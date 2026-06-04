Kiakadt a szakma a Tisza-párt új javaslatán: azonnali egyeztetést szeretnének

A kedden benyújtott törvényjavaslatot – amelyet Tárkányi Zsolt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter államtitkára, valamint két képviselőtársa jegyez – a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorításával és a településkép védelmével indokolják.

A tervezet legszigorúbb intézkedése szerint az óriásplakátok tulajdonosainak szeptember 30-ig le kell bontaniuk a reklámeszközeiket, emellett

a sajtótörvény módosításával a médiában is megtiltanák a gyűlöletkeltő politikai hirdetések közzétételét.

A Magyar Reklámszövetség Közterületi Tagozata nyílt levélben fejezte ki neheztelését amiatt, hogy a javaslatot egyéni képviselői indítványként nyújtották be, amivel a jogalkotó megkerülte a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetést. Bár a szervezet elismeri a közterületek rendbetételére és a politikai kommunikáció javítására vonatkozó igényt, a javaslat parlamenti vitája előtt érdemi tárgyalásokat szorgalmaz a miniszterrel.

A piaci szereplőket megdöbbentette a kormányzati lépés. A szakma szerint az új szabályozás a jelenlegi formájában ellehetetlenítené a nagyméretű hirdetések kihelyezését, és ezzel gyakorlatilag felszámolná a közterületi reklámpiacot. Kenéz András, az épülethálós hirdetések piacán aktív Horizont Reklám Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy a tervezet kilátástalan helyzetbe hozza a vállalkozásokat. A szektor képviselői úgy vélik, a kormánynak a teljes reklámfelület megszüntetése helyett inkább az állami és pártpolitikai kampányokat kellene korlátoznia.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 03. Itt a javaslat: betiltaná a kormány a gyűlöletkeltő reklámokat és az óriáshirdetéseket

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt