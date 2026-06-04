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Járattörlésekbe kezdett a Magyarországon is működő légitársaság - Azonnali hatállyal felfüggesztették a járataikat
Gazdaság

Járattörlésekbe kezdett a Magyarországon is működő légitársaság - Azonnali hatállyal felfüggesztették a járataikat

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Átmeneti menetrendi és operatív okok miatt július végéig törölte összes Budapest és Dubaj közötti járatát a flydubai légitársaság - számolt be a Budflyer.

A légitársaság magyarországi képviseletének tájékoztatása szerint a vállalat elnézést kér az utasoktól az okozott kellemetlenségekért.

Az érintett utazók a hatályos szabályzat alapján két lehetőség közül választhatnak. Az érvényes feltételek mellett

  • átfoglalhatják a jegyüket egy másik, szabad flydubai-járatra,
  • vagy visszatérítést igényelhetnek a fel nem használt repülőjegyek árából.
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