Tisza-kormány: Macronnal tárgyal Magyar Péter, folytatódnak a személycserék az állami hivatalokban

Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, majd Párizsba utazott tovább, szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik – európai körútjával a kormányváltás utáni Magyarország nyugati szövetségi kapcsolatait kívánja helyreállítani. Budapesten Michael McGrath uniós biztos a pénteken egyeztetett jogállamisági témákról, a kormány pedig jelezte, hogy a felszabaduló uniós pénzeket többek között lakhatásra, vasúti és HÉV-fejlesztésre, valamint kkv-támogatásokra fordítanák. Emellett számos intézményi átalakítás indult el: a Külügyminisztériumban átvilágítás zajlik, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőit leváltották, a közmédia kétlépcsős átalakítását tervezik, és az egészségügyi gyógyszertámogatási rendszert is átszervezik. A kormány napirendjén a kata újraszabályozása, az önkormányzati finanszírozás felülvizsgálata és a fedezet nélküli költségvetési tételek rendezése is szerepelt.

Kedden az új kormány napirendjét egyszerre határozta meg a külpolitikai nyitás, az uniós pénzek felhasználása és több hazai intézményi átalakítás. Magyar Péter miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, aki a magyarországi kormányváltást Magyarország európai visszatéréseként értékelte. A találkozó után Magyar arról beszélt, hogy Ukrajnával szakértői szintű egyeztetések zajlanak, amelyek akár a héten lezárulhatnak, és siker esetén kész jövő hét elején találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A miniszterelnök európai körútja ezzel nem ér véget: kedd délután továbbindult Párizsba, ahol szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel és a francia nemzetgyűlés elnökével találkozik, csütörtökön pedig az ír kormányfőt fogadja.

Magyar hétfői parlamenti felszólalásában ezt úgy keretezte, hogy Magyarország helyét kell megerősíteni Európában és a nyugati szövetségi rendszerben, illetve vissza kell szerezni a bizalmat a kétoldalú és uniós kapcsolatokban.

Budapesten közben Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos tárgyalt a magyar kormány és az Országgyűlés képviselőivel. A látogatás közvetlenül a pénteken bejelentett, 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról szóló politikai megállapodás után jött. McGrath a Portfolio-val közölte, hogy az Országgyűlés több bizottsági elnökével egyeztetett a júliusban megjelenő jogállamisági jelentésről, és azt hangsúlyozta:

a reformok nemcsak uniós elvárások, hanem az intézmények megerősítését és a magyar emberek számára kézzelfogható eredményeket szolgálják.

A kormányzati háttérbeszélgetésen az is kiderült, mire fordítanák a hazahozott uniós pénzeket. A felsorolt területek között szerepelt a lakhatás, az Intercity-hálózat, a HÉV-fejlesztés és a kkv-támogatások. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter külön bejelentette, hogy

45 új motorvonatot szereznek be uniós forrásból, ezzel a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV teljes járműflottája megújulhat; az első új szerelvények 2029-ben érkezhetnek.

A közlekedési tárca napja más ügyekben is aktív volt: Vitézy sürgetné a KRESZ-módosítást az elektromos rollerek baleseti számainak emelkedése miatt, és jelezte, hogy kétlépcsős szabályozásra lenne szükség. A nyári vasúti működés javítására több pótlóbuszos kapacitást ígért, és közölte, hogy megérkeztek az első Ausztriából kölcsönkért vasúti kocsik.

Több személyi és intézményi döntés is született – szerdán is újabbak érkezhetnek –, a Külügyminisztériumban belső átvilágítás és átszervezés indult, ennek részeként 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéses megszüntetését kezdeményezték. A Belügyminisztériumban Pósfai Gábor miniszter azonnali hatállyal menesztette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét, az utódokat már kinevezték.

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A kultúra és média területén Tarr Zoltán kulturális tárcavezető jelezte, hogy a kormány két lépcsőben alakítaná át a közmédiát. A felsőoktatásban Tanács Zoltán technológiai miniszter arról számolt be, hogy július végéig meghosszabbították a Tisztaszoftver-programot, így a hallgatók és oktatók a vizsgaidőszakban továbbra is hozzáférhetnek a Microsoft-termékekhez. Demeter Szilárd június 1-jével távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről.

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Gazdasági és költségvetési oldalon az Állami Számvevőszék részletes tájékoztatást adott az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz kapcsolódó, a 2026-os költségvetésben fedezet nélkül szereplő tételekről. Az átadás-átvételi dokumentumok szerint 286 milliárd forintnyi kiadás fedezete hiányozhat az idei büdzséből. Közben a kata visszahozataláról is konkrétabb vita indult: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara öt alternatívát vázolt fel az adónem újraszabályozására, azzal a céllal, hogy a valódi mikrovállalkozók visszakerülhessenek a rendszerbe, de a korábbi visszaélések ne ismétlődjenek meg.

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Az önkormányzati fronton a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 23 pontos javaslatcsomaggal készül a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériummal folytatott szerdai egyeztetésre. A csomagban szerepel a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, a gépjárműadó visszaadása, a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának helyreállítása és több korábban elvett feladat önkormányzatokhoz telepítése.

Az egészségügyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy szeptember elejétől az OEP veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól. A cél a nagy értékű kezelések átláthatóbb, igazságosabb és betegközpontúbb állami finanszírozása. A napot emellett egy korrupciós ügyben indított ügyészségi razziasorozat is meghatározta: a Központi Nyomozó Főügyészség több helyszínen tartott házkutatást, és több embert őrizetbe vett egy, önkormányzatokat is érintő ügyben.

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