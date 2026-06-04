Amundi: a rezsicsökkentéssel nem lehet bemenni az eurózónába

Sajtótájékoztatót tartott a gazdasági kilátásokról az Amundi Alapkezelő, ahol számos, a konszenzustól eltérő megállapítás is elhangzott: a Hormuzi-szoros lezárása miatti gazdasági helyzet inkább jobb, mint ami jelenleg a hírekből látszik, és az EKB hibát követne el azzal, ha kamatot emelne. Magyarországon jelenleg a kormányváltás utáni kegyelmi időszak tart, a kulcskérdés azonban a hiteles középtávú pálya. Szerintük az eddig a Tisza által emlegetett alacsonyan függő gyümölcsök nem jelentenek elegendő fedezetet az összes ígéretük betartása mellett a költségvetés számára – ha valóban el szeretnénk érni a maastrichti kritériumokat 2030-ig –, ezért további kiigazításra, például a rezsicsökkentés átalakítására lehet szükség. Jó hír azonban, hogy a nemzetközi trendek az akkumulátorok iránti kereslet növekedése felé mutatnak, ami a hazai gazdaságnak is jelentős hátszelet jelenthet.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Miért nem fáj annyira Hormuz?

A Bloomberg előrejelzései az olajárról sorra nem jöttek be, a világgazdaság egyelőre meglehetősen ellenállónak bizonyult – emelte ki Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Szerinte ennek az oka az alkalmazkodás, ami kínálati és keresleti oldalon is beindult, példa erre az amerikai export felfutása és a kínai import jelentős visszaesése.

Ha a teljes átmenő forgalom kiesett volna, akkor 20 millió hordónyi kiesést láthatnánk a világgazdaságból, ennél azonban jóval kisebb hatás materializálódott, mintegy 5,5 millió hordó. Ez is mutatja, hogy annak ellenére is átmegy néhány hajó, hogy dupla blokád van, valamint a stratégiai tartalékok bevetése és az elkerülő olajvezetékek kihasználtságának növelése is segít. Hozzátette, hogy nehéz megállapítani, pontosan mennyi hajó jut át, mivel egyik háborúzó félnek sem érdeke, hogy beszámoljon az átmenő forgalomról: amíg megemelkedett az olajár, addig ők jól keresnek.

Kiss elismerte, hogy ezeket a készleteket nem lehet örökké használni, hiszen ezek átmeneti pufferek, ezért is fontos, hogy mikor láthatunk majd egy deeszkalációt, ezt azonban jelenleg nehéz megítélni. A Polymarket előrejelzései szerint egyébként január az első időpont, amikor már 50 százalék feletti esélyt adnak neki az ezen a piacon fogadók, hogy zavartalan lesz az átjutás a Hormuzi-szoroson. Összességében azonban "inkább jobb a helyzet, mint amit a hírekből ki lehet olvasni".

Európa számára kevésbé az olaj a fontos, inkább a gáz, különösen a katari gáz kiesése volt fájó. Ennek azonban beindult a pótlása az USA-ból és Észak-Afrikából is. Fontos az is, hogy 2027-től várhatóan nagymértékű LNG kapacitások lépnek majd be a piacra, ez kissé visszafoghatja az árak az emelkedését. Az infláció gyorsulása is jelentősen kisebb mértékű lehet, mint a 2022-es energiaválság során volt, már csak azért is, mert sokkal kisebb a kezdeti inflációs nyomás a gazdaságban.

Hibát készül elkövetni az EKB?

A beszélgetés a nemzetközi növekedési és inflációs kilátások értékelésével folytatódott. Kiss Péter elmondta, hogy ugyan recesszió nem lesz, de a növekedési kilátások gyakorlatilag minden régióban lejjebb mentek, míg az inflációs várakozások feljebb. Az olajárral kapcsolatban az a várakozás, hogy viszonylag lassan fog visszatérni a háború előtti szintekhez az árazás, a következő fél-egy évben ez nem is történik meg valószínűleg.

Ennek megfelelően a piac a legjelentősebb jegybankoknál mindenhol szigorítást áraz, a befektetési igazgató szerint azonban az Európai Központi Bank esetében ez egy hibás lépés lenne, amit viszonylag gyorsan vissza fognak csinálni.

