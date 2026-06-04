Húsevő paraziták jutottak át a világ egyik legszigorúbban őrzött határán, élve, belülről pusztítják el a fertőzötteket

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) szerda este bejelentette, hogy Texasban egy borjú szervezetében azonosították az amerikai csavarlégy lárváját. Ez a parazita rendkívül veszélyes a melegvérű élőlényekre, mert az élő szöveteket belülről rágva pusztítja el a gazdatestet.

A Cochliomyia hominivorax nevű légyfaj jelenléte komoly fenyegetést jelent az amerikai szarvasmarha-állományra. A parazita életciklusa során a nőstény légy nyílt sebekbe rakja a petéit, a kikelő lárvák pedig a gazdaállat élő szöveteivel táplálkoznak, ami kezelés nélkül az állat pusztulásához vezet. A kártevő nemcsak a haszonállatokat, hanem bármilyen melegvérű élőlényt,

így az embert is képes megtámadni.

Az Egyesült Államok az 1960-as és 1970-es években rendkívüli erőfeszítések árán, steril hímek tömeges kijuttatásával már sikeresen kiirtotta a kártevőt a területéről. Azóta a faj csak elvétve, behurcolt esetek formájában jelent meg az országban.

A texasi eset azért váltott ki komoly aggodalmat, mert az amerikai szarvasmarha-ágazat eleve nehéz helyzetben van, az állomány létszáma pedig történelmi mélyponton áll. Egy esetleges járvány kirobbanása rendkívül súlyos gazdasági károkat okozna és veszélyeztetné az állatjólétet is. Az USDA a bejelentés után várhatóan szigorú karantént és mentesítési intézkedéseket vezet be az érintett térségben.

Forrás: Reuters

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