Járattörlésekbe kezdett a Magyarországon is működő légitársaság - Azonnali hatállyal felfüggesztették a járataikat

Holdblog Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th

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Bankmonitor Drámai átalakulás a magyar lakáspiacon: eltűnt 520 milliárd Ft a vásáróknál Drámai átalakulás zajlott le a lakáspiacon az elmúlt egy évben. Az árak száguldása mellett lényegesen kevesebb lakás adásvétel zajlott le összességében kisebb tranzakciós érték, zuhanó

Holdblog Magyarországon látványos a felzárkózás, ha autópályáról van szó Harminc év alatt csaknem négyszeresére nőtt a BB tengely országainak autópálya-sűrűsége, de a fejlődés korántsem volt egyenletes. Magyarország az egyik legnagyobb felzárkózást produkálta:

Kasza Elliott-tal ABM Industries Incorporated - elemzés A júniusi Top 10 tizedik helyezettje, a chartjára ránéztem, és eldöntöttem, hogy elemzem is. Most azt gondolom, hogy nem jó célpont, de ha már megcsináltam a grafikonokat, akkor írok róla.Cég

Hitelkárosultak Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak. Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am