Később egy kérdésre Kiss tisztázta, hogy azért tartanák hibának a kamatemelést, mivel szerintük az infláció megugrása átmeneti, a bérnyomás csökkenését láthatjuk, a növekedés pedig alacsony. Szerinte az EKB azért gondolkodhat mégis 2-3 emelésben, mert a másodkörös hatásoknak akarják így elejét venni. Wéber Tamás, az alapkezelő kötvény portfóliómenedzsere ehhez hozzátette, hogy kínálati sokkról beszélünk, "attól nem lesz több olaj, hogy kamatot emelnek", így tipikusan az ilyen sokkokon át kellene nézni.

A fejlődő piaci jegybankoknál vegyes reakció, de inkább szigorítás látszik. Egy-két kivétel van, akitől enyhítést vár a piac és az Amundi is, Magyarország ezek közt szerepel. Ehhez hozzátették, hogy ha vége lesz az iráni háborúnak, és a dollár gyengülni kezd, az egy nagyon fontos hátszelet jelenthet a feltörekvő piaci eszközöknek.

Beindulhatnak a hazai akkumulátorgyárak

Jelenleg is tart egy kegyelmi időszak a kormányváltás után - állapította meg Kiss Péter. Az eddigi intézkedések a várakozásoknak megfelelően, jól alakultak. A piacok kivárnak, és egyelőre bizalmat szavaznak a kormánynak.

Ez onnan is látszik, hogy már nem a román, hanem a lengyel kamatszint a viszonyítási pont. A befektetési szakember szerint ez akár tartós is lehet, 2016-17 táján volt példa arra, hogy tartósan a lengyel szint alatt maradtak a hozamok, ez lehetséges akár most is. A lengyel kormányváltásra utalva hozzátette, "ha a lengyel példát nézzük, hosszabb elszakadás is jöhet". Emellett a reál effektív árfolyam régióval való összevetése után Kiss arra jutott, hogy noha rövidebb távon túlvettnek tűnhet a forint, azonban van még tér hosszabb távon erősödésre.

A hazai gazdasági folyamatok értékelésére áttérve a befektetési igazgató elmondta: "az első negyedév jó lett, nyilván ebben benne volt a választásokra való előkészülés."

Úgy gondolják, hogy ami az elmúlt 2-3 évben visszafogta a magyar gazdaságot, az most beindulhat: itt kiemelte az akkumulátorgyárakat.

Szerintük épp a mostani olajársokk miatt is az elektromos autókra nőni fog a kereslet. De az akkumulátorokra összességében is nőhet a kereslet, mivel a világ energiaigénye nő. Jelentős energiahálózati fejlesztések jönnek, és ez hosszabb távon hátszél lehet a magyar gazdaságnak.

Hogyan lesz tér a Tisza ígéreteinek megtartására?

Az eseményen arról érdeklődtünk, hogy jelenleg egyértelműen kitart a befektetői bizalom Magyarország mellett, de mi az, ami esetleg ebben törést hozhatna? Van-e például jelentősége annak, hogy mekkora az idei hiány, vagy csak a középtávú pálya számít?

Kérdésünkre Wéber Tamás úgy válaszolt, hogy szerinte a középtávú pálya a meghatározó. Megemlítette, hogy a pénzügyminiszter arról beszélt, hogy 2030-ra teljesítjük a maastrichti kritériumokat, a legutóbbi ismert szám azonban az idei hiányról 7 százalék. Tehát szükség van egy hiteles, megbízható pályára, ami eljuttat minket a 3 százalékos hiánycél alá. Ehhez kapcsolódóan kijelentette, hogy emiatt a Tisza vállalásait megfontoltan, körültekintően kell teljesíteni. Szó volt például az iskolakezdési támogatásról, nyugdíjasoknak való juttatásokról.

Jó lenne valami olyan módon bevezetni, hogy ennek meglegyen a fedezete

– mondta Wéber az ígéretekről, és ne egy Medgyessy 100 napos programra emlékeztető helyzet legyen. Ennek kapcsán rákérdeztünk, hogy elegendő lehet-e, amiről a Tisza többször is beszélt, hogy például a közbeszerzéseken és a médiaköltéseken spórolnak, leállítják a felesleges állami presztízsberuházásokat.

Wéber szerint ennek lehet egy valóban lényeges megtakarítási hatása, a GDP 0,5-1 százalékát említette.

