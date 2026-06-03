Tisza-kormány: Magyar Péter új megállapodást köt Emmanuel Macronnal, felszólítást küldött Orbán Viktornak

Macron elfogadta Magyar Péter ajánlatát - gyorsított tempóban haladhat az együttműködés
Új stratégiai együttműködési megállapodást készül kötni Magyarország és Franciaország, amelyet a tervek szerint még az október 23-i nemzeti ünnep előtt írhatnak alá. Magyar Péter szerint az energetika, a védelem, a kutatás-fejlesztés és az uniós ügyek területén is jelentősen erősödhetnek a francia–magyar kapcsolatok, miközben a magyar miniszterelnök meghívást kapott a július 14-i francia nemzeti ünnepségre is.
Azonnali személycseréről döntött Hegedűs Zsolt
Kilenc év után felmentették Csató Gábort az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról. A személycsere a mentőszolgálat és az ügyeleti ellátórendszer tervezett átalakításával esik egybe, miközben Csató vezetését rendszeresen érték politikai elfogultságra, adatszivárgásra és informatikai botrányokra vonatkozó vádak.
Újabb rendőri vezetők felmentéséről dönthetett a kormány
Felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt és Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt – jelentették be szerda reggel a rendőri vezetőknek. A fővárosi rendőrség élére Baricska Norbert Tamás ezredest nevezték ki, aki eddig a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyetteseként szolgált. Balogh János 2018 óta töltötte be az országos főkapitányi posztot, utódjáról egyelőre nem közöltek információt. Terdik távozása különösen meglepő, mivel alig egy hete még éves beszámolóját tartotta a Fővárosi Közgyűlés előtt.
Nagy bejelentést tett a miniszter: teljesen átalakul a családtámogatási rendszer Magyarországon
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter ismertette, mire fordítaná a kormány a várhatóan hamarosan elérhetővé váló eddig befagyott uniós pénzeket a szociális, család- és idősügyi területen. A tervek között szerepel az egyszülős és egygyermekes családok támogatásának beemelése a családtámogatási rendszerbe, a szociálpolitika komplex átalakítása, valamint az Európai Gondozási Stratégiához igazodó, modern idősellátási rendszer kiépítése. A kormány emellett a gyermekszegénység csökkentésére, a hajléktalanság megelőzésére és egy digitális szociális ügyintézési rendszer létrehozására is forrásokat szánna.
Vitézy Dávid bejelentette, hova és milyen új vonatok vásárolnak
Magyarország a hamarosan felszabaduló uniós támogatásokból 35 új InterCity-motorvonatot szerezhet be, amelyek a legfontosabb fővonalakon állhatnak forgalomba a következő években – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter, aki szerint a MÁV mélyrepülésének egyik fő oka a járműhiány volt, amelyet Lázár János 2022-es beszerzési leállítása tovább súlyosbított. Az új, akadálymentes és klimatizált szerelvények országosan is érezhető flottacserét jelenthetnek az IC-közlekedésben.
Vége az alapítványi egyetemek korszakának: de mi jön a sokat vitatott rendszer után?
A magyar felsőoktatás újabb átalakulás előtt áll: a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) rendszerét Magyar Péter miniszterelnök bejelentése nyomán 2027 szeptemberéig felszámolják. A régi, költségvetési szervként való működéshez való visszatérést azonban szinte egyöntetűen elutasítják az egyetemek, mondván, az akár 10-15 évvel vetné vissza fejlődésüket a túlzott bürokrácia és a versenyképtelen bérek miatt. Cikkünkben megvizsgáljuk, hogyha a régi modellre és a kekvára is nemet mondunk, akkor milyen lehetőségek léteznek még az egyetemek hosszútávú működésére.
Összeült a Belügyi Érdekegyeztető Tanács
Szerda délelőtt a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) informális, bemutatkozó ülést tartott, ahol a rendvédelmi szakszervezetek képviselőivel folytattunk tárgyalást a Nemzetbiztonsági, illetve a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság előtt tett vállalásaimról, a különböző ágazati állományokat érintő problémákról, az ezekre tett megoldási javaslatokról, továbbá arról, hogy a Belügyminisztérium és azon belül a belügyminiszter hogyan képzeli el a jövőben a rendvédelmi dolgozókkal és az érdekvédelmi szakszervezetekkel való kapcsolattartást – közölte Pósfai Gábor belügyminiszter.
