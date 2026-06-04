Itt a vége Balásy Gyula cégeinek? Csoportos létszámleépítés indult a VEG-nél

Az elbocsátásokról a vezetőség először e-mailben, majd Botond Szabolcs ügyvezető egy videóüzenetben értesítette a munkavállalókat, azzal indokolva a döntést, hogy a jelenlegi kihívásokra felelős vezetőként kell reagálniuk.

Az értesülések szerint a leépítés magát az ügyvezetőt is érinti.

A cégcsoport pénzügyi nehézségei már korábban is érezhetőek voltak, hiszen az alvállalkozók kifizetése hetek óta akadozik, és a múlt hónapban is csak jelentős késéssel tudták teljesíteni az utalásokat.

A VEG-nél kialakult helyzet egy kiterjedtebb krízis része, amely Balásy Gyula más érdekeltségeit is megbénította. A Lounge Group munkatársai például a májusi bérüket sem kapták meg, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárást indított, és zárolta az állami rendezvénypiacot meghatározó Lounge Event, valamint a New Land Media és a Lounge Design bankszámláit. A hatósági intézkedések miatt a már elvégzett munkák után az alvállalkozók sem jutottak hozzá a pénzükhöz, és a folyamatban lévő projektek finanszírozása is bizonytalanná vált.

A kialakult helyzetre reagálva a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége nyílt levélben követelte a tulajdonostól, hogy saját magánvagyonából rendezze a kifizetetlenül maradt munkavállalók és alvállalkozók elmaradt járandóságait.

A cégbirodalom körüli válság azt követően mélyült el, hogy Balásy Gyula egy május eleji interjúban bejelentette, hogy átadja vagyonát az államnak. A kialakult lánctartozások és a zárolt számlák olyan súlyos fennakadásokat okoztak, hogy a május végi Bajnokok Ligája-döntőn dolgozó kisebb alvállalkozókat végül közvetlenül a kormánynak kellett kifizetnie, megelőzve ezzel a kiemelt sportesemény lebonyolításának veszélybe kerülését.

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