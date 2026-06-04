Bajban a Balaton: felbukkant a hírhedt Majomsziget, nem lesz könnyű fürdőzni benne

A tó vízszintje napról napra apad.

Tóth István mezőgazdasági szakember szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a déli vízgyűjtő területről gyakorlatilag egyáltalán nem érkezik utánpótlás. Bár az utóbbi napokban hullott némi csapadék, a talaj mélyebb rétegei annyira kiszáradtak, hogy azonnal elnyelik a nedvességet. Emiatt a kisebb vízfolyások már azelőtt elszivárognak a földben, hogy elérnék a tavat.

Jelenleg a Balaton fő táplálója, a Zala folyó, valamint az északi parti patakok is csak minimális vízmennyiséget szállítanak.

A talajból nagyjából 100-150 milliméternyi csapadék hiányzik. Ez a súlyos aszály a tó alacsony vízszintje mellett a százezer hektáros déli vízgyűjtő terület növénytermesztését is fenyegeti. A legutóbbi esők épp csak átsegítették a holtponton a kapás növénykultúrákat, például a napraforgót és a kukoricát, ám a gyümölcsfák számára létkérdés a további nedvesség. Enélkül a gyümölcsök íztelenek maradnak, szélsőséges esetben pedig a fák is kipusztulhatnak.

Amennyiben a csapadékhiányos időszak folytatódik, a fürdőzőknek fel kell készülniük a sekély, iszapos partszakaszokra, és arra, hogy a mélyebb vízig egyre hosszabb utat kell megtenniük a mederben. Hasonló helyzetre körülbelül tizenöt évvel ezelőtt már volt példa, amikor Fonyódligeten mintegy 40-50 métert kellett az iszapba fektetett pallókon besétálni ahhoz, hogy a nyaralók fürdésre alkalmas vízmélységet találjanak.

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