Csakhogy ez ahhoz kevés, hogy minden ígéretüket végrehajtsák, nagyon jelentős szociális transzferígéreteket hallhattunk, és van egy csomó árkorlátozó intézkedés is amit ki kell vezetni. Hozzátette, hogy szerinte

rezsicsökkentéssel nem lehet bemenni az eurózónába

el kellene érni, hogy ez ne egy makrogazdasági pályát befolyásoló dolog legyen. Valószínűleg azonban nem a teljes eltörlésre gondolt, mivel hozzátette, hogy a szociális rászorultságot kellene figyelembe venni.

Kiss Péter ezt azzal egészítette ki, hogy befektetőként nem a kormányzattal szemben szkeptikusak. Egyszerűen lehet mondani, hogy ezen-azon spórolunk, de amíg nincs a költségvetésben, az addig nem biztos, hogy úgy is lesz – ennek kapcsán beszélt korábban megelőlegezett bizalomról. Aztán ha a tervek le vannak fektetve a büdzsében, utána jöhet az értékelés, hogy ez mennyire hiteles, milyen valószínűséggel tartható. A hitelminősítők kapcsán kérdésre elmondta, hogy a következő, novemberi körben az is lehet, hogy ha a költségvetés és a pálya hiteles, akkor a jelenlegi negatívról javítják a kilátásainkat.

A kontrollált geopolitikai káosz befektetési lehetőségeket is teremt

Erről is beszélt Kiss Péter, aki szerint a nagyhatalmi versengés lehetőségeket is teremt, mivel mindenki a szuverenitása és az önellátása növelésére törekszik. Az ebben rejlő potenciált valamint megatrendeket Wéber Tamás fejtette ki bővebben.

A portfóliómenedzser szerint a hagyományos gazdaságpolitikai számítások mellett egyre inkább bejönnek olyan társadalmi és védelmi szempontok, amelyek kissé felülírják ezt a logikát. Ehhez illeszkedik a deglobalizáció trendje, el kell kezdeni figyelni az ellátási láncok biztosítására. Szerinte éppen ezért például a norvég olajkitermelés bizonyos mértékben a gazdasági logikát felülíró módon fog zajlani a következő években. Mivel mindenki szeretné "a saját kertjén belül" tartani az ellátási láncait, a biztonságért hajlandóak prémiumot fizetni.

bizonyos mértékben a gazdasági logikát felülíró módon fog zajlani a következő években. Mivel mindenki szeretné "a saját kertjén belül" tartani az ellátási láncait, a biztonságért hajlandóak prémiumot fizetni. Egy másik nagyon fontos megatrend az elektrifikáció. Ezt több tényező is hajtja, például a mesterséges intelligencia energiaigénye, a zöld átállás, és az előbb említett szuverenitást érintő szempontok is (mivel az áramot belföldön is meg lehet termelni, nem kell az olaj- vagy gáztermelőktől függeni). Szerintük az áramtermelés a következő években fel fog futni, jelentős részben az ilyen decentralizáltabb áramtermelésnek köszönhetően. Csakhogy ezeket be kell majd kötni az energiahálózatba, amihez jelentős mennyiségű nagyfeszültségű kábel re lesz szükség – és itt lehet a befektetési lehetőség, mivel ilyen kábeleket nem olyan egyszerű előállítani. Ennek megfelelően a piac koncentrált, három európai cég például nagyon jelentős részét le is fedi.

re lesz szükség – és itt lehet a befektetési lehetőség, mivel ilyen kábeleket nem olyan egyszerű előállítani. Ennek megfelelően a piac koncentrált, három európai cég például nagyon jelentős részét le is fedi. Az elektrifikációs trend megjátszására egy másik lehetőséget nyújthat a tengeri szélenergia területe. A megújuló energiákkal kapcsolatban az a nehézség, hogy nem egyenletesen termelnek, és ezért nehéz kezelnie az energiahálózatnak. A megújulók közül azonban a legegyenletesebben a tengeri szélerőművek termelnek, így fontos szerepet játszhatnak az átállásban, csupán 10 százalék körüli az időablak, amikor nem igazán termelnek. 2028-29-ben jelenleg ebben az iparágban visszaesésre számít a piac, és csak aztán növekedésre, azonban az utóbbi időben írtak ki új tendereket például Nagy-Britanniában, ami hamarabb hozhat növekedést. Ezek kapcsán a lehetőség a szélerőműveket telepíteni képes hajóval rendelkező társaságok jelenthetik.

Cikkünk megjelenése után bővült a megatrendekről szóló résszel.

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