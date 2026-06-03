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Tisza-kormány: Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, a francia elnökkel tárgyal a kormányfő
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, a francia elnökkel tárgyal a kormányfő

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, majd Párizsba utazott tovább, szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik – európai körútjával a kormányváltás utáni Magyarország nyugati szövetségi kapcsolatait kívánja helyreállítani. Budapesten Michael McGrath uniós biztos a pénteken egyeztetett jogállamisági témákról, a kormány pedig jelezte, hogy a felszabaduló uniós pénzeket többek között lakhatásra, vasúti és HÉV-fejlesztésre, valamint kkv-támogatásokra fordítanák. Emellett számos intézményi átalakítás indult el: a Külügyminisztériumban átvilágítás zajlik, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőit leváltották, a közmédia kétlépcsős átalakítását tervezik, és az egészségügyi gyógyszertámogatási rendszert is átszervezik. A kormány napirendjén a kata újraszabályozása, az önkormányzati finanszírozás felülvizsgálata és a fedezet nélküli költségvetési tételek rendezése is szerepelt.
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Magyar Péter az ukrán aranykonvoj ügyéről: Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a hatóságokat, vállalnia kell a felelősséget

Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktornak felelősséget kell vállalnia a bűnüldöző és titkosszolgálati szervek korábbi kézi vezérléséért. Az ügy előzménye, amire a miniszterelnök utalt, hogy a Telex több forrásra hivatkozva azt állítja, hogy az ukrán "aranykonvoj" elleni március 5-i rajtaütés időzítéséről nem a végrehajtó hatóságok, hanem a kormányzat – végső soron Orbán Viktor akkori miniszterelnök – döntött. A lap értesüléseit a hatóságok annyiban erősítették meg, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárságán született a döntés.

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Parlament előtt a javaslat a Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántásáról

Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt országgyűlési képviselője benyújtotta az Országgyűlés elé a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot.

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Parlament előtt a javaslat a Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántásáról
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Török Gábor elmondta, mi a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Bár sokan úgy vélik, hogy a politika új korszakába lépve el kell felejteni az elmúlt tizenhat évet, a jelen megértéséhez elengedhetetlen a múlt ismerete - írja Török Gábor a Facebookon. A hazai politikai erőtérben egyre élesebben rajzolódik ki a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter működési módja között, hiszen míg előbbi számára a hatalomgyakorlás a végcél, utóbbi magát a politizálást és a nyilvános szereplést tekinti a lényegnek.

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Török Gábor elmondta, mi a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
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Tisza-kormány: Macronnal tárgyal Magyar Péter, folytatódnak a személycserék az állami hivatalokban

Kedden az új kormány napirendjét egyszerre határozta meg a külpolitikai nyitás, az uniós pénzek felhasználása és több hazai intézményi átalakítás. Magyar Péter miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, aki a magyarországi kormányváltást Magyarország európai visszatéréseként értékelte. A találkozó után Magyar arról beszélt, hogy Ukrajnával szakértői szintű egyeztetések zajlanak, amelyek akár a héten lezárulhatnak, és siker esetén kész jövő hét elején találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A miniszterelnök európai körútja ezzel nem ér véget: kedd délután továbbindult Párizsba, ahol szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel és a francia nemzetgyűlés elnökével találkozik, csütörtökön pedig az ír kormányfőt fogadja.

Magyar hétfői parlamenti felszólalásában ezt úgy keretezte, hogy Magyarország helyét kell megerősíteni Európában és a nyugati szövetségi rendszerben, illetve vissza kell szerezni a bizalmat a kétoldalú és uniós kapcsolatokban.

Budapesten közben Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos tárgyalt a magyar kormány és az Országgyűlés képviselőivel. A látogatás közvetlenül a pénteken bejelentett, 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról szóló politikai megállapodás után jött. McGrath a Portfolio-val közölte, hogy az Országgyűlés több bizottsági elnökével egyeztetett a júliusban megjelenő jogállamisági jelentésről, és azt hangsúlyozta:

a reformok nemcsak uniós elvárások, hanem az intézmények megerősítését és a magyar emberek számára kézzelfogható eredményeket szolgálják.

