Készül a nagy változás? Még az egykori kormánypárti szavazók közül is sokan támogatják az Orbán Viktort érintő javaslatot

A Tisza Párt a közelmúltban alkotmánymódosító javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely legfeljebb két ciklusban, azaz nyolc évben maximálná a miniszterelnöki tisztség betöltését. Az Europion piackutató HVG számára készített reprezentatív felmérése alapján a kezdeményezésnek jelentős a társadalmi támogatottsága,
hiszen a megkérdezettek 63 százaléka egyetért vele, és csupán 25 százalékuk ellenzi.
Az elképzelést a Mi Hazánk szavazóinak kicsivel több, mint fele, sőt az áprilisban a Fideszre voksolók közel 30 százaléka is támogatja.
A javaslat visszamenőlegességéről ugyan jogi viták folynak, de értelmében az Országgyűlés nem választhatna meg senkit, aki 1990. május 2. után több mint nyolc évet töltött ezen a poszton.
Ez a kitétel jelenleg egyedül Orbán Viktort érinti.
A felmérés adatai arra utalnak, hogy a politikai hatalom korlátozásának igénye pártállástól függetlenül, mélyen gyökerezik a társadalomban. A Fidesz-szavazók 20 százaléka még akkor is kiáll a módosítás mellett, ha a kérdésfeltevés kifejezetten rávilágít arra, hogy a szabály Orbán Viktor újraválaszthatatlanságát is jelentené.
A felmérésből az is kiderült, hogy a magas egyetértési arány ellenére a téma nem számít igazi prioritásnak a magyar társadalomban. A válaszadók 71 százaléka legfeljebb közepesen fontos ügyként tekint rá, és még a Tisza Párt támogatóinak 59 százaléka sem tartja kiemelten lényeges kérdésnek a miniszterelnöki ciklusok korlátozását.
A polgármesteri mandátumok két ciklusban történő maximálása már jóval megosztóbb elképzelés. A teljes népességnek csupán 49 százaléka támogatja, míg 37 százaléka elutasítja. Ez az ötlet a Tisza Párt szavazói körében is mérsékeltebb, 61 százalékos népszerűségnek örvend, a Fidesz és a Mi Hazánk szimpatizánsainál pedig a 40 százalékot sem éri el.
A városvezetők fizetésének csökkentése viszont úgy tűnik, egyfajta pártokon keresztül ívelő nemzeti minimumot képez. A teljes népesség kétharmada egyetért a javaslattal, és míg a Tisza-szavazók körében a fizetéscsökkentés 74%-os támogatottságot élvez, addig mind a Mi Hazánk, mind a Fidesz szavazóinak többsége (58%, illetve 57%) is támogatja a javaslatot.
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