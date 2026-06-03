Újabb rendőri vezetők felmentéséről dönthetett a kormány

Felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt és Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt – jelentették be szerda reggel a rendőri vezetőknek. A fővárosi rendőrség élére Baricska Norbert Tamás ezredest nevezték ki, aki eddig a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyetteseként szolgált. Balogh János 2018 óta töltötte be az országos főkapitányi posztot, utódjáról egyelőre nem közöltek információt. Terdik távozása különösen meglepő, mivel alig egy hete még éves beszámolóját tartotta a Fővárosi Közgyűlés előtt.

Távozik posztjáról Balogh János országos rendőrfőkapitány és Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, a fővárosi szervezet új vezetőjének pedig Baricska Norbert Tamást nevezték ki – közölte a Telex.

Szerda reggel jelentették be a rendőri vezetőknek, hogy felmentették tisztségéből Balogh János altábornagyot, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét.

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Balogh 1990-ben Sopronban kezdte nyomozói pályafutását, majd a kétezres évek elején a terrorelhárítás területén dolgozott. 2010-től a Készenléti Rendőrség parancsnokaként tevékenykedett, az országos főkapitányi tisztséget pedig 2018 óta töltötte be. A Belügyminisztérium egyelőre nem közölt hivatalos részleteket a távozás okáról és a leendő utód személyéről.

Ezzel párhuzamosan a tárca arról hivatalosan is beszámolt, hogy felmentették Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt. Helyét Baricska Norbert Tamás ezredes veszi át, aki eddig a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyetteseként szolgált, őt tavaly nyáron Pintér Sándor belügyminiszter soron kívül léptette elő ezredessé.

Terdik Tamás leváltása azért is váratlan, mert a múlt héten még a Fővárosi Közgyűlés előtt tartotta meg éves beszámolóját, amelyben a jövőbeli terveket is ismertette – számolt be a Telex.

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