A stabil működés már nem alapállapot: a zalai kkv-knak is lépniük kell

Zalaegerszeg gazdasági pozícióját az elmúlt években több, magas hozzáadott értékű ipari és technológiai fejlesztés erősítette. A ZalaZONE Járműipari Tesztpálya és a hozzá kapcsolódó ipari-technológiai park a járműipari tesztelés, validáció és K+F területén teremtett új kapacitásokat, miközben a térségben megjelentek olyan szereplők is, mint a Rheinmetall, a Bosch vagy az AVL.
Ez a környezet a helyi vállalkozások számára nem automatikus növekedést, hanem új alkalmazkodási kényszert is jelent, hiszen magasabb minőségi, technológiai és finanszírozási elvárásoknak kell megfelelniük, ha be akarnak kapcsolódni a fejlődő ipari ökoszisztémába.
A következő időszak egyik fontos kérdése ezért, hogy a zalai kkv-k mennyire tudnak élni az új gazdasági környezet adta lehetőségekkel. A nagyobb ipari és technológiai beruházások önmagukban nem garantálnak növekedést,
beszállítói felkészültségre, stabil működésre, tervezhető finanszírozásra és képzett munkaerőre van szükség.
A vállalkozásoknak ma már nemcsak a költségek, a munkaerőpiac vagy a kereslet változásait kell kezelniük. Legalább ilyen fontos, hogy képesek legyenek előre tervezni: beruházni, digitalizálni, hatékonyabb működésre átállni, és időben megtalálni a fejlődéshez szükséges forrásokat.
Kedvezményes forrásokkal erősíthető a vállalkozások mozgástere
A támogatott hitelek, a kedvezményes források és a vállalkozásokra szabott konstrukciók sok cég számára jelenthetik azt a különbséget, amely a kivárás és a fejlesztés között dönt. A Széchenyi Kártya Program ebben a környezetben olyan eszköz lehet a kkv-k számára, amely egyszerre segítheti a napi működés stabilizálását, a beruházások előkészítését, a kapacitásbővítést és a versenyképesség javítását.
Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből kapjanak információt az aktuális lehetőségekről, a KAVOSZ és a Portfolio országos rendezvénysorozatot szervez. A Széchenyi Kártya Roadshow 2026 zalaegerszegi állomásán a fókuszban a gyakorlati kérdések állnak: miből lehet fejleszteni, hogyan lehet stabilizálni a működést, milyen források érhetők el a kkv-szektor számára, és milyen stratégiai válaszokat adhatnak a vállalkozások a változó gazdasági környezetre. A rendezvény támogatóinknak köszönhetően ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
2026. június 9., Zalaegerszeg – Willis Hotel Business & Wellness****
Kiemelt témák:
- Gazdasági kilátások Magyarországon
- Finanszírozási lehetőségek a kkv-szektor számára
- Stabilitás és megújulás a vállalkozások működésében
- Technológiai alkalmazkodás és digitalizáció
- AI-eszközök gyakorlati használata a kkv-k világában
- Regionális képzési és vállalkozásfejlesztési együttműködések
- Vállalatvezetői tapasztalatok válságkezelésről és versenyképességről
Előadók:
- Balogh Ádám, elnök, VOSZ Zala Vármegyei Szervezete
- Kovács Dezső, elnök, Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Végh Richárd, vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.
- Korsósné Maku Márta, üzleti igazgató, KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
- Beke Károly, elemző, Portfolio
- P. Tóth András, technológiai vezető, STRT
- Fehérvölgyi Beáta, egyetemi docens, dékán, Pannon Egyetem
- Horváth Ferenc, ügyvezető, FA-FERI
- Horváth Gyula, ügyvezető, Pacsai Fémhordógyártó
- ifj. Nagy Zoltán, ügyvezető, 3B Hungária
- Tornyos Péter, ügyvezető, Tornyos és Társa
- Óvári László, ügyvezető, Zalaclean
Ne maradjon le, regisztráljon még ma!
Következő állomás:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Évtizedek óta nem látott lépésre készül az Egyesült Államok: amerikai nukleáris fegyverek költözhetnek Oroszország kapujába
Moszkvában biztosan ki fognak akadni.
Hiába épülnek gőzerővel az energiatárolók, most komoly profitcsökkenés fenyegeti a beruházókat
Rengeteg az új telepítés.
Béketárgyalás jöhet Putyinnal a háború végéről? Asztalhoz ülnének az európai nagyhatalmak, Zelenszkij is áldását adhatja
Az ukrán elnök hatékonynak nevezte a formátumot.
Kiakadt a szakma a Tisza-párt új javaslatán: azonnali egyeztetést szeretnének
Szerintük kilátástalan helyzetbe kerülnek a vállalkozások.
Összeomlottak az AI miatt a szoftvercégek - De mutatunk három részvényt, amiben most van fantázia
Nem mindenki fog nyerni a mesterséges intelligencián.
Új fizetési mód jön a Lidl-ben
Tesztelik a renszert.
Oroszországon robbanhat ki az az EU–Kína háború, amire a legkisebb szüksége van most a kontinensnek
Már szétlocsolták a benzint, csak a gyufát kell eldobni, hogy belobbanjon a konfliktus.
Kijöttek a számok: hiába szárnyal az amerikai kiberbiztonsági óriás, hirtelen zuhanni kezdett az árfolyam
Több mint 10 százalékot veszített értékéből.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Magyarországon látványos a felzárkózás, ha autópályáról van szó
Harminc év alatt csaknem négyszeresére nőtt a BB tengely országainak autópálya-sűrűsége, de a fejlődés korántsem volt egyenletes. Magyarország az egyik legnagyobb felzárkózást produkálta:
ABM Industries Incorporated - elemzés
A júniusi Top 10 tizedik helyezettje, a chartjára ránéztem, és eldöntöttem, hogy elemzem is. Most azt gondolom, hogy nem jó célpont, de ha már megcsináltam a grafikonokat, akkor írok róla.Cég
A cég túlélése múlhat rajta - ezért fontos az életbiztosítás a vállalkozások számára
Egy vállalkozás működésében a legtöbb figyelem általában a növekedésre, az ügyfelekre és a pénzügyi eredményekre irányul. Pedig van egy olyan terület, amely hosszú távon legalább ennyi
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?
Musk után az özönvíz!
Eldőlt: biztosan visszatér a kata - de nem mindenki fog neki örülni
A Checklistben Sándor Rolandot, a KPMG adótanácsadási területének Senior Managerét kérdeztük..
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.