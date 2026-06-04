Érkeznek a kormány bejelentései

Kormányszóvivői tájékoztatót tart pénteken a kormány a Kálmán Imre utcai helyszínen – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A 2026. június 5-én 10 órakor kezdődő esemény napirendjéről egyelőre nem közöltek részleteket. Várhatóan szóba kerülhetnek az uniós források, az állami intézmények élén végrehajtott személycserék, valamint a kormányzati intézményrendszer átalakítása és az óbudai korrupciós ügy legújabb fejleményei is.

Kormányszóvivői tájékoztatót tart pénteken a kormány – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A tájékoztatót

2026. június 5-én, pénteken 10 órától

tartják a Kálmán Imre utcában.

A meghívó a helyszínen és az időponton kívül egyelőre nem tartalmaz információt arról, hogy milyen témák kerülnek napirendre, de vélhetően az elmúlt napokban ismét előtérbe került uniós forrásokról is szó lehet.

Több jelentős személycsere is történt állami intézmények élén. Emellett folytatódik a kormányzati és háttérintézményi rendszer átalakítása, valamint új fejlemények láttak napvilágot az óbudai korrupciós ügy nyomozásában is.

A kormány első heteivel kapcsolatos hírfolyamot itt lehet elérni:

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