Jelezte, hogy arról már megállapodtak, hogy a BÉT ezentúl gyakrabban, negyedévente fog ülésezni, így elősegítve a folyamatos párbeszédet és a konstruktív együttműködést.
Célkereszt jelent meg a Magyarországon épülő gigaberuházásokon, Kína versenygyilkos lépései már túl mentek egy határon
Az OECD friss ipartámogatási adatbázisa szerint a 15 vizsgált kulcságazatban az ipari támogatások 2024-ben 108 milliárd dollárt értek el, ami a 2009-es válságcsúcs óta a második legmagasabb érték. A kínai iparvállalatok 2005 és 2024 között átlagosan nyolcszor több állami támogatást kaptak árbevételarányosan, mint OECD-országbeli versenytársaik, ami a napelemgyártástól az autóiparon át az acélgyártásig mérhetően átrajzolja a globális piaci erőviszonyokat. Az EU a Foreign Subsidies Regulation révén már vizsgálhatja az unióban működő, harmadik országbeli támogatásban részesülő vállalatok versenyhelyzetét, ami a Magyarországon gyárat építő kínai cégeket – például a BYD-t és a CATL-t – is érintheti. Az OECD figyelmeztetése szerint a támogatások ugyan növelik a piaci részesedéseket, de nem javítják a termelékenységet, és hosszabb távon az innováció visszaesésével, valamint a stratégiai ellátási láncok veszélyes koncentrációjával fenyegetnek.
Mit is jelent Magyar Péter és von der Leyen nagy alkuja az EU-pénzek hazahozatalában?
A Tisza Párt egyik legnagyobb kampányígérete volt a befagyasztott európai uniós pénzek felszabadítása, így nem volt meglepő, hogy a választási győzelmük után azonnal munkához láttak, és többször is egyeztettek az Európai Bizottság képviselőivel. Arra azonban talán senki nem számított, hogy már a kormányalakítás után három héttel bejelentenek egy olyan keretmegállapodást, mely a vártnál sokkal nagyobb összegek feloldásról szól. A források megindítása nemcsak Magyarország számára elengedhetetlen, hanem az EU számára is visszaigazolás lehet arról, hogy működik a pár éve megkezdett trend, miszerint a jogállamiság tagállami szintű betartatását különböző feltételességi mechanizmusokhoz kötik.
Súlyos örökséget kapott az új magyar kormány, az Európai Bizottság veszélyes gondokat lát a költségvetésben és a gazdasági modellben
Az Európai Bizottság egyelőre nem lépteti tovább Magyarországot a túlzottdeficit-eljárásban, ám a szerdán kiadott országjelentés az egyik legsúlyosabb uniós kockázati térképet rajzolja ki a magyar államháztartásról. A Bizottság szerint a költségvetési hiány 2025-ben 4,7 százalék volt, 2026-ban 6,2 százalékra emelkedhet, miközben az államadósság 76,8 százalékra nőhet 2027-re, a nettó kiadási pályától való kumulált eltérés pedig meghaladhatja a 2800 milliárd forintot. A brüsszeli dokumentum az Orbán-kormány örökségeként azonosítja a torzító adórendszert, az ad hoc ár- és kamatplafonokat, a gyenge fiskális intézményrendszert és a fenntarthatatlan nyugdíjpályát, amelyek korrekciójának terhe már Magyar Péter kabinetjére hárul. Az Európai Bizottság mostani döntése így nem felmentés, hanem feltételes próbaidő az új kormány számára.
Nagy bejelentésre készül Macron és Magyar Péter: stratégiai együttműködésre lépünk Franciaországgal
Új stratégiai korszakot nyithat a magyar–francia kapcsolatokban Magyar Péter miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök találkozója, amely előtt közös sajtótájékoztatót tartottak Párizsban. A két vezető egyaránt hangsúlyozta az európai együttműködés erősítésének fontosságát, az uniós források felszabadításának jelentőségét, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok elmélyítését.
Most találkozik Magyar Péter és Emmaneul Macron
Az Élysée-palotában délután 1 óra után nem sokkal fogadja Emmanuel Macron francia elnök Magyar Péter miniszterelnököt. Az eseményen várhatóan sajtótájékoztatót is tartanak a felek.
