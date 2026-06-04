Lefordult az olajár a tűzszünet hírére

Több mint három százalékkal estek az olajárak, miután Izrael és Libanon tűzszüneti megállapodást kötött. Az egyezség felélesztette a reményeket egy szélesebb körű, az iráni konfliktust is lezáró megállapodás iránt, amely akár a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásához is vezethet.

A Brent jegyzése 3,2 százalékot esett, míg az amerikai WTI típusú olaj ára 4 százalékkal csökkent.

Mindez annak ellenére történt, hogy szerdán még csaknem két százalékkal emelkedtek a jegyzések a kiújuló közel-keleti feszültségek miatt, amelyeket a Kuvait elleni iráni támadások és a Hormuzi-szoros térségében végrehajtott amerikai csapások is fűtöttek.

Izrael és Libanon szerda késő este jelentette be a tűzszüneti megállapodás életbe lépését, ami új lendületet adhat a Washington és Teherán közötti egyeztetéseknek. Irán korábban a megállapodás egyik feltételeként szabta meg az Izrael és a Hezbollah közötti harcok beszüntetését. Donald Trump amerikai elnök szerdán kilátásba helyezte, hogy akár már a hétvégén előrelépés történhet az iráni tárgyalásokon, bár Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a diplomáciai kapcsolatok fenntartása ellenére érdemi haladás egyelőre nem történt.

Az amerikai képviselőház republikánus többsége szerdán megszavazott egy olyan határozatot, amely megtiltaná Trumpnak az Irán elleni háborús cselekmények folytatását. A döntés hatályba lépéséhez azonban a szenátus jóváhagyása mellett mindkét kamara kétharmados többségére szükség lenne az esetleges elnöki vétó felülírásához.

Az olajpiac alakulására az orosz kínálat is hatással van, miután Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes csütörtökön elismerte, hogy az orosz olajkitermelés az év eleje óta visszaesett a nem tervezett finomítói karbantartások miatt. Ez az első alkalom, hogy egy magas rangú orosz tisztségviselő hivatalosan is megerősítette a termelés csökkenését.

Az amerikai nyersolajkészletek a május 29-ével záruló héten 8 millió hordóval, 433,7 millió hordóra csökkentek az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint, ami jelentősen meghaladta az elemzők által várt 4 millió hordós apadást. Ezzel párhuzamosan a lassuló kínai kereslet is visszafogta a drágulást, így az iráni olaj április óta először forgott diszkontáron, és az orosz nyersolaj felárai is mérséklődtek, mivel a kereskedők árcsökkentéssel igyekeztek ösztönözni a kínai vásárlókat.

Forrás: Reuters

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