Köztel ötödével nőtt a használtautó-behozatal az első öt hónapban

Jelentős megnőtt január-májusban a magyar rendszámot kapott importált használt autók száma, míg az új autók regisztrációinál nagyjából fele akkora éves növekedést látunk. A szakértők szerint az erősödő forint hosszabb távon is magasan tarthatja a behozatalt.

Használt autók

Májusban 12 282 importált használt autó kapott magyar rendszámot, ami 17,6%-os éves növekedést, viszont 3,4%-os havi csökkenést mutat.

Az első öt hónapban 61 ezernél is több használt személyautót regisztráltak, 18,6%-kal többet, mint egy évvel korábban.

Az alábbi grafikon is tisztán megmutatja, mennyivel jobban pörög a használtautó-behozatal idén, mint az elmúlt három év bármelyikében.

A május végi kumulált szám már közel 9600 autóval magasabban jár, mint egy évvel ezelőtt, a különbség 2024-hez és 2023-hoz képest pedig 15 800 és közel 17 000.

„Februárban és márciusban még a januári zord idő miatt elmaradt beszerzések pótlásának átmeneti hatása érvényesült, ám április eleje óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forintárfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét," magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

„Elemzők szerint akár tartósan is berendezkedhetünk az erősebb forintra, ami az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt.

Mindez éves szinten a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is duzzaszthatja a behozott használt személyautók darabszámát

- tette hozzá.

Új autók

Az új autóknál egyelőre be kell érnünk azzal, hogy a JóAutók.hu a január-májusi növekedési adatot közölte (+9,6%), amiből ki tudjuk számolni, hogy az első öt hónapban körülbelül 59 800, májusban pedig nagyjából 11 500 új autó kapott magyar rendszámot. Utóbbi mintegy 2,8%-os havi csökkenésnek, viszont 5,5%-os éves növekedésnek felel meg.

A január-májusi regisztrációk száma csak egy hajszálnyival (1200) marad el a 2019-es csúcstól.

A május végi kumulált szám nagyjából 5200 autóval magasabban jár, mint egy évvel ezelőtt, a különbség 2024-hez és 2023-hoz képest pedig 8000 és 12 600 körül van.

Májusban nagyjából 23 900 új és használt személygépkocsi kapott magyar rendszámot.

Ez 3,1%-os havi csökkenést, viszont 11,5%-os éves növekedést jelent.

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