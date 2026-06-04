Ejtette a vádat az ügyészség a Pride ügyében

Karácsony Gergellyel és a pécsi Pride szervezőjével, Buzás-Hábel Gézával szemben is ejtette a vádat az ügyészség jogvédő civil szervezetek közleménye alapján, akik hangsúlyozzák, a gyülekezési törvény módosítása még továbbra is feladat.

Az Országgyűlés 2025 márciusában fogadta el a rendkívül nagy visszhangot és ellenállást kiváltott jogszabály-módosításokat, amelyek célja a szexuális és nemi kisebbségek jogegyenlőségét követelő tüntetések, így a Budapest és Pécs Pride megtiltása volt – írta az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ közös közleményében. A két eseményt a tiltás ellenére is megtartották, az ügyészség eljárást indított.

Azt már korábban tudni lehetett, hogy a Karácsony Gergely elleni eljárást felfüggesztették. A budapesti rendőrfőkapitány, Terdik Tamás ugyanis előző héten beszámolót tartott a Fővárosi Közgyűlés ülésén a tavalyi bűnügyi statisztikákról, amikor azonban ahhoz a részhez ért, hogy ezres nagyságrendben biztosítottak rendezvényeket, miközben csupán 10 rendezvényt tiltottak be, közbekiabálás szakította meg az ülést. Azt kérdezték ingerülten a rendőrfőkapitánytól, hogy akkor ezért folyik-e még mindig eljárás a főpolgármester ellen, mire Karácsony elárulta, hogy azt felfüggesztették, illetve azt kérte, hogy a politikai vezetők felelősségét ne a rendőrfőkapitányon kérjék számon. Azóta ezek szerint már nem csupán felfüggesztésről beszélhetünk, hanem ejtették is az ügyet.

Az említett Fővárosi Közgyűlésen az is kiderült, hogy az idei Pride ellen a rendőrség nem emelt kifogást.

Azóta egyébként a rendőrfőkapitányt Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette a posztjáról.

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