour csapat halad legelöl, előbbi a lendületes biciklis tempót kedvelőket tömöríti, utóbbi pedig a komfortos, beszélgetős és felszabadult kerekezést preferálókat, igaz, egyelőre ez a különbség nem ütközött ki markánsan a megtett táv tekintetében. A gravel csapat látható középen, akik amint lehetőség lesz rá, elhagyják az aszfaltot és a földutakon fedezik fel a táj rejtett szépségeit. A sort az e-bike-osok zárják.

X-Cycling Day
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Elstartoltak a csapatok az Etele Plázánál található Tejmadár kávézó elől. Az "Iron" útvonal Budapestről indul Balatonfüredre, míg a Light 1-2 kategóriák rövidebb távokat kínálnak a Velencei tótól vagy Akarattyáról. Négy kategóriában - sport, tour, gravel és e-bike - lehetett indulni.

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Tekerj a jó ügyért! Június 2-án negyedszer startol a Portfolio X-Cycling Day Balatonfüreden

A Portfolio X-Cycling Day sokkal több, mint egy egyszerű kerékpáros túra – ez egy közös ügy, amely a sport szeretetét ötvözi a társadalmi felelősségvállalással. Az esemény teljes jegybevételét, vagyis a regisztrációs díjakat a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak ajánlják fel, amelyet a CPI – az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere – duplázó támogatással egészít ki. Így minden egyes jegyvásárlással a résztvevők duplán támogatják a jó ügyet.

Az esemény három különböző távon várja a kerékpáros lelkeseket: az "Iron" útvonal Budapestről indul Balatonfüredre, míg a Light 1-2 kategóriák rövidebb távokat kínálnak a Velencei tótól vagy Akarattyáról. A túra során a résztvevők két különböző tempóban és terepen tekerhetnek, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Az útvonal során exkluzív megállók és extra élmények várják a bicikliseket, beleértve a csopaki Padel X kupával való találkozást is.

Portfolio X-Cycling Day
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

A nap nem ér véget a célba érkezéssel – Balatonfüreden Garden Party várja a résztvevőket, ahol kötetlen networking keretében oszthatják meg élményeiket. Az esemény a fenntarthatóság, az ESG-szemlélet és a longevity jegyében zajlik, így nemcsak sportolási lehetőséget, hanem értékes szakmai kapcsolatépítési alkalmat is kínál a hazai üzleti élet szereplői számára.

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