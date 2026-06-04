Így alakulhatnak a vállalati fizetésképtelenségi kilátások 2026-ban

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A vállalati fizetésképtelenségi kilátások 2025–2026-ban továbbra is óvatosságra intenek. Az Allianz Trade elemzőinek előrejelzése szerint,

globálisan a vállalati fizetésképtelenségek száma 2025-ben 6 százalékkal, 2026-ban pedig további 5 százalékkal nőhet.

A szakértők érdemi trendfordulót csak 2027-től várnak, amikor már enyhe, körülbelül 1 százalékos csökkenés következhet be a fizetésképtelenségi esetek számában.

A nemzetközi környezetet továbbra is a mérsékelt gazdasági növekedés, a tartósan magas költségszintek, a geopolitikai feszültségek és a szektorális alkalmazkodási kényszerek határozzák meg. A 2025-ös, globálisan 3 százalékos GDP-növekedést követően 2026-ban már csak 2,6 százalékos bővülés várható.

Debrecen Economic Forum 2026 A gazdasági kilátásokkal, az iparágak jövőjével kevesebb, mint egy hét múlva, június 9-én, a Debrecen Economic Forumon foglalkozunk. Ne hagyja ki a Portfolio egyik utolsó tavaszi szezonzáró rendezvényét! Információ és jelentkezés

Magyarországon csökkenhet az esetszám, de a kockázatok nem tűnnek el

Magyarországon a felszámolási eljárások száma a Covid-időszak előtti, viszonylag stabil, évi 5-6 ezres szintről 2021-ben jelentősen megugrott. A jogszabályi változások, például a KATA kivezetése és a kényszertörlések hatása következtében az esetszám ekkor 20 ezres rekordértéket ért el. Az elemzés előrejelzése szerint 2025-ben mintegy 13 ezer, 2026-ban pedig körülbelül 11 ezer felszámolási eljárás várható.

Ez a csökkenés kedvező irányt jelez, ugyanakkor az adatok értelmezésénél fontos figyelembe venni, hogy az esetek közel fele úgynevezett „alvó” cégekhez kapcsolódik. További mintegy 40 százalék olyan vállalkozásokat érint, amelyek éves árbevétele 200 millió forint alatt marad. Ez arra utal, hogy a fizetésképtelenségi hullám elsősorban a kisebb, sérülékenyebb, alacsonyabb tőkeerejű vállalkozásokat érinti, de a beszállítói láncokon keresztül a nagyobb szereplőkre is hatással lehet.

Négy fő stresszforrás határozza meg a vállalatok fizetőképességét

A Debrecen Economic Forum konferencián különböző iparágak aktualitásaival és jövőjével foglalkozunk. Energiaipar, munkaerőpiac, járműipar, mesterséges intelligencia, makrogazdaság és a kkv-k finanszírozási helyzetképéről is szó lesz. Az autóiparral Bujdosó Tünde, az Allianz-Trade kockázatkezelési vezetője, Dalos Attila, az AutoWallis – RN Hungary ügyvezető igazgatója és Szabó Péter, Schaeffler Debrecen ügyvezetője.

A vállalatok fizetőképességét 2026-ban négy meghatározó stresszforrás alakíthatja:

Tartósan gyenge kereslet és alacsony gazdasági növekedés Magas finanszírozási költségek és a szállítói hitelek növekvő szerepe A mesterséges intelligencia buborékja és technológiai hatások Geopolitikai környezet, energiaárak: ágazati sebezhetőség a szenzitív szektorokban, mint építőipar, kiskereskedelem és autóipar.

Bár Magyarországon a növekedési kilátások javulhatnak, a globális gazdaság lassulása továbbra is fékezheti az exportorientált ágazatok teljesítményét. Ez különösen fontos a magyar gazdaság számára,

ahol az autóipar, a vegyipar és a kapcsolódó beszállítói hálózatok erősen kitettek a nemzetközi konjunktúrának.

Magyarországon 2025-ben a lakossági hitelezés élénkülése mellett a vállalati hitelfelvétel lényegében stagnált, éves növekedése körülbelül 2 százalék körül alakult. A gyenge hiteldinamika következtében a vállalatok egyre inkább az úgynevezett „ingyenes” szállítói hitelre támaszkodnak. Ez hosszabb fizetési határidőkben, növekvő késedelmekben és fokozódó lánctartozási kockázatokban jelenhet meg.

Mindezek mellett a harmadik kockázati forrás a technológiai és AI-szektor robbanásszerű növekedése, amely jelentős versenyt generál, hasonlóan a 2000-es évek dot-com buborékjához, ami elsősorban a kiskereskedelemben jelentős számú fizetésképtelenségi esetet generálhat hazánkban is.

A negyedik fő tényező a geopolitikai környezet és az energiaárak alakulása. Az energiaárak volatilitása, a közel-keleti feszültségek, a globális kereskedelmi átrendeződés és az ellátási láncok sérülékenysége különösen az energiaintenzív és ciklikus ágazatokat érinti. Ide tartozik az építőipar, a kiskereskedelem, az autóipar, valamint a vegyipar is.

Lássuk, a kiemelt ágazatokat!

