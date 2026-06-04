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Érkeznek a kormány bejelentései
Gazdaság

Érkeznek a kormány bejelentései

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Kormányszóvivői tájékoztatót tart pénteken a kormány a Kálmán Imre utcai helyszínen – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A 2026. június 5-én 10 órakor kezdődő esemény napirendjéről egyelőre nem közöltek részleteket. Várhatóan szóba kerülhetnek az uniós források, az állami intézmények élén végrehajtott személycserék, valamint a kormányzati intézményrendszer átalakítása és az óbudai korrupciós ügy legújabb fejleményei is.

Kormányszóvivői tájékoztatót tart pénteken a kormány – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A tájékoztatót

2026. június 5-én, pénteken 10 órától

tartják a Kálmán Imre utcában.

A meghívó a helyszínen és az időponton kívül egyelőre nem tartalmaz információt arról, hogy milyen témák kerülnek napirendre, de vélhetően az elmúlt napokban ismét előtérbe került uniós forrásokról is szó lehet.

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Több jelentős személycsere is történt állami intézmények élén. Emellett folytatódik a kormányzati és háttérintézményi rendszer átalakítása, valamint új fejlemények láttak napvilágot az óbudai korrupciós ügy nyomozásában is.

A kormány első heteivel kapcsolatos hírfolyamot itt lehet elérni:

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