Tekerj a jó ügyért! Elstartolt a Portfolio X-Cycling Day

Adamcsik Judit, az Adamcsik Ingatlan képviseletében vásárolta meg a helyszíni liciten a Grinta mezt. A darab különlegességét nemcsak az adja, hogy Valter Attila, a legismertebb hazai férfi kerékpáros dedikálta, hanem az is, hogy a licit a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány támogatását szolgálja. Így a felajánlás egyszerre képvisel komoly sportértéket és járul hozzá egy fontos ügyhöz.
Van, aki már célba ért az Anna Grand Hotelnél, és folyamatosan érkeznek a többiek is. Folyamatosan bővülő képgalériánkat ide kattintva lehet megnézni.
Csopakon is zajlik a Portfolio üzleti padelkupa, a Padel X Network Cup, a Beach Aréna pályáin a résztvevők az iO Partners és a Hold támogatásával mérhették össze tudásukat, miközben a program a közösségi élményről és a networkingről is szólt.
A rendezvény a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat támogatását is szolgálta, így a játék mellett az adományozás is fontos szerepet kapott.
Nem mindennapi kitérő az e-bike-osoknál
Az e-bike-os csapat épp Balatonakarattyára tartott, amikor Sukorónál, a bicikliúton egy balesetet szenvedett tanárnőre és a vele lévő kisiskolás csoportra találtak. Miután megvárták a mentőt, a bringások vállalták, hogy visszakísérik a gyerekeket Agárdra, ahonnan az iskolás csapat korábban útnak indult.
A segítségnyújtás komoly kitérőt jelentett: nagyjából 30 kilométerrel hosszabbodik meg az útjuk. A hős e-bike-osok ezekben a percekben indulnak Agárdról a balatonakarattyai magaspartra, a Rusty kávézóba.
A sport és gravel kategóriában induló csapatok előőrse befutott a következő állomásra, a nadapi Bakos Borbár gyönyörű panorámájú teraszára.
Az e-bike-osok a térképen látható középső csapat, Gyúró magasságában tekernek, a tour kategória pedig még gyűjti az erőt az etyeki állomáson.
Megérdemelt frissítők az első szakasz végén, Etyeken. A folyamatosan bővülő képgalériát ide kattintva lehet megnézni.
A Portfolio kerékpáros napja a fenntarthatóság, a sport, a longevity, az ESG, a kötetlen networking és a valódi kihívás jegyében telik, az alábbi videó jól visszaadja a fesztelen hangulatot.
A Portfolio idén is az X-Cycling Day teljes jegybevételét, vagyis a 15 ezer forintos regisztrációs díjakat (a résztvevők számától függetlenül) a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak ajánlja fel, melyet a CPI - az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere -, idén egy duplázó támogatással egészít ki!
A sport és tour csapat halad legelöl, előbbi a lendületes biciklis tempót kedvelőket tömöríti, utóbbi pedig a komfortos, beszélgetős és felszabadult kerekezést preferálókat, igaz, egyelőre ez a különbség nem ütközött ki markánsan a megtett táv tekintetében. A gravel csapat látható középen, akik amint lehetőség lesz rá, elhagyják az aszfaltot és a földutakon fedezik fel a táj rejtett szépségeit. A sort az e-bike-osok zárják.
Elstartoltak a csapatok az Etele Plázánál található Tejmadár kávézó elől. Az "Iron" útvonal Budapestről indul Balatonfüredre, míg a Light 1-2 kategóriák rövidebb távokat kínálnak a Velencei tótól vagy Akarattyáról. Négy kategóriában - sport, tour, gravel és e-bike - lehetett indulni.
Tekerj a jó ügyért! Június 2-án negyedszer startol a Portfolio X-Cycling Day Balatonfüreden
A Portfolio X-Cycling Day sokkal több, mint egy egyszerű kerékpáros túra – ez egy közös ügy, amely a sport szeretetét ötvözi a társadalmi felelősségvállalással. Az esemény teljes jegybevételét, vagyis a regisztrációs díjakat a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak ajánlják fel, amelyet a CPI – az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere – duplázó támogatással egészít ki. Így minden egyes jegyvásárlással a résztvevők duplán támogatják a jó ügyet.
Az esemény három különböző távon várja a kerékpáros lelkeseket: az "Iron" útvonal Budapestről indul Balatonfüredre, míg a Light 1-2 kategóriák rövidebb távokat kínálnak a Velencei tótól vagy Akarattyáról. A túra során a résztvevők két különböző tempóban és terepen tekerhetnek, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Az útvonal során exkluzív megállók és extra élmények várják a bicikliseket, beleértve a csopaki Padel X kupával való találkozást is.
A nap nem ér véget a célba érkezéssel – Balatonfüreden Garden Party várja a résztvevőket, ahol kötetlen networking keretében oszthatják meg élményeiket. Az esemény a fenntarthatóság, az ESG-szemlélet és a longevity jegyében zajlik, így nemcsak sportolási lehetőséget, hanem értékes szakmai kapcsolatépítési alkalmat is kínál a hazai üzleti élet szereplői számára.
Elbocsátási hullám fenyegeti az autóipart, Magyarországot is érinti a helyzet
Hatalmas bajban az egész EU: egymillió munkahelyet söpörhet el a közelgő válság.
Magyar Péter az ukrán aranykonvoj ügyéről: Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a hatóságokat, vállalnia kell a felelősséget
Szövevényes ügyre reagált a Telex, amelyben a korábbi miniszterelnök szerepe is felmerült.
Tavaly is nagy üzlet volt a dohánykoncesszió
Csengett a kassza, csak nem az államnak.
Itt a javaslat: betiltaná a kormány a gyűlöletkeltő reklámokat és az óriáshirdetéseket
Megjelent az új törvényjavaslat.
Eurómilliárdos támogatást kapott több nagy uniós hidrogén-projekt
Egyre nagyobb az érdeklődés az Európai Hidrogénbank iránt.
Parlament előtt a javaslat a Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántásáról
Kivételesen élesen megfogalmazott törvényt küldött az országgyűlés elé a Tisza-kormány.
Egyetlen mutató döntheti el, ki nyeri az AI-versenyt
A Perplexity vezérigazgatója szerint.
Alteo-ügy: azonnal lépett a hitelminősítő
Itt a leminősítés.
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
2027-től érkezik az új KATA: 5 kérdés, ami eldönti, valóban jó lesz-e az új rendszer
2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válik a KATA a kormányzati bejelentés alapján. Ez sok mikrovállalkozónak, önfoglalkoztatónak és mellékállásban dolgozó vállalkozónak is jó
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.