Jó hírt kaptak a balatoni lakosok és nyaralók

A Kifli.hu június 8-tól újabb balatoni településekre terjeszti ki házhozszállítási szolgáltatását. Az online szupermarket a déli part több településén, valamint a nyugati medencében, Keszthely térségéig válik elérhetővé.
A bővítéssel a szolgáltatás összesen 65 Balaton környéki településen lesz elérhető.
Az előrendelések június 5-től adhatók le.
Az újonnan bekapcsolódó települések a Keszthelyi térségben Keszthely, Gyenesdiás, Hévíz, Cserszegtomaj, Alsópáhok, Felsőpáhok és Vonyarcvashegy. A déli parton és környékén Balatonfenyves, Fonyód, Balatonboglár, Balatonőszöd, Balatonszemes, Balatonszárszó, Balatonlelle, Vörs, Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő és Ordacsehi csatlakozik a kiszállítási hálózathoz.
A vállalat közlése szerint a mostani bővítés mintegy 70 ezer állandó lakost és közel 100 ezer nyaralót érint. A Kifli.hu 2020-ban jelent meg a Balaton térségében.
Az érintett településeken a kiszállítás 8 és 12 óra, valamint 16 és 20 óra között lesz elérhető.
A Kifli.hu korábban többek között Siófokon, Zamárdiban, Balatonfüreden, Tihanyban és Veszprém térségében is jelen volt. A vállalat további balatoni települések bevonását is tervezi a következő hónapokban.
A cég adatai szerint a balatoni térségből érkező rendelések száma tavaly nyáron háromszorosára nőtt az év többi időszakához képest. A szezonban a legnépszerűbb termékek közé a grillezéshez kapcsolódó áruk, az üdítő- és alkoholos italok, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a gyorsan elkészíthető ételek tartoznak.
Címlapkép forrása: Kifli.hu
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