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Kisebb növekedés, drágább munkaerő - ez az USA mérlege
Gazdaság

Kisebb növekedés, drágább munkaerő - ez az USA mérlege

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Az amerikai statisztikai hivataln lefelé módosította az első negyedéves termelékenységi növekedés és felfelé a munkaerőköltség adatokat, miközben az új munkanélküli segélykérelmek száma emelkedett.

Az amerikai gazdaság termelékenysége az első negyedévben negyedéves alapon 0,3%-kal emelkedett, miközben a munkaerőköltség 1,8%-kal nőtt. Ezek revidiált adatok.

Eközben a heti frekvenciás új munkanélküli segélykérelmek száma 212 ezer főről 225 ezer főre emelkedett.

Az adatok értelmezésébel óvatosan kell bánni. A termelékenységnövekedés alacsonynak tűnik, de csak elsőre az. De az első negyedév jellemzően gyengén szokott sikerülni és a második és harmadik negyedév az, ami erős. Egy éve -0,9%, két éve +0,2% volt a növekedés. Így a mostani 0,3% egyáltalán nem tekinthető rossznak. Inkább a lefelé revízió az ami szépséghiba, de nem több.

A munkaerőköltség növekedése viszont kifejezetten szerény a korábbi évekhez képest,

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hiszen 2025-ben 7,3%, 2024-ben 5,5% volt a növekedés, ami elsősorban korábban elfogadott költségvetési programok hatásainak tulajdonítható.

Végül pedig az új munkanélküli segélykérelmek száma ugyan növekedett, de továbbra is nagyon alacsony tartományban van.

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