Érkeznek a kormány bejelentései

Kormányszóvivői tájékoztatót tart pénteken a kormány – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A tájékoztatót
2026. június 5-én, pénteken 10 órától
tartják a Kálmán Imre utcában.
A meghívó a helyszínen és az időponton kívül egyelőre nem tartalmaz információt arról, hogy milyen témák kerülnek napirendre, de vélhetően az elmúlt napokban ismét előtérbe került uniós forrásokról is szó lehet.
Több jelentős személycsere is történt állami intézmények élén. Emellett folytatódik a kormányzati és háttérintézményi rendszer átalakítása, valamint új fejlemények láttak napvilágot az óbudai korrupciós ügy nyomozásában is.
A kormány első heteivel kapcsolatos hírfolyamot itt lehet elérni:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Közel 600 drón vadászott célpontra az éjszaka leple alatt: nem kímélik egymást a háborúzó felek, sok az áldozat
Moszkva egy ballisztikus rakétát is kilőtt.
Mikorra normalizálódhat a gázár Európában?
Véget érhet a bizonytalanság.
Drámai átalakulás a magyar lakáspiacon: eltűnt 520 milliárd forint a vásárlóknál
A húr megfeszült, a piac „rehabilitációra” szorul - írja Sándorfi Balázs.
Ukrajna hivatalosan is az uniós csatlakozás útjára lépett – de mit jelent ez a gyakorlatban?
Teljesülnek a nemzetiségi elvárások, így Magyarország nem blokkolja tovább a munka megkezdését.
Húsevő paraziták jutottak át a világ egyik legszigorúbban őrzött határán, élve, belülről pusztítják el a fertőzötteket
Akár az emberre is veszélyes lehet.
Félelmetes dróngyilkos fegyverek érkeznek a szomszédos országba, hatalmas üzletet kötött a német óriás
A Rheinmetall egyik legjobb üzletét ütötték nyélbe.
A stabil működés már nem alapállapot: a zalai kkv-knak is lépniük kell
2026. június 9-én Zalaegerszegen folytatódik a Széchenyi Kártya Roadshow.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Az MI Rendelet implementációja Spanyolországban
A spanyol kormány 2026. május 26-án fogadta el a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló törvényjavaslatot (Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia
Drámai átalakulás a magyar lakáspiacon: eltűnt 520 milliárd Ft a vásáróknál
Drámai átalakulás zajlott le a lakáspiacon az elmúlt egy évben. Az árak száguldása mellett lényegesen kevesebb lakás adásvétel zajlott le összességében kisebb tranzakciós érték, zuhanó
Magyarországon látványos a felzárkózás, ha autópályáról van szó
Harminc év alatt csaknem négyszeresére nőtt a BB tengely országainak autópálya-sűrűsége, de a fejlődés korántsem volt egyenletes. Magyarország az egyik legnagyobb felzárkózást produkálta:
ABM Industries Incorporated - elemzés
A júniusi Top 10 tizedik helyezettje, a chartjára ránéztem, és eldöntöttem, hogy elemzem is. Most azt gondolom, hogy nem jó célpont, de ha már megcsináltam a grafikonokat, akkor írok róla.Cég
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?
Musk után az özönvíz!
Eldőlt: biztosan visszatér a kata - de nem mindenki fog neki örülni
A Checklistben Sándor Rolandot, a KPMG adótanácsadási területének Senior Managerét kérdeztük..
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.