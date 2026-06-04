Eldőlt a menekülődeviza sorsa? Évekig nem nyúlhat a kamatokhoz az alpesi ország jegybankja

A svájci statisztikai hivatal csütörtöki közlése szerint a fogyasztói árak májusban éves szinten 0,6 százalékkal emelkedtek, ami megegyezik az áprilisban mért ütemmel. Bár ez a ráta 2024 óta a legmagasabb értéknek számít, elmaradt a Bloomberg elemzői konszenzusában szereplő 0,7 százaléktól. A maginfláció szintén stabil maradt, és továbbra is mindössze 0,3 százalékon áll.

Ez a statisztika az utolsó fontos inflációs mutató a jegybank június 18-i kamatdöntő ülése előtt,

az adatok ugyanis megerősítik, hogy az áremelkedés üteme továbbra is stabilan a jegybank által kijelölt 0 és 2 százalék közötti célsávban tartózkodik.

Az elemzők többsége jelenleg 2028 előtt nem számít újabb kamatlépésre. Martin Schlegel, az SNB elnöke szerdán ismét megerősítette, hogy a fogyasztói árak növekedése csak átmeneti, és a középtávú inflációs nyomás lényegében változatlan marad – szemben az eurózónával, ahol a döntéshozók épp kamatemelésre készülnek.

Az infláció letörésében komoly szerepet játszik a svájci frank, amely májusban mintegy 0,5 százalékkal értékelődött fel az euróval szemben, mérsékelve az importált termékek árát. Az SNB az iráni konfliktus kirobbanása óta határozottabban lép fel a frank túlzott erősödése ellen, ám a jegybankelnök figyelmeztetett, hogy a fizetőeszköz menedékdeviza-szerepe miatt a geopolitikai feszültségek további felértékelődési nyomást helyezhetnek az árfolyamra.

Az áremelkedés ütemét a visszafogott belső kereslet is lassítja.

A svájci GDP az év elején a korábban becsültnél kissé visszafogottabb ütemben bővült, ami elsősorban a lakossági fogyasztás megtorpanásának és a beruházások visszaesésének tulajdonítható. A jegybankelnök ugyanakkor középtávon már a gazdasági növekedés élénkülésére számít.

A gazdasági kilátásokat érdemben befolyásolhatja a kamatdöntés előtt néhány nappal, június 14-én tartandó népszavazás is, amelyen a svájci állampolgárok arról döntenek, hogy maximálják-e az ország lakosságát 10 millió főben. Egy kormányzati megrendelésre készült elemzés szerint a kezdeményezés elfogadása a század végéig akár 12 százalékkal is visszavetheti a gazdasági növekedést. Nem véletlen, hogy a kormány és az üzleti szféra képviselőinek többsége határozottan ellenzi a javaslatot.

A svájci infláció ezzel együtt is jóval elmarad az euróövezeti szinttől, ahol májusban 3,2 százalékos drágulást regisztráltak. Az Európai Unió harmonizált módszertana szerint számított svájci inflációs ráta mindössze 0,9 százalék volt.

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