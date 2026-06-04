Felpattanás után bezuhant a boltok forgalma

Áprilisban visszaesett a kiskereskedelmi forgalom a márciusi kiugró növekedést követően: a szezonálisan kiigazított adatok szerint a volumen havi szinten 1,2 százalékkal csökkent. Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is növekedés látható, a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A korrekció nem jelenti a trend megtörését: a választás elé időzített transzferek és a béremelkedés továbbra is hajtja a fogyasztást. Az üzemanyag-forgalom 9,1, az élelmiszer jellegű vegyes üzletek volumene pedig 5,2 százalékkal bővült éves alapon.

A márciusi emelkedést követően áprilisban visszaesett a kiskereskedelmi forgalom, amely részben a húsvéti készülődés és bevásárlás hatásának tudható be, bár ezt a statisztikai hivatal igyekszik kiszűrni. Emögött állhat az is, hogy míg márciusban nagyot ugrott az üzemanyagforgalom, részben a betárolás miatt, áprilisban 5,5 százalékkal esett szintén havi összevetésben.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a volumen 1,2 százalékkal kisebb volt az előző havinál. Egy hónappal korábban, márciusban a kiskereskedelem nagyot ugrott, havi összevetésben 1,9 százalékkal emelkedett, februárban pedig 0,4-gyel.

A korrekció nem jelenti a trend megtörését, a kiskereskedelem továbbra is részben a választás elé időzített transzferek, és a bérek emelkedése miatt nő.

Éves bázison

Éves összevetésben a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva

3,6 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 3,4 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 5,2 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,7 százalékkal csökkent.

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A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 2,6 százalékkal bővült.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,6 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 2,7 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 9,1 százalékkal bővült.

A következő hónapokban a béremelkedés, az alacsony infláció, és a magas fogyasztói bizalom miatt tovább nőhet a kiskereskedelmi forgalom.

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