A kormányzati háttérbeszélgetésen az is kiderült, mire fordítanák a hazahozott uniós pénzeket. A felsorolt területek között szerepelt a lakhatás, az Intercity-hálózat, a HÉV-fejlesztés és a kkv-támogatások. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter külön bejelentette, hogy

45 új motorvonatot szereznek be uniós forrásból, ezzel a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV teljes járműflottája megújulhat; az első új szerelvények 2029-ben érkezhetnek.

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Vitézy Dávid megsürgetné a KRESZ-módosítást az e-rolleres balesetek miatt

A közlekedési tárca napja más ügyekben is aktív volt: Vitézy sürgetné a KRESZ-módosítást az elektromos rollerek baleseti számainak emelkedése miatt, és jelezte, hogy kétlépcsős szabályozásra lenne szükség. A nyári vasúti működés javítására több pótlóbuszos kapacitást ígért, és közölte, hogy megérkeztek az első Ausztriából kölcsönkért vasúti kocsik.

Több személyi és intézményi döntés is született – szerdán is újabbak érkezhetnek –, a Külügyminisztériumban belső átvilágítás és átszervezés indult, ennek részeként 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéses megszüntetését kezdeményezték. A Belügyminisztériumban Pósfai Gábor miniszter azonnali hatállyal menesztette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét, az utódokat már kinevezték.

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Azonnali hatállyal menesztettek két vezetőt a Belügyminisztériumban, meg is vannak az utódok

A kultúra és média területén Tarr Zoltán kulturális tárcavezető jelezte, hogy a kormány két lépcsőben alakítaná át a közmédiát. A felsőoktatásban Tanács Zoltán technológiai miniszter arról számolt be, hogy július végéig meghosszabbították a Tisztaszoftver-programot, így a hallgatók és oktatók a vizsgaidőszakban továbbra is hozzáférhetnek a Microsoft-termékekhez. Demeter Szilárd június 1-jével távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről.

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Megszólalt Tarr Zoltán arról, hogyan alakítanák át a közmédiát

Gazdasági és költségvetési oldalon az Állami Számvevőszék részletes tájékoztatást adott az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz kapcsolódó, a 2026-os költségvetésben fedezet nélkül szereplő tételekről. Az átadás-átvételi dokumentumok szerint 286 milliárd forintnyi kiadás fedezete hiányozhat az idei büdzséből. Közben a kata visszahozataláról is konkrétabb vita indult: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara öt alternatívát vázolt fel az adónem újraszabályozására, azzal a céllal, hogy a valódi mikrovállalkozók visszakerülhessenek a rendszerbe, de a korábbi visszaélések ne ismétlődjenek meg.

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300 milliárdos lyuk tátong a költségvetésben – részletes tájékoztatást adott az ÁSZ

Az önkormányzati fronton a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 23 pontos javaslatcsomaggal készül a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériummal folytatott szerdai egyeztetésre. A csomagban szerepel a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, a gépjárműadó visszaadása, a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának helyreállítása és több korábban elvett feladat önkormányzatokhoz telepítése.

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Kiderült, mit kérnek az önkormányzatok a kormánytól – már látszik, hol lehetnek az ütközési pontok

Az egészségügyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy szeptember elejétől az OEP veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól. A cél a nagy értékű kezelések átláthatóbb, igazságosabb és betegközpontúbb állami finanszírozása. A napot emellett egy korrupciós ügyben indított ügyészségi razziasorozat is meghatározta: a Központi Nyomozó Főügyészség több helyszínen tartott házkutatást, és több embert őrizetbe vett egy, önkormányzatokat is érintő ügyben.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Filip Singer

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