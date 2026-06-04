Jó hírt kaptak a balatoni lakosok és nyaralók

A Kifli.hu június 8-tól újabb 28 balatoni településre terjeszti ki házhozszállítási szolgáltatását, így összesen 65 Balaton környéki településen lesz elérhető az online szupermarket. A bővítés a déli parti és a keszthelyi térség településeit érinti, mintegy 70 ezer állandó lakost és közel 100 ezer nyaralót. A kiszállítás délelőtt és délután is elérhető lesz, az előrendelések pedig már június 5-től leadhatók. A vállalat szerint a balatoni rendelések száma tavaly nyáron háromszorosára nőtt az év többi időszakához képest.

A Kifli.hu június 8-tól újabb balatoni településekre terjeszti ki házhozszállítási szolgáltatását. Az online szupermarket a déli part több településén, valamint a nyugati medencében, Keszthely térségéig válik elérhetővé.

A bővítéssel a szolgáltatás összesen 65 Balaton környéki településen lesz elérhető.

Az előrendelések június 5-től adhatók le.

Az újonnan bekapcsolódó települések a Keszthelyi térségben Keszthely, Gyenesdiás, Hévíz, Cserszegtomaj, Alsópáhok, Felsőpáhok és Vonyarcvashegy. A déli parton és környékén Balatonfenyves, Fonyód, Balatonboglár, Balatonőszöd, Balatonszemes, Balatonszárszó, Balatonlelle, Vörs, Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő és Ordacsehi csatlakozik a kiszállítási hálózathoz.

A vállalat közlése szerint a mostani bővítés mintegy 70 ezer állandó lakost és közel 100 ezer nyaralót érint. A Kifli.hu 2020-ban jelent meg a Balaton térségében.

Az érintett településeken a kiszállítás 8 és 12 óra, valamint 16 és 20 óra között lesz elérhető.

A Kifli.hu korábban többek között Siófokon, Zamárdiban, Balatonfüreden, Tihanyban és Veszprém térségében is jelen volt. A vállalat további balatoni települések bevonását is tervezi a következő hónapokban.

A cég adatai szerint a balatoni térségből érkező rendelések száma tavaly nyáron háromszorosára nőtt az év többi időszakához képest. A szezonban a legnépszerűbb termékek közé a grillezéshez kapcsolódó áruk, az üdítő- és alkoholos italok, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a gyorsan elkészíthető ételek tartoznak.

Címlapkép forrása: Kifli.hu