Rengeteg EU-forrástól még mindig elvágják Magyarországot, Magyar Péterékre komoly tárgyalások várnak
Az új kormány első komoly sikereként Brüsszel és Budapest politikai megállapodásra jutott egy akár 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását célzó csomagról, amely helyreállítási alaphoz kapcsolódó és kohéziós pénzeket egyaránt tartalmaz. De a hatalmas megállapodás sem jelenti az összes befagyasztott forrás automatikus feloldását: a kifizetések többsége konkrét jogállamisági, korrupcióellenes és intézményi reformok végrehajtásához kötött. Továbbra is blokkolva maradnak az LMBTQI-jogokkal és a menekültügyi szabályokkal összefüggő források, illetve az n+2 szabály miatt mintegy 2 milliárd euró véglegesen elveszett. A 16,2 milliárd eurós SAFE védelmi hitel külön tárgyalási pályán mozog, Magyarország tervét az Európai Bizottság egyelőre egyedüliként nem hagyta jóvá, de legalább a jogállamisági csapdából kikerülhetett.
Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is keményen odaszólt a tervezett bérplafon miatt Magyar Péternek
Magyar Péter kormányfő javaslatot tett a polgármesteri illetmények csökkentésére és a betölthető ciklusok számának korlátozására, ami komoly vitát váltott ki a hazai politikában. Karácsony Gergely jelképes elvonást még elfogadna, de a cikluskorlátozást elutasítja, míg Márki-Zay Péter olcsó populizmusnak tartja a felvetést. A hódmezővásárhelyi polgármester arra figyelmeztet, hogy a polgármesteri bérplafon csökkentése az egész önkormányzati intézményrendszerben bércsökkenést okozna. Szakértők szerint a lépés rövid távon ugyan népszerű lehet, ám hosszú távon kontraszelekcióhoz, működési zavarokhoz és a korrupciós kockázat növekedéséhez vezethet.
Nagy változások jönnek a magyar pszichiátriai ellátásban: komoly lépéseket jelentett be a miniszter
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerda reggel a Pszichiátriai Társaság vezetőivel egyeztetett a mentális egészségügyi ellátás helyzetéről. A tárca az elmúlt hetekben feltérképezte a sürgős beavatkozási pontokat, és áttekintette a közép- és hosszú távú terveket. Konkrét lépésként kiírják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) főigazgatói pályázatát, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, a fejlesztési munkát pedig miniszteri biztos segíti majd. A miniszter hangsúlyozta, hogy a mentális egészség ügye nem szűkíthető le a pszichiátriára, és új, transzparenciára és szakmaiságra épülő szemléletre van szükség.
Magyar Péter: Budapesten tehetnének pontot az orosz–ukrán háború végére
Magyarország akár helyszínt is biztosítana az ukrán–orosz béketárgyalásokhoz, viszont a háború lezárása után Európa egészének érdeke lehet az orosz energia részleges visszaengedése – erről beszélt egy német lapnak adott interjújában Magyar Péter miniszterelnök. A Tisza vezetője hangsúlyozta: Budapest továbbra sem küldene katonákat vagy fegyvereket Ukrajnába, ugyanakkor valódi nemzetközi biztonsági garanciákat tart szükségesnek Kijev számára. Az interjúban az uniós döntéshozatalról, illetve az amerikai, ukrán és orosz kapcsolatokról is beszélt.
Válaszolt a neki címzett nyílt levélre Kátai-Németh Vilmos
Aki jóhiszeműen, a gyermekek érdekében jelez problémát, segítséget kér vagy hiányokra hívja fel a figyelmet, az nem áruló és nem ellenség, hanem a gyermekekért cselekszik – írta Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-bejegyzésében.
A miniszter szerint a gyermekvédelem megújítását nyílt beszédre, bizalomra, szakmai együttműködésre és a hallgatás kultúrájának megtörésére kell építeni.
Jelezte, hogy személyes egyeztetéseket indítanak gyermekvédelmi szakemberekkel, intézményi dolgozókkal, nevelőszülőkkel, civilekkel, érintettekkel és véleményformálókkal, emellett kérdőívekkel, konzultációkkal és egy biztonságos, akár anonim bejelentésekre is alkalmas felülettel térképeznék fel a legsúlyosabb problémákat. Hozzátette, hogy az önkéntes segítséget nem elutasítani, hanem szigorú gyermekvédelmi, adatvédelmi és szakmai keretek között megszervezni akarják.
