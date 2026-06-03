Vitézy Dávid bejelentette, hova és milyen új vonatok vásárolnak

A megkötött, 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként Magyarország sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásárolhat: az egyezség értelmében EU-s forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot szerezhetnek be, ami országosan is érezhető flottacserét jelenthet az IC-közlekedésben – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook-oldalán.
A miniszter bejegyzésében hozzátette: a tervek szerint az új szerelvények a legfontosabb fővonalakon állhatnak majd forgalomba, így például
- a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc-,
- a Budapest–Szeged-
- és a Budapest–Pécs-vonalon.
A jelenlegi ütemezés alapján az idén kiírt közbeszerzést követően az első példányok 2029-re állhatnak szolgálatba.
Vitézy Dávid szerint a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Mint írta, az új InterCity-vonatok beszerzését Lázár János 2022 végén leállította, és nem tett érdemi lépéseket az újraindítás érdekében, miközben a karbantartási és fővizsgáztatási rendszer leépülése miatt a meglévő kocsik jelentős része jelenleg sem üzemképes.
A miniszter úgy értékelte, hogy a mostani projekt nagy előrelépést hozhat a magyar InterCity-vonatok színvonalában, mivel akadálymentes, klimatizált járműparkkal újíthatják meg a flottát.
„Ezért is nélkülözhetetlenek az európai uniós források – akárhogy is próbálja most az ellenzékbe szorult korábbi kormánypárt az ellenkezőjét magyarázni” – írta.
Egy dolgot már most biztosan kijelenthetünk: az új IC-szerelvények megrendeléséhez szükséges források hazahozatalával az új kormány három hét alatt többet tett a magyar vasút és a közösségi közlekedés fejlesztéséért, mint Lázár János teljes minisztersége alatt
– fogalmazott Vitézy Dávid.
Címlapkép forrása: MÁV-Start
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