Autóipar

Globálisan az autóipar közvetlenül kb. 3-4%-át adja a GDP-nek, ugyanakkor Magyarországon kiemelten domináns, 15-20% közötti súllyal a gazdaság egyik legkritikusabb kockázati pontja.

Az autóipar kockázati profilját elsősorban strukturális és geopolitikai tényezők határozzák meg. Egyrészt a kínai verseny erősödése tartós árnyomást eredményez, másrészt az elektromos és autonóm technológiákhoz kapcsolódó magas beruházások rövid távon rontják a jövedelmezőséget. Ezzel párhuzamosan az energiaár-volatilitás és az infláció ismét szigorúbb finanszírozási környezetet hozhat, ami mind a keresletet, mind a kínálatot gyengíti. A túlkapacitás fennmaradása, és az ezzel együtt járó kínai export tömeg tovább növeli a ciklikus kockázatokat.

Vegyipar

A vegyipar globálisan jelentős iparág, kb. 7-8% GDP-súllyal, valamint Magyarországon is számottevő, 5–6% körüli arányt képvisel.

A vegyiparban a legnagyobb kockázat strukturális jellegű. Az európai gyártók tartós versenyhátrányba kerültek a magas energiaárak miatt, ami súlyosbítja a közel-keleti feszültségekből fakadó további költségvolatilitás, valamint a gyenge globális kereslet. Kína túlkínálata és az amerikai alacsonyabb költségszint egyaránt nyomás alatt tartja az európai exportot. Kiemelten sérülékeny a műtrágyaszegmens, amely közvetlenül kapcsolódik az energiapiacokhoz.

IT és távközlés

Az AI hosszabb távon támogató tényező, de rövid távon a bevezetési költségek és komplexitás korlátot jelentenek. A szektor globálisan kb. 8–10%-ot képvisel, míg Magyarországon 6–8% körüli súllyal bír.

Az IT-szektor rövid távon paradox helyzetben van, miközben a mesterséges intelligencia keresletet generál, ez egyben költségnyomást is okoz (például a chipek és memóriaárak emelkedése révén). Ezzel párhuzamosan a magas kamatkörnyezet és infláció visszafoghatja a vállalati IT-beruházásokat és a fogyasztást. További kockázat az ázsiai gyártóközpontok energiaellátási sérülékenysége.

Építőipar

Az építőipar globálisan 6–7%, Magyarországon 5–6% GDP-arányt képvisel.

Az építőipar kockázatai elsősorban költség- és finanszírozási oldalon jelentkeznek. Az energia- és alapanyagárak volatilitása folyamatos nyomás alatt tartja a marzsokat, miközben a magas kamatkörnyezet a keresleti oldalt korlátozza. Az európai cégek különösen sérülékenyek a geopolitikai hatásokkal szemben. Bár az infrastruktúra-beruházások stabilizáló tényezők, a szektor kilátásai továbbra is erősen ciklikusak.

Kiskereskedelem

A szektor globálisan 10–12%-ot képvisel a gazdaságokban, míg a magyar GDP-ből kb. 10–12%-ot tesz ki.

A kiskereskedelemben a fő kockázat a reáljövedelmek csökkenése és a fogyasztók fokozódó árérzékenysége. Az infláció és esetleges kamatemelések tovább gyengíthetik a keresletet, miközben az árrések már most szűkülnek. Bár a digitalizáció és az AI új lehetőségeket teremt, a verseny erős és a csődkockázat emelkedhet egy romló makrokörnyezetben, alacsony bizalmi indexek és változó fogyasztói szokások közepette.

Mezőgazdaság

Az ágazat súlya globálisan mérsékelt (kb. 4–5%-a a GDP-nek), Magyarországon ugyanakkor valamivel alacsonyabb (3–4%), és indirekt hatása az élelmiszer-infláción keresztül jóval jelentősebb.

A mezőgazdaság rövid távon stabil képet mutat, ugyanakkor a kockázatok egyértelműen az értéklánc későbbi szakaszaiban kezdenek erősödni. Az infláció és a csökkenő fogyasztói kereslet lefelé húzhatja az élelmiszer-feldolgozó és -értékesítő szegmenseket, miközben a műtrágyaellátás erősen kitett a geopolitikai feszültségeknek. Egy elhúzódó közel-keleti konfliktus könnyen inputhiányhoz és költségsokkokhoz vezethet, ami gyorsan átgyűrűzhet az élelmiszerárakba.

A növekedési kilátások javulása önmagában nem szünteti meg a sérülékenységeket

A fizetésképtelenségi kilátások alapján tehát 2026 nem feltétlenül válságévet, sokkal inkább fokozott kockázatkezelési időszakot jelenthet a vállalatok számára. A növekedési kilátások javulása önmagában nem szünteti meg a sérülékenységeket: a finanszírozási költségek, az energiaárak, a geopolitikai bizonytalanságok és a technológiai átállás továbbra is meghatározó tényezők maradnak. A legnagyobb nyomás várhatóan azokban az ágazatokban jelentkezik, amelyek egyszerre kitettek a külső keresletnek, a magas költségszintnek és a beruházási kényszernek.

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