A miniszter egy neki címzett nyílt levélre válaszolt, amelyet Tapasztó Orsolya gyermekvédelmi aktivistaként és örökbefogadó anyaként küldött a számára. Ebben Tapasztó azt kérte, hogy a minisztérium első lépésként adjon világos, nyilvános jelzést a gyermekvédelemben dolgozóknak:
nem érheti retorzió azokat, akik beszélnek a nehézségekről, segítséget kérnek, hiányokat jeleznek, vagy külső támogatást fogadnának el.
A levél szerint sok gyermekvédelmi dolgozó és intézményvezető ma is félelemből hallgat, miközben számos gyermekotthonnak nagy szüksége lenne tárgyi segítségre, önkéntes munkára, adományokra vagy civil támogatásra. Tapasztó azt írta, hogy a rendszerszintű változások időt igényelnek, de a dolgozók felszabadítása a félelem alól azonnali, fontos gesztus lenne, mert aki kimondja, hogy baj van, nem a rendszert támadja, hanem a gyerekek érdekében cselekszik.
Kirúgta a MÁV SZK vezérigazgatóját Vitézy Dávid
Vitézy Dávid közlekedési miniszter kedden felmentette Bada Jánost, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját, helyére azonnali hatállyal a 23 éve a cégcsoportnál dolgozó Simon Enikőt nevezte ki. A tárcavezető célul tűzte ki a teljes beszerzési és logisztikai rendszer újragondolását a buszos, vasúti és HÉV-ágazatban egyaránt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a korábbi időszakot jellemző kézivezérlés és korrupció helyett szakértelemre és bizalomra épülő működést szeretne kialakítani.
Részvétet nyilvánított a belügyminiszter a békési járőrparancsnok halála miatt
Mély megrendüléssel és fájó szívvel értesültem a ma délelőtt történt tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés közben életét vesztette a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok – írta Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor belügyminiszter.
„A Belügyminisztérium vezetése és a magam nevében őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak” – tette hozzá a politikus.
Magyar Péter hamarosan találkozik Emmanuel Macronnal
A magyar miniszterelnök az ismeretlen katona emlékművének megkoszorúzásával kezdte párizsi látogatását szerdán. Délután 1-kor találkozik majd Emmanuel Macron francia elnökkel.
Rendkívüli döntés a Belügyminisztériumban: egymás után váltják le a biztonsági szervek csúcsvezetőit
Pósfai Gábor belügyminiszter két nap alatt három kulcsfontosságú rendvédelmi vezetőt váltott le. Keddi hatállyal felmentette Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot a Budapesti Rendőr-főkapitányság éléről, a BRFK vezetésével Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest bízta meg. Egy nappal korábban Góra Zoltán katasztrófavédelmi főigazgató és Tóth Tamás büntetés-végrehajtási országos parancsnok is távozott posztjáról. Helyükre Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, illetve Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy lép.
Magyar Péter az ukrán aranykonvoj ügyéről: Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a hatóságokat, vállalnia kell a felelősséget
Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktornak felelősséget kell vállalnia a bűnüldöző és titkosszolgálati szervek korábbi kézi vezérléséért. Az ügy előzménye, amire a miniszterelnök utalt, hogy a Telex több forrásra hivatkozva azt állítja, hogy az ukrán "aranykonvoj" elleni március 5-i rajtaütés időzítéséről nem a végrehajtó hatóságok, hanem a kormányzat – végső soron Orbán Viktor akkori miniszterelnök – döntött. A lap értesüléseit a hatóságok annyiban erősítették meg, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárságán született a döntés.
Parlament előtt a javaslat a Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántásáról
Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt országgyűlési képviselője benyújtotta az Országgyűlés elé a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot.
Török Gábor elmondta, mi a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Bár sokan úgy vélik, hogy a politika új korszakába lépve el kell felejteni az elmúlt tizenhat évet, a jelen megértéséhez elengedhetetlen a múlt ismerete - írja Török Gábor a Facebookon. A hazai politikai erőtérben egyre élesebben rajzolódik ki a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter működési módja között, hiszen míg előbbi számára a hatalomgyakorlás a végcél, utóbbi magát a politizálást és a nyilvános szereplést tekinti a lényegnek.
