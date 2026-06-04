Indul az ír elnökség: Magyar Péter bejelentéseket tett

Magyar Péter azt mondta, Magyarország és Írország között nincsenek jelentős vitás kérdések, ugyanakkor van lehetőség a gazdasági és befektetési kapcsolatok további erősítésére. Kiemelte, hogy Magyarországon aktív magyar–ír kapcsolatok működnek, ír vállalkozások és diákok is jelen vannak az országban.
A miniszterelnök szerint a tárgyalások egyik központi témája
a július 1-jén kezdődő ír uniós elnökség volt.
Elmondása szerint Magyarország nagyra értékeli Írország pragmatikus megközelítését, és támogatja azokat a törekvéseket, amelyek az európai versenyképesség javítását célozzák. Hozzátette, hogy az alapvető uniós értékek tiszteletben tartása szintén fontos kérdés az elnökség programjában.
Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az Európai Bizottsággal kapcsolatos kérdéseket szintén áttekintették. Elmondása szerint az ír elnökség segítséget nyújthat abban, hogy Magyarország teljesíteni tudja az uniós források lehívásához szükséges feltételeket. Emellett
az ír kormány támogatását kérte a Magyarországgal szemben zajló hetes cikkely szerinti eljárás lezárásához is.
A következő hétéves uniós költségvetés kapcsán a miniszterelnök arról beszélt, hogy a tagállamok egyszerre szeretnék megőrizni a kohéziós politika és a közös agrárpolitika forrásait, miközben többletforrásokat várnak a védelempolitika, a biztonság, a versenyképesség és a technológiai fejlesztések területére. Magyarország álláspontja szerint továbbra is fontos a kohéziós támogatások és a közös agrárpolitika forrásainak megőrzése.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország a következő költségvetési ciklusban is nagyobb arányban szeretne részesülni az uniós támogatásokból, és a jelenlegi ciklusban várhatóan rendelkezésre álló 16 milliárd eurót korrupciómentesen kívánja felhasználni. Hozzátette, hogy Magyarország konstruktív partnerként kíván részt venni az uniós döntéshozatalban, még akkor is, ha bizonyos kérdésekben – például a migráció ügyében – várhatók viták.
A sajtótájékoztatón szóba került Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata is. A magyar miniszterelnök közölte, hogy technikai szinten megállapodás született az ukrán féllel a kárpátaljai magyar közösség nyelvhasználati, kulturális, oktatási és politikai jogait érintő kérdésekben. Elmondása szerint Ukrajna vállalta a szükséges jogszabály-módosítások végrehajtását.
Micheál Martin ír miniszterelnök üdvözölte magyar kollégája, Magyar Péter elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása és a demokratikus értékek megerősítése mellett. Közösen tett sajtónyilatkozatukban kiemelte:
ezzel Magyarország visszakerülhet Európai Unió szívébe.
Micheál Martin azt mondta: országa, amely az év második felében betölti az EU soros elnöki posztját, támogatja Magyarországot a szükséges reformokat illetően.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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