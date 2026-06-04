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Akcióba lépett a rendőrség: befolyásos magyar politikusokat vettek őrizetbe
Gazdaság

Akcióba lépett a rendőrség: befolyásos magyar politikusokat vettek őrizetbe

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A Fővárosi Törvényszék elrendelte a II. kerület jelenlegi és korábbi polgármesterének, illetve több befolyásos önkormányzati képviselő őrizetbe vételét - számolt be a Telex.

A bíróság csütörtöki döntése értelmében letartóztatták

Őrsi Gergelyt, a II. kerület jelenlegi, és Láng Zsoltot, a kerület korábbi polgármesterét.

Szintén rács mögé került Puskás Péter, az óbudai Fidesz elnöke, Szkaliczki Tünde korábbi momentumos önkormányzati képviselő, Matisz Károly, a Momentum egykori pártigazgatója, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint két meg nem nevezett cégvezető is. Molnár Zsolt esetében a harminc napra szóló elsőfokú döntés ellen a politikus fellebbezett, mivel védője szerint az ügyészség által megjelölt dátumok nem felelnek meg a valóságnak.

A több önkormányzatot érintő eljárás vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és egyéb bűncselekmények gyanújával zajlik.

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A vádak szerint az óbudai önkormányzat éveken át fiktív és túlárazott szerződéseket kötött bizonyos vállalkozásokkal, cserébe pedig az önkormányzat egyes tisztviselői kenőpénzt követeltek vissza a kifizetett összegekből.

A Központi Nyomozó Főügyészség a héten összehangolt akciósorozatot hajtott végre, amelynek keretében a II. kerületben is intézkedtek. A házkutatások során több tízmillió forintnyi készpénzt és értékes vagyontárgyakat foglaltak le, ezzel párhuzamosan pedig vagyon-visszaszerzési eljárást is kezdeményeztek.

A hatóságok csütörtökön újabb tizenkét embert gyanúsítottak meg, így a kiterjedt korrupciós hálózat ügyében már harminckét gyanúsítottat tartanak nyilván. Az üggyel kapcsolatban a Momentum közleményben jelezte, hogy a korrupció minden formáját elítélik, és a részletek tisztázásáig azonnali hatállyal felfüggesztették a két érintett politikusuk párttagságát.

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