Tisza-kormány: Macronnal tárgyal Magyar Péter, folytatódnak a személycserék az állami hivatalokban
Kedden az új kormány napirendjét egyszerre határozta meg a külpolitikai nyitás, az uniós pénzek felhasználása és több hazai intézményi átalakítás. Magyar Péter miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, aki a magyarországi kormányváltást Magyarország európai visszatéréseként értékelte. A találkozó után Magyar arról beszélt, hogy Ukrajnával szakértői szintű egyeztetések zajlanak, amelyek akár a héten lezárulhatnak, és siker esetén kész jövő hét elején találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
A miniszterelnök európai körútja ezzel nem ér véget: kedd délután továbbindult Párizsba, ahol szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel és a francia nemzetgyűlés elnökével találkozik, csütörtökön pedig az ír kormányfőt fogadja.
Magyar hétfői parlamenti felszólalásában ezt úgy keretezte, hogy Magyarország helyét kell megerősíteni Európában és a nyugati szövetségi rendszerben, illetve vissza kell szerezni a bizalmat a kétoldalú és uniós kapcsolatokban.
Budapesten közben Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos tárgyalt a magyar kormány és az Országgyűlés képviselőivel. A látogatás közvetlenül a pénteken bejelentett, 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról szóló politikai megállapodás után jött. McGrath a Portfolio-val közölte, hogy az Országgyűlés több bizottsági elnökével egyeztetett a júliusban megjelenő jogállamisági jelentésről, és azt hangsúlyozta:
a reformok nemcsak uniós elvárások, hanem az intézmények megerősítését és a magyar emberek számára kézzelfogható eredményeket szolgálják.
A kormányzati háttérbeszélgetésen az is kiderült, mire fordítanák a hazahozott uniós pénzeket. A felsorolt területek között szerepelt a lakhatás, az Intercity-hálózat, a HÉV-fejlesztés és a kkv-támogatások. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter külön bejelentette, hogy
45 új motorvonatot szereznek be uniós forrásból, ezzel a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV teljes járműflottája megújulhat; az első új szerelvények 2029-ben érkezhetnek.
A közlekedési tárca napja más ügyekben is aktív volt: Vitézy sürgetné a KRESZ-módosítást az elektromos rollerek baleseti számainak emelkedése miatt, és jelezte, hogy kétlépcsős szabályozásra lenne szükség. A nyári vasúti működés javítására több pótlóbuszos kapacitást ígért, és közölte, hogy megérkeztek az első Ausztriából kölcsönkért vasúti kocsik.
Több személyi és intézményi döntés is született – szerdán is újabbak érkezhetnek –, a Külügyminisztériumban belső átvilágítás és átszervezés indult, ennek részeként 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéses megszüntetését kezdeményezték. A Belügyminisztériumban Pósfai Gábor miniszter azonnali hatállyal menesztette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét, az utódokat már kinevezték.
A kultúra és média területén Tarr Zoltán kulturális tárcavezető jelezte, hogy a kormány két lépcsőben alakítaná át a közmédiát. A felsőoktatásban Tanács Zoltán technológiai miniszter arról számolt be, hogy július végéig meghosszabbították a Tisztaszoftver-programot, így a hallgatók és oktatók a vizsgaidőszakban továbbra is hozzáférhetnek a Microsoft-termékekhez. Demeter Szilárd június 1-jével távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről.
Gazdasági és költségvetési oldalon az Állami Számvevőszék részletes tájékoztatást adott az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz kapcsolódó, a 2026-os költségvetésben fedezet nélkül szereplő tételekről. Az átadás-átvételi dokumentumok szerint 286 milliárd forintnyi kiadás fedezete hiányozhat az idei büdzséből. Közben a kata visszahozataláról is konkrétabb vita indult: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara öt alternatívát vázolt fel az adónem újraszabályozására, azzal a céllal, hogy a valódi mikrovállalkozók visszakerülhessenek a rendszerbe, de a korábbi visszaélések ne ismétlődjenek meg.
Az önkormányzati fronton a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 23 pontos javaslatcsomaggal készül a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériummal folytatott szerdai egyeztetésre. A csomagban szerepel a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, a gépjárműadó visszaadása, a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának helyreállítása és több korábban elvett feladat önkormányzatokhoz telepítése.
Az egészségügyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy szeptember elejétől az OEP veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól. A cél a nagy értékű kezelések átláthatóbb, igazságosabb és betegközpontúbb állami finanszírozása. A napot emellett egy korrupciós ügyben indított ügyészségi razziasorozat is meghatározta: a Központi Nyomozó Főügyészség több helyszínen tartott házkutatást, és több embert őrizetbe vett egy, önkormányzatokat is érintő ügyben.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